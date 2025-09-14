東張西望｜港媽轟東京居酒屋 錯推酒精飲品給子女 嫌保險唔賠錢惹網民鬧爆！
港媽轟東京居酒屋錯推酒精飲品予子女
事件發生於今年八月暑假，李小姐與丈夫帶着一對子女到東京旅遊。當晚一家人在澀谷一間居酒屋用膳，李小姐特意為子女點了兩杯「果汁」。豈料飲用約十多分鐘後，兩個小朋友竟突然面色潮紅，兒子更因情緒高漲在座位上激動亂跳。女兒則表現嚴重不適，不但頭暈心悸，還以極快速度連續嘔吐多次，令李小姐目睹過程心驚膽戰。女兒更哭叫：「媽媽，我好驚呀，我的心好像跳出來！」而年幼的兒子則一度在座位上睡著，情況危急。
母親切身體驗 酒味嚇壞全家
察覺到異樣後，李小姐親自試喝了子女手上的飲品，頓時發現帶有酒精味道。她隨即向餐廳交涉並報警求助，警察及消防救護人員很快到場協助，為兩名小朋友檢查身體狀況並建議即時送院治理。回憶當時情境，李小姐至今仍心有餘悸，她表示當下緊張得哭了出來，更擔心家人的生命受威脅：「我一餐飯差點害死了小朋友，真的不知如何是好！」她強調小孩酒精中毒可能有極大風險，絕對不能掉以輕心。
餐廳認疏忽道歉兼免單2千元
事後餐廳經理說明，負責下單的侍應屬新人，而含酒精的「Frozen Sour」雞尾酒及無酒精的「Non-alcoholic frozen fruit」果汁在餐牌圖片上幾乎一模一樣，導致錯誤發生。最終餐廳免除了1890港元餐飲費並多次道歉，但事後未有主動進一步聯絡或賠償。
旅遊保險索償遭拒 家長投訴：大佬呀！呢個完全係意外
原本以為有保險保障的李小姐，出發前已購買旅遊保險，事後就子女的醫療費及交通費共約七千多港元向保險公司索償。然而保險公司以飲酒入院不在保障之列為由拒絕理賠，令李小姐覺得十分不公平：「大佬呀！呢個完全係意外！我又唔係主動畀小朋友點酒，呢件事擺到明屈我哋」
網民鬧爆：影衰曬我哋香港人！
事件播出後，有人力挺港媽要求餐廳負全責，亦有聲音對其處理方式強烈不滿，指責她在發現子女飲品異樣後仍讓孩子繼續飲用，直言就算年紀十歲小朋友飲到第一口就應該感覺到異常。有人更認為，選擇在居酒屋報警令餐廳生意受影響，未免太過激進：「最慘是居酒屋，你走去報警，人哋個晚不用做生意，妳生為父母，應該試吓先，再俾D仔女飲，個女都成十歲，飲第一口，就知有問題，咁都繼續飲」。
另一邊廂，有網民質疑李小姐將事件曝光於《東張西望》節目屬「借機投訴」，只因旅遊保險拒賠醫療費才借節目施壓：「第二個河馬，借東張玩投訴，然後俾全世界當笑話」。不少網民直言近年不少西客因投訴行為令日本餐廳更傾向只做本地人生意，事件更有損香港人整體形象，「影衰曬我哋香港人！」、「就係呢啲西客搞到越黎越多餐廳淨係做日本人生意」。