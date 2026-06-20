東張西望｜業主遭強行拆錶全屋斷水 停水後樓下一句話踢爆尷尬真相
辜先生被指食水喉滲漏遭強制拆錶斷水
事件源於今年2月底，辜先生樓下07室住客上門反映天花出現滲水，其後滲水辦聯同管理處上門進行色粉測試，結果顯示辜先生單位一條喉管有輕微滲水。辜先生即時自行處理該喉管，惟樓下反映漏水情況未有改善。辜先生其後拆開廁所公共喉井牆壁檢視，發現水由隔壁8號室牆身滲漏過來，並將發現通知政府部門，但未獲接納。3月19日，滲水辦進行「反壓測試」，確認辜先生食水喉滲漏，3月26日正式發信要求限期維修。事件膠著至5月5日，辜先生收到水務署通知將於5月7日截水，他致電解釋不獲接納，翌日急找公證行上門檢測，結果指漏水源頭在8號室。即使在區議員協助下，辜先生亦只能將截水日期拖後數天，5月13日水錶正式被拆除。
滲水辦及水務署回覆確認辜先生單位有問題
《東張西望》主持甘詠寧就事件去信滲水辦及水務署查詢。滲水辦回覆稱，檢查後證實辜先生單位外露排水喉管破損，加上供水喉管反向壓力測試呈陽性反應，引致下層浴室天花持續滲水，因此着令限期內維修，並轉介有關部門跟進及執法。水務署則表示，信納滲水辦測試結果，認為辜先生供水系統滲漏導致浪費供水，曾多次要求事主修理滲漏喉管，惟一個半月後仍未獲受理。署方又指，辜先生雖完成廁所地台維修，但維修地台不能處理食水供水喉管滲漏問題，而隔壁單位滲水到其喉井，亦不能證明其食水喉管沒有滲漏。
辜先生停水後樓下漏水即時停止揭示真相
辜先生被停水後，《東張西望》主持朱文慧聯絡樓下07室住客，對方表示停水後持續數天都沒有再出現漏水情況，似乎印證辜先生單位確實是滲水源頭之一。辜先生女婿其後接受訪問時表示，已按照水務署要求進行食水喉管工程，找人更換了一條全新水管，工程公司亦確認單位沒有漏水狀況。他表示已根據程序完成所有維修，希望盡快取回水錶，令家人生活不再受影響。水務署隨後再回覆《東張西望》，確認辜先生完成維修供水喉管後，署方翌日視察發現沒再滲漏，已恢復單位食水供應。
網民熱議水務署截水權力感嘆投訴無門
事件播出後引起網民廣泛討論，不少人對水務署擁有截水權力感到驚訝。有網民留言表示：「原來會截水，但係聽啲人好似漏水漏到天花同牆爛晒都投訴無門。」亦有網民感嘆：「係囉，都係東張報出嚟先知水務署有權cut人水，一開始唔俾做色水測試應該乜事都冇。」事件反映香港滲水問題處理機制中，業主與政府部門之間的溝通落差，辜先生雖然堅持自己無辜，但最終仍需按署方要求更換喉管才能恢復供水。