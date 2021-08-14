《東張西望》男主持潘梓鋒疑涉爭女打交被捕 停工等發落 樂易玲：已進入司法程序

繼去年楊明涉醉駕後，又一無綫男藝人惹上官非，有傳《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）涉爭女打交被捕，唔止主持工作被暫停，就連參演的劇集亦被易角，就此事無綫助理總經理樂易玲作出回應，表示事件已進入司法程序，無可奉告。

撰文：東方新地 圖片：潘梓鋒IG、東方新地