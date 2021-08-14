《東張西望》男主持潘梓鋒疑涉爭女打交被捕 停工等發落 樂易玲：已進入司法程序
繼去年楊明涉醉駕後，又一無綫男藝人惹上官非，有傳《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）涉爭女打交被捕，唔止主持工作被暫停，就連參演的劇集亦被易角，就此事無綫助理總經理樂易玲作出回應，表示事件已進入司法程序，無可奉告。
撰文：東方新地 圖片：潘梓鋒IG、東方新地
潘梓鋒新劇被易角
日前突然傳出潘梓鋒要全面停工的消息，有傳他因為與圈外女友的前度發生肢體碰撞而被捕，而8月12日（周四）本來他要為《東張西望》擔任主持，最終無綫找來朱凱婷頂替。至於潘梓鋒有份參演的新劇《隱形戰隊》，據知事發後劇組方面已被通知易角，找其他演員代替其角色，並重拍之前戲份。
樂易玲直認潘梓鋒已停工
對於潘梓鋒因涉打交犯事被暫停所有工作，無綫助理總經理樂易玲受訪時坦言節目及劇集已安排其他同事代替他，但由於事件已進入司法程序，故問到潘梓鋒究竟犯了甚麼事時，樂易玲表示不便作出回應。
被封「TVB男飛人」
已經39歲的Bryan近年在無綫主要主持《東張西望》，亦有份參與《Do姐有問題》的演出，早前他在無綫《明星運動會》中更有突出表現，先後參加多個比賽項目，包括拳擊與田徑等。本身熱愛功夫的他，父親亦是學武之人，他於拳擊訓練中狀態甚勇，田徑方面，更以12秒45跑畢100米而被封為「TVB男飛人」。
《東張》拍檔表示不知情
身為潘梓鋒好友兼工作拍檔的陳庭欣接受傳媒訪問時，坦言從未聽聞潘梓鋒犯事，之前一直忙做奧運節目冇聯絡。至於另一《東張》拍檔李旻芳則說與潘梓鋒私下甚少聯絡，並希望他平安冇事！據知當事人潘梓鋒已潛水多日，身邊的好友亦聯絡不到他。