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東張西望｜王嘉慧彎腰做採訪春光乍現畫面照出街 網民驚訝：睇到觸目驚心

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現年28歲的《東張西望》主持王嘉慧（Cathy），近日到尖沙咀為節目做採訪時被野生捕獲，引起不少網民關注，大讚她為採訪小朋友而彎腰，感覺溫柔有氣質，不過當日王嘉慧穿著一件露肩長袖上衫，領口相當寬鬆，一彎低身就春光乍現！

東張西望 有網民替王嘉慧不值，認為她是2021年港姐中最靚嘅一位，但最後竟三甲不入。
有網民替王嘉慧不值，認為她是2021年港姐中最靚嘅一位，但最後竟三甲不入。（圖片來源：[email protected]_kww）
東張西望 王嘉慧去年加入TVB後即成為《東張西望》主持，並入圍「飛躍進步女藝員」，早前更有份參演由佘詩曼孭飛的新劇《新聞女王》，備受力捧。
王嘉慧去年加入TVB後即成為《東張西望》主持，並入圍「飛躍進步女藝員」，早前更有份參演由佘詩曼孭飛的新劇《新聞女王》，備受力捧。（圖片來源：[email protected]_kww）

《東張西望》王嘉慧被野生捕獲

王嘉慧日前為報道疫情復常後首個回歸紀念日的市況，而去到尖沙咀天星碼頭對市民作出採訪，有網民就野生捕獲當日做採訪時的王嘉慧，笑讚「呢個港姐真心幾靚！」又封她為「東張女神」，引來不少網民認同，並大讚她為採訪小朋友而彎腰：「看圖片就覺得親善大使的樣子」、「儀態很好，彎腰笑住採訪小朋友呢個態度就值得讚」、「好溫柔的感覺」、「又靚又有氣質」等。

東張西望 被網民野生捕獲的王嘉慧，正在尖沙咀海傍進行採訪。
被網民野生捕獲的王嘉慧，正在尖沙咀海傍進行採訪。（圖片來源：小紅書圖片）

網民大讚真人「身材超fit」

同時又有多個網民表示見過王嘉慧真人，大讚她確實好靚女，而且皮膚好好，看上去比上鏡時更年輕：「身材超fit…真人好少女，皮膚好好」、「我都見過佢真人！佢真人靚過上鏡好多！皮膚同身材又好！真人真係幾靚女，又nice!」、「係啊，真人後生好多」、「佢真係好親切，見佢採訪人嘅時候感覺羞答答的樣子…哈哈」等等。

東張西望 王嘉慧為採訪小朋友而彎腰，獲網民大讚溫柔又親切，但由於寬鬆嘅領口，令佢胸前春光乍現。
王嘉慧為採訪小朋友而彎腰，獲網民大讚溫柔又親切，但由於寬鬆嘅領口，令佢胸前春光乍現。（圖片來源：小紅書圖片）

正對鏡頭彎腰露Bra 網民：睇到觸目驚心

當日王嘉慧的穿著不算緊身，比起以往的貼身小背心造型，可以相當密實，不過一彎身，王嘉慧就春光乍洩，現出與她的上衫同色的Bra邊睇番當日《東張西望》播出的片段，王嘉慧採訪酒樓食客亦有接近90度向下彎腰，當時她更正對鏡頭，能清楚看到她寛鬆領口下的同色Bra和事業線，片段上載到YouTube後，有網民就搞笑直指：「bra bra真係睇到觸目驚心」。

東張西望 睇真啲原來當王嘉慧嘅上衣並冇露肩，只係彎腰做採訪時衣領下滑，才變成露肩裝。
睇真啲原來當王嘉慧嘅上衣並冇露肩，只係彎腰做採訪時衣領下滑，才變成露肩裝。（圖片來源：[email protected]東張＋）
東張西望 當日王嘉慧為採訪酒樓食客，不惜對正鏡頭接近90度向下彎腰。
當日王嘉慧為採訪酒樓食客，不惜對正鏡頭接近90度向下彎腰。（圖片來源：[email protected]東張＋）
東張西望 鏡頭中除了清楚見到王嘉慧嘅事業線外，更見到與其上衫同色嘅Bra邊，令女食客對眼唔知望邊好。
鏡頭中除了清楚見到王嘉慧嘅事業線外，更見到與其上衫同色嘅Bra邊，令女食客對眼唔知望邊好。（圖片來源：[email protected]東張＋）

《東張西望》王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo

早前《東張西望》報道一單老婦被騙去70萬退休金的案件，但不少網民卻將焦點放在主持王嘉慧身上。事關當日王嘉慧帶上韓式幼框眼鏡，再身穿緊身粉色小背心加短褲，成功令一眾觀眾分晒心！王嘉慧原本已經人靚身材好，王嘉慧仲要帶上韓式幼框眼鏡，讓其美貌再添上一份知性美，令唔少觀眾都忍唔住分心掛住睇王嘉慧。

東張西望 東張女神 王嘉慧 王嘉慧昨日身穿粉紅色的緊身小背心。
王嘉慧昨日身穿粉紅色的緊身小背心。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 東張女神 王嘉慧 一身靚爆打扮，仲要帶埋眼鏡，成功搶Fo！
一身靚爆打扮，仲要帶埋眼鏡，成功搶Fo！（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 東張女神 王嘉慧 仲要大曬長腿，搞到一班觀眾都分曬心。
仲要大曬長腿，搞到一班觀眾都分曬心。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 王嘉慧 王嘉慧訪問資深股評人陳永陸。
王嘉慧訪問資深股評人陳永陸亦係同一造型。（圖片來源：《東張西望》截圖）

東張女神又是LAW霸女神

網民紛紛議論，「緊身粉紅衫成對奶現出嚟」、「係咁Zoom緊上身」、「揸cam一定係連登仔，幫我地謀福利」、「突然戴眼鏡仲正」、「著到咁對住陸叔」、「Cathy今集真係幾正既。但個Cam man係咪high左嘢先拍？又手震又搖又out foucus想點呀？拍靚女頂唔順呀？專業啲啦！ 」

東張西望 王嘉慧 身高170的王嘉慧，最強胸不是上圍，而是一雙長腿。
身高170的王嘉慧，最強胸不是上圍，而是一雙長腿。（圖片來源：IG＠cathy_kww）
東張西望 王嘉慧 最近和森美一起主持《LAW霸女神》除了展示其專業法律知識，更經常晒長腿！
最近和森美一起主持《LAW霸女神》除了展示其專業法律知識，更經常晒長腿！（圖片來源：IG＠cathy_kww）
東張西望 王嘉慧
（圖片來源：IG＠cathy_kww）

港姐五強入行 受無綫力捧

王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。入行後獲力捧的王嘉慧，除了有份主持《通靈之王》之外，王嘉慧仲有份擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛回家之開心速遞》演出。

東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧準決賽前傷腳，獲曾志偉上前緊張慰問。
王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧於《通靈之王》曾因為被通靈師說中她的心事而哭泣灑淚的場面
王嘉慧於《通靈之王》曾因為被通靈師說中她的心事而哭泣灑淚的場面（圖片來源：[email protected]
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧於《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷做主持而人氣急升
王嘉慧於《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷做主持而人氣急升（圖片來源：[email protected]

主持《東張西望》捲姦斬令

而王嘉慧擔任《東張西望》女主持時，更疑因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，事後TVB亦已報警處理。

東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧
王嘉慧亦曾擔任過《東張西望》主持，更疑因得罪人而捲入姦斬令（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧 王嘉慧劇中飾演焦浩軒嘅心儀對象
王嘉慧曾客串演出《愛回家》，飾演接龍集團市場部的職員Gina，並成為阿壯的約會對象，但網友指她演技仍稚嫩。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

名牌大學學霸出身 家有富爸爸獲封人生贏家

王嘉慧除了樣靚身材好之外，連學歷都非常好，不但初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。

東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧是畢業於香港中文大學的碩士生，不過她直言不覺得高學歷對她參選港姐有幫助，反而曾做過模特兒工作，可以在拍攝經驗上有優勢。
王嘉慧是畢業於香港中文大學的碩士生，不過她直言不覺得高學歷對她參選港姐有幫助，反而曾做過模特兒工作，可以在拍攝經驗上有優勢。（圖片來源：[email protected]_kww）
東張西望 東張女神 王嘉慧 學霸港姐出身的王嘉慧，一向毫不吝惜自己的美好身材，經常於社交平台大派福利。
學霸港姐出身的王嘉慧，一向毫不吝惜自己的美好身材，經常於社交平台大派福利。（圖片來源：[email protected]_kww）

富爸爸是「內地傢俬大王」

除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。

東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 據知王嘉慧同父母感情要好，閒時會一齊在家中玩煮飯仔。
據知王嘉慧同父母感情要好，閒時會一齊在家中玩煮飯仔。（圖片來源：[email protected]_kww）
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧遺傳了母親標緻的五官。
王嘉慧遺傳了母親標緻的五官。（圖片來源：[email protected]_kww）

獨住7百呎豪宅 連Do姐都話羨慕

人氣急升的王嘉慧曾於今年年初在節目《樓價有得估》中介紹獨住的星級家居，王嘉慧住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，王嘉慧平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，王嘉慧閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。

東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧的豪宅書房夠晒大，可以彈豎琴和練字畫。
王嘉慧的豪宅書房夠晒大，可以彈豎琴和練字畫。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧表示主人房打通後空間很大，可以用來做運動。
王嘉慧表示主人房打通後空間很大，可以用來做運動。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
東張西望 東張女神 樓價有得估 通靈之王 王嘉慧向觀眾展示自己閨房，放了不少公仔裝飾。
王嘉慧向觀眾展示自己閨房，放了不少公仔裝飾。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
東張西望 王嘉慧 王嘉慧擁有超高學歷。
王嘉慧擁有超高學歷。（圖片來源：IG＠cathy_kww）
東張西望 王嘉慧
入行前，王嘉慧除任模特兒拍廣告，還考獲健身教練專業資格，成為了私人健身教練。（圖片來源：IG＠cathy_kww）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kww、[email protected]東張＋、《東張西望》截圖、[email protected] (official)、《愛回家》截圖、善德基金會官網截圖、《樓價有得估》截圖資料或影片來源：[email protected]東張＋

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