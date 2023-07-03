東張西望｜王嘉慧彎腰做採訪春光乍現畫面照出街 網民驚訝：睇到觸目驚心
《東張西望》王嘉慧被野生捕獲
王嘉慧日前為報道疫情復常後首個回歸紀念日的市況，而去到尖沙咀天星碼頭對市民作出採訪，有網民就野生捕獲當日做採訪時的王嘉慧，笑讚「呢個港姐真心幾靚！」又封她為「東張女神」，引來不少網民認同，並大讚她為採訪小朋友而彎腰：「看圖片就覺得親善大使的樣子」、「儀態很好，彎腰笑住採訪小朋友呢個態度就值得讚」、「好溫柔的感覺」、「又靚又有氣質」等。
網民大讚真人「身材超fit」
同時又有多個網民表示見過王嘉慧真人，大讚她確實好靚女，而且皮膚好好，看上去比上鏡時更年輕：「身材超fit…真人好少女，皮膚好好」、「我都見過佢真人！佢真人靚過上鏡好多！皮膚同身材又好！真人真係幾靚女，又nice!」、「係啊，真人後生好多」、「佢真係好親切，見佢採訪人嘅時候感覺羞答答的樣子…哈哈」等等。
正對鏡頭彎腰露Bra 網民：睇到觸目驚心
當日王嘉慧的穿著不算緊身，比起以往的貼身小背心造型，可以相當密實，不過一彎身，王嘉慧就春光乍洩，現出與她的上衫同色的Bra邊睇番當日《東張西望》播出的片段，王嘉慧採訪酒樓食客亦有接近90度向下彎腰，當時她更正對鏡頭，能清楚看到她寛鬆領口下的同色Bra和事業線，片段上載到YouTube後，有網民就搞笑直指：「bra bra真係睇到觸目驚心」。
《東張西望》王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo
早前《東張西望》報道一單老婦被騙去70萬退休金的案件，但不少網民卻將焦點放在主持王嘉慧身上。事關當日王嘉慧帶上韓式幼框眼鏡，再身穿緊身粉色小背心加短褲，成功令一眾觀眾分晒心！王嘉慧原本已經人靚身材好，王嘉慧仲要帶上韓式幼框眼鏡，讓其美貌再添上一份知性美，令唔少觀眾都忍唔住分心掛住睇王嘉慧。
東張女神又是LAW霸女神
網民紛紛議論，「緊身粉紅衫成對奶現出嚟」、「係咁Zoom緊上身」、「揸cam一定係連登仔，幫我地謀福利」、「突然戴眼鏡仲正」、「著到咁對住陸叔」、「Cathy今集真係幾正既。但個Cam man係咪high左嘢先拍？又手震又搖又out foucus想點呀？拍靚女頂唔順呀？專業啲啦！ 」
港姐五強入行 受無綫力捧
王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。入行後獲力捧的王嘉慧，除了有份主持《通靈之王》之外，王嘉慧仲有份擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛回家之開心速遞》演出。
主持《東張西望》捲姦斬令
而王嘉慧擔任《東張西望》女主持時，更疑因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，事後TVB亦已報警處理。
名牌大學學霸出身 家有富爸爸獲封人生贏家
王嘉慧除了樣靚身材好之外，連學歷都非常好，不但初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
富爸爸是「內地傢俬大王」
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
獨住7百呎豪宅 連Do姐都話羨慕
人氣急升的王嘉慧曾於今年年初在節目《樓價有得估》中介紹獨住的星級家居，王嘉慧住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，王嘉慧平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，王嘉慧閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。
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