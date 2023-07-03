東張西望｜王嘉慧彎腰做採訪春光乍現畫面照出街 網民驚訝：睇到觸目驚心

現年28歲的《東張西望》主持王嘉慧（Cathy），近日到尖沙咀為節目做採訪時被野生捕獲，引起不少網民關注，大讚她為採訪小朋友而彎腰，感覺溫柔有氣質，不過當日王嘉慧穿著一件露肩長袖上衫，領口相當寬鬆，一彎低身就春光乍現！