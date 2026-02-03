沙田快剪店男客被剷光頭情緒爆煲 爆喊神秘金句「五年冇見阿爸」
沙田一間快剪店日前發生驚人一幕，一名男顧客因為不滿理髮師將自己剪成光頭造型而情緒失控，在店內大發雷霆更爆出驚人金句「五年冇見阿爸」，整個過程被網民拍低報料給《東張西望》，事件迅速在網上瘋傳，有網民表示：「最初覺得點解個男人會喊，但睇真D我覺得個男人真係好慘，成個癩痢頭咁，好離譜！」
沙田快剪店男客戶情緒爆煲
事發於沙田區一間快剪連鎖店，該名男顧客原本只是想簡單修剪頭髮，豈料理髮師疑似理解錯誤或手勢過重，竟然將他的頭髮剪得極短，幾乎變成光頭造型。男顧客發現後即時情緒激動，在店內不斷抱怨和投訴，聲線越來越大，吸引了其他顧客和店員的注意。整個爭執過程持續了好一段時間，現場氣氛相當緊張。
暴躁男爆喊金句「五年冇見阿爸」
最令人印象深刻的是，該名男顧客在情緒最激動時突然爆出一句「五年冇見阿爸」，這句話立即成為整個事件的焦點。雖然不清楚這句話與理髮事件的直接關係，但從他的語氣和表情可以感受到內心的複雜情感，似乎這次理髮失誤觸發了他更深層的情緒問題
理髮店員工嘗試安撫客人情緒
面對如此激動的顧客，快剪店的員工們顯得有些手足無措，店員不斷安撫事主。然而，該名男顧客似乎並不滿意，繼續在店內表達不滿，令整個處理過程變得更加複雜和困難。
網民熱議理髮糾紛背後故事
事件曝光後，網民對這宗理髮糾紛反應熱烈，不少人都對男顧客的激烈反應感到好奇。有網民留言「剪個頭髮都可以咁激動，一定有其他原因」，亦有人表示同情「可能真係好重要嘅場合要見人」。更多網民則對「五年冇見阿爸」這句話感到困惑，紛紛猜測背後的故事，有人認為可能與家庭關係有關，亦有人覺得只是情緒爆發時的無心之言。整個事件在社交媒體上引起廣泛討論，成為近期熱門話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期