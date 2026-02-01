東張西望｜涉誘騙14歲仔 攝製隊捕獲男教練當面對質 事主母親處理手法惹爭議

最新娛聞
東方新地

廣告

一宗震撼全港的戀童疑雲案件，令一個原本和睦的家庭陷入前所未有的黑暗深淵！14歲男童疑遭成年男教練誘騙發生不當關係，絕望母親為拯救兒子不惜千方百計追查真相，甚至一度考慮妥協成全這段極不對等的關係。然而事件發展至今，不但未能挽回兒子，反而令母子關係徹底破裂，陳媽媽更因此患上抑鬱症，一夜白頭，甚至萌生自毀念頭。這宗駭人聽聞的案件究竟隱藏著多少不為人知的黑暗內幕？

J教練拒絕回應全程閃避

東張》攝製隊曾就陳媽媽嘗試打電話給J教練要求回應，亦試過上門找人，最後幾經打聽，終於知道J教練外遊回港，結果在朝早八點，終在機場發現J教練的身影，對於陳媽媽的指控，J教練連番否認，聽到明知對方未成年仍發生性行為，J教練稱不回應，再問是否離間他們母子的關係？J教練說：「根本沒有這種事，我無緣無故點解離間？我離間冇乜好處？」問他知不知道跟未成年人發生性關係是犯法的？他表示「我冇嘢回應。」幾經追問下，J教練說：「我哋冇一齊。」問到會唔會再聯絡該男童？他表示：「而家搞成咁樣，唔知道。」問到是否之前都有聯絡？他回應：「之前冇喇，冇聯絡喇，但而家弄出這件事，我唔知道。」

陳媽媽曾考慮妥協成全關係 J教練提出三大離譜條件

為了挽救兒子，陳媽媽曾經做出令人難以置信的妥協決定。她表示：「我有同阿仔或者呢個教練講，我而家最想要做嘅唔係捉你，亦都唔係想要告到你要坐監，我只係想要阿仔好，真係想個仔好。」陳媽媽甚至一度表示，如果兩人是真愛，她考慮給二人一起。然而J教練的反應卻更加離譜，竟然提出三大條件：「一，毀滅所有證據；二，簽字唔會追究；三，簽字畀佢成為囝囝嘅合法監護人。」這些要求完全暴露了J教練的真正意圖，絕非什麼純真愛情，而是企圖逃避法律責任並進一步控制受害者。

教練背後抹黑母親 兒子被洗腦拒飲家中湯水

更令陳媽媽心碎的是，J教練在背後不斷進行心理操控，企圖完全隔離母子關係。陳媽媽發現：「我發現佢經常喺言語上面會抹黑媽媽，check阿仔手機，冇私隱啦，同會成日監視我個仔，令到我個仔壓力好大。」最駭人聽聞的是，J教練竟然令兒子對家人產生極度不信任，「我發現呢，阿仔呢幾個月都唔飲湯。因為有人同佢講過，屋企煲啲嘢俾你飲，你阿媽俾啲嘢你飲，唔知係咩，你都飲？」這種洗腦手法令兒子完全疏離家人，「令到佢全世界只係得返佢一個，其他朋友係唔需要嘅，屋企人係唔需要嘅，阿媽你係唔需要嘅。」

母子關係徹底破裂 陳媽媽患抑鬱症

這宗案件對陳媽媽造成毀滅性打擊，不但未能拯救兒子，反而令母子關係徹底破裂。陳媽媽痛苦地表示：「呢件事之後，我哋嘅家庭關係非常差，阿仔會覺得呢個屋企所有人都對佢好差，阿媽好似成日監視佢，佢成日想逃離，我知道佢好想逃離。」為了尋求協助，陳媽媽四處奔走，但每次複述事件都是一種折磨，最終患上抑鬱症需要服用抗抑鬱藥物，更加一夜白頭。最令人心痛的是，陳媽媽坦承：「我有諗過自殺，真係好辛苦。因為嗰種感覺係好無助，你睇住個仔沉淪落去，但係拉唔到佢上嚟。」

警方調查證據不足 案件處理引發爭議

警方回覆《東張西望》表示，早於去年1月已接獲轉介個案，「指一名男子與未成年男童發生性行為，但調查後，未有足夠證據顯示涉及刑事。」去年6月再次接獲陳媽媽報案，「指其兒子懷疑被一名男子非禮，案件列作非禮處理，但報案人其後向警方表示不作追究。」這個處理結果令人質疑，究竟是真的證據不足，還是受害者在壓力下選擇沉默？案件的處理方式是否恰當，也成為社會關注焦點。

網民怒轟處理手法 質疑家長應對方式

事件曝光後引發網民激烈討論，不少人對陳媽媽的處理手法提出質疑。有網民直言：「我好唔明點解個阿媽咁遲先做嘢囉！如果一早發現到個仔有唔妥就應該即刻報警啦。」亦有網民對家長的矛盾行為感到困惑：「我想知佢老豆老母諗咩？一方面驚個仔俾基佬玩又check電話又收底褲，但一方面又放任呀仔自由活動？即刻收手機block教練日日接放學都處理到啦，真係諗唔明有冇人解答到？」

東張西望 男教練 J教練在機場面對記者追問時全程閃避。（圖片來源：TVB）
J教練在機場面對記者追問時全程閃避。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 J教練對記者提問不作回應。（圖片來源：TVB）
J教練對記者提問不作回應。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 甘詠寧追訪J教練，叫他回應兩句。（圖片來源：TVB）
甘詠寧追訪J教練，叫他回應兩句。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 J教練在機場越叫越走！（圖片來源：TVB）
J教練在機場越叫越走！（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 J教練最後狂奔逃脫。（圖片來源：TVB）
J教練最後狂奔逃脫。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 甘詠寧指涉事教練一直逃跑，攝製隊追不上他。（圖片來源：TVB）
甘詠寧指涉事教練一直逃跑，攝製隊追不上他。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 陳媽媽為拯救兒子四處奔走，最終患上抑鬱症。（圖片來源：TVB）
陳媽媽為拯救兒子四處奔走，最終患上抑鬱症。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 警方回覆《東張西望》表示，早於去年1月已接獲轉介個案，暫列「投訴」；去年6月亦再次接獲陳媽媽報案，但警方指報案人其後表示不作追究。（圖片來源：TVB）
警方回覆《東張西望》表示，早於去年1月已接獲轉介個案，暫列「投訴」；去年6月亦再次接獲陳媽媽報案，但警方指報案人其後表示不作追究。（圖片來源：TVB）
東張西望 男教練 事主母親指J教練提出三大條件，企圖逃避法律責任，並進一步控制事主。（圖片來源：TVB）
事主母親指J教練提出三大條件，企圖逃避法律責任，並進一步控制事主。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 