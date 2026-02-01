東張西望｜涉誘騙14歲仔 攝製隊捕獲男教練當面對質 事主母親處理手法惹爭議

一宗震撼全港的戀童疑雲案件，令一個原本和睦的家庭陷入前所未有的黑暗深淵！14歲男童疑遭成年男教練誘騙發生不當關係，絕望母親為拯救兒子不惜千方百計追查真相，甚至一度考慮妥協成全這段極不對等的關係。然而事件發展至今，不但未能挽回兒子，反而令母子關係徹底破裂，陳媽媽更因此患上抑鬱症，一夜白頭，甚至萌生自毀念頭。這宗駭人聽聞的案件究竟隱藏著多少不為人知的黑暗內幕？