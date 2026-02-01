東張西望｜涉誘騙14歲仔 攝製隊捕獲男教練當面對質 事主母親處理手法惹爭議
J教練拒絕回應全程閃避
《東張》攝製隊曾就陳媽媽嘗試打電話給J教練要求回應，亦試過上門找人，最後幾經打聽，終於知道J教練外遊回港，結果在朝早八點，終在機場發現J教練的身影，對於陳媽媽的指控，J教練連番否認，聽到明知對方未成年仍發生性行為，J教練稱不回應，再問是否離間他們母子的關係？J教練說：「根本沒有這種事，我無緣無故點解離間？我離間冇乜好處？」問他知不知道跟未成年人發生性關係是犯法的？他表示「我冇嘢回應。」幾經追問下，J教練說：「我哋冇一齊。」問到會唔會再聯絡該男童？他表示：「而家搞成咁樣，唔知道。」問到是否之前都有聯絡？他回應：「之前冇喇，冇聯絡喇，但而家弄出這件事，我唔知道。」
陳媽媽曾考慮妥協成全關係 J教練提出三大離譜條件
為了挽救兒子，陳媽媽曾經做出令人難以置信的妥協決定。她表示：「我有同阿仔或者呢個教練講，我而家最想要做嘅唔係捉你，亦都唔係想要告到你要坐監，我只係想要阿仔好，真係想個仔好。」陳媽媽甚至一度表示，如果兩人是真愛，她考慮給二人一起。然而J教練的反應卻更加離譜，竟然提出三大條件：「一，毀滅所有證據；二，簽字唔會追究；三，簽字畀佢成為囝囝嘅合法監護人。」這些要求完全暴露了J教練的真正意圖，絕非什麼純真愛情，而是企圖逃避法律責任並進一步控制受害者。
教練背後抹黑母親 兒子被洗腦拒飲家中湯水
更令陳媽媽心碎的是，J教練在背後不斷進行心理操控，企圖完全隔離母子關係。陳媽媽發現：「我發現佢經常喺言語上面會抹黑媽媽，check阿仔手機，冇私隱啦，同會成日監視我個仔，令到我個仔壓力好大。」最駭人聽聞的是，J教練竟然令兒子對家人產生極度不信任，「我發現呢，阿仔呢幾個月都唔飲湯。因為有人同佢講過，屋企煲啲嘢俾你飲，你阿媽俾啲嘢你飲，唔知係咩，你都飲？」這種洗腦手法令兒子完全疏離家人，「令到佢全世界只係得返佢一個，其他朋友係唔需要嘅，屋企人係唔需要嘅，阿媽你係唔需要嘅。」
母子關係徹底破裂 陳媽媽患抑鬱症
這宗案件對陳媽媽造成毀滅性打擊，不但未能拯救兒子，反而令母子關係徹底破裂。陳媽媽痛苦地表示：「呢件事之後，我哋嘅家庭關係非常差，阿仔會覺得呢個屋企所有人都對佢好差，阿媽好似成日監視佢，佢成日想逃離，我知道佢好想逃離。」為了尋求協助，陳媽媽四處奔走，但每次複述事件都是一種折磨，最終患上抑鬱症需要服用抗抑鬱藥物，更加一夜白頭。最令人心痛的是，陳媽媽坦承：「我有諗過自殺，真係好辛苦。因為嗰種感覺係好無助，你睇住個仔沉淪落去，但係拉唔到佢上嚟。」
警方調查證據不足 案件處理引發爭議
警方回覆《東張西望》表示，早於去年1月已接獲轉介個案，「指一名男子與未成年男童發生性行為，但調查後，未有足夠證據顯示涉及刑事。」去年6月再次接獲陳媽媽報案，「指其兒子懷疑被一名男子非禮，案件列作非禮處理，但報案人其後向警方表示不作追究。」這個處理結果令人質疑，究竟是真的證據不足，還是受害者在壓力下選擇沉默？案件的處理方式是否恰當，也成為社會關注焦點。
網民怒轟處理手法 質疑家長應對方式
事件曝光後引發網民激烈討論，不少人對陳媽媽的處理手法提出質疑。有網民直言：「我好唔明點解個阿媽咁遲先做嘢囉！如果一早發現到個仔有唔妥就應該即刻報警啦。」亦有網民對家長的矛盾行為感到困惑：「我想知佢老豆老母諗咩？一方面驚個仔俾基佬玩又check電話又收底褲，但一方面又放任呀仔自由活動？即刻收手機block教練日日接放學都處理到啦，真係諗唔明有冇人解答到？」