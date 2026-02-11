東張西望丨黎寬怡追查山系裸男 踩地雷超慘 網民爆笑：貓仔捉雀！

東張西望再掀話題！筲箕灣「山系裸男」事件引爆全城熱議，究竟是行為藝術還是變態騷擾？一場山頭追逐戰，揭開都市奇人背後的秘密，更爆出主持踩中「地雷」的慘痛經歷！這位神秘裸男每日定時出現在筲箕灣東駿苑對面山頭，不但全裸做早操，更當眾大小便，令附近居民苦不堪言。東張攝製隊為追查真相，竟然慘中「地雷」，主持貓仔黎寬怡與同事都踩中疑似裸男排出的大便，場面極度噁心！