東張西望丨黎寬怡追查山系裸男 踩地雷超慘 網民爆笑：貓仔捉雀！
筲箕灣驚現裸體狂人 居民投訴管理處愛理不理
報料人江太向東張主持貓仔表示，晨早起床望出窗外，竟然見到一個男子裸體做運動，畫面令人震驚。她第一時間向管理員反映，管理員驚訝表示「有咁變態？」，但當她第二次投訴時，對方卻以「在管理區域外，管不了」為由推卸責任，江太唯有報警求助。這位山系裸男的出沒地點，正是筲箕灣東駿苑居屋對面的山頭，位置極度當眼，附近居民每日都要承受這種視覺污染。
裸男定時做早操 全程一絲不掛超變態
據江太拍攝的驚人影片顯示，這位山系裸男通常在上午6點40分至7點10分出現，行為模式極度規律。影片中可見他在上山必經路左右走動，完全沒有穿著任何衣物。最令人咋舌的是，他會在同一位置做早操，左扭右扭、扭腰、甩手臂，更會輪流提高左腿和右腿拉筋，整個過程都是全裸狀態！江太直斥「他都不怕人，變態的！」，可見這種行為已經嚴重影響居民的日常生活。
當眾小便曬太陽 居民目擊超噁心行為
更令人震驚的是，這位裸男不但做早操，更會當眾小便！江太拍攝到他在山路中間位置小便的畫面，完全無視公德和法律。另一位報料居民Ryan向東張主持俞可程表示，早上9時吃早餐時在山頂看見這個「人形物體」，原來沒有穿衣服，在場逗留約30至40分鐘，更在石頭上擺不同姿勢曬太陽，行為極度變態。有女街坊更透露，裸男住在山頂小屋，見到女人會特意現身，但見有男人則不敢出來，「專嚇我哋女人嘅！」
東張攝製隊慘中地雷 貓仔踩中大便超噁心
東張攝製隊為了追查真相多次出動，但在未遇到山系裸男之前，竟然不幸踩中「地雷」！由於現場光線昏暗視線不清，東張主持貓仔與同事都踩中疑似山系裸男排出的大便，當場大呼「好臭！」，場面極度噁心。有街坊指出，這位裸男經常在該處大小便，完全不顧公共衛生，令整個山頭變成他的私人廁所。這種行為不但影響環境衛生，更對其他行山人士造成極大困擾。
心理學家分析裸體癖 屬自戀性人格障礙
註冊臨床心理學家趙思雅接受東張訪問時表示，這個山系裸男的行為應該是有裸體癖好，屬於自戀性人格障礙的表現。這種心理問題會令患者渴望成為注意焦點，透過極端行為來滿足內心需求。貓仔實地測試發現，裸男露體的位置非常接近民居，當她在該處向下面的迴旋處揮手打招呼時，街上的人和旅遊巴上的小學生都有回應，證明當山系裸男站在這裡露體時，附近的人都會看得一清二楚。
網民熱議東張越來越癲 期待下集山頭追逐戰
這個震撼事件在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言「東張越嚟越癲」、「貓仔捉雀」、「貓仔真係搏」等。對於黎寬怡和同事踩中大便一事，有網民質疑「明明日光日白乜野環境昏暗？」，認為攝製隊的解釋不合理。東張預告下一集攝製隊鍥而不捨，終於遇到山系裸男，不但拍攝到他的真身，還找到他正面回應全裸行山的原因，過程中雙方更展開山頭追逐戰！