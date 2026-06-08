東張西望｜「老公出軌送Switch」報復 女網民同情險中招 騙局套路曝光
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今晚（8/6）《東張西望》報導近日一種新型網絡詐騙手法，騙徒竟以「老公出軌」為由頭，聲稱要免費送出Nintendo Switch作為報復，實質誘騙市民點擊假冒連結交出個人資料。有事主收到訊息後險些中招，幸好及時識破假網址才避過一劫，整個騙局套路令人防不勝防。
訊息聲稱免費送Switch附假冒便利店連結
事主透露近日收到一則訊息，內容為一女子在哭的影片，並寫道「因老公出軌」，對方聲稱要免費送出一部Nintendo Switch作為對老公的報復。訊息附帶一條看似是7-11便利店的連結，要求事主點擊後填寫收貨地址及進行實名認證。事主形容訊息措辭刻意營造一種「替天行道」的氛圍，彷彿送禮是出於對出軌男人的報復，令收到訊息的女性容易因好奇心或情緒波動而放下戒心。
事主點入連結後發現網址明顯造假
事主坦言起初確實感到疑惑，但出於好奇仍然點擊了連結。然而進入頁面後，她隨即發現網址與正規便利店官方網站完全不同，明顯屬於假冒網站。事主表示：「個網址一睇就知係假，同正常7-11完全唔同。」她當下立即停止填寫任何資料，沒有輸入地址或進行所謂的實名認證，成功避過一劫。事主懷疑若繼續填寫，騙徒將會取得姓名、地址、身份證號碼甚至銀行資料，用作進一步詐騙。
騙徒針對女性情緒弱點設計釣魚陷阱
事主分析認為，騙徒刻意選用「老公出軌」這種極具情緒殺傷力的話題，明顯是針對女性用戶而設計。當女性收到這類訊息時，即使理智上知道可能是假的，但情緒上難免會產生動搖，想知道「到底係咪真」。類似手法近年愈來愈常見，騙徒會假冒不同機構或以「免費送禮」為誘餌，引導受害者點擊假連結，再要求輸入個人資料或銀行資訊，最終目的是盜取身份或進行金錢詐騙。
網民睇完紛紛標記身邊朋友提醒小心
事件經《東張西望》報道後引起網民熱議，不少人表示自己或身邊朋友都曾收過類似訊息。有網民留言「呢啲騙徒真係無所不用其極，連出軌都用嚟做餌」，亦有人表示「差啲信咗，好彩冇填資料」、「唔係咁都信嘛，我都見過」、「threads 唔少, switch , iphone…」。部分網民更主動標記身邊女性朋友，提醒她們切勿因為情緒字眼而掉以輕心，強調任何要求填寫個人資料的「免費禮物」訊息都應該直接刪除。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期