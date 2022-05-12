東張西望｜利穎怡採訪「美孚老鼠屋」被連環襲擊：出外景有少許陰影

利穎怡採訪「老鼠屋」戶主遇襲！《東張西望》追查該美孚「老鼠屋」已有一段時間，負責跟進報導的主播利穎怡，由美孚新邨追蹤到大嶼山貝澳，原來「老鼠屋」戶主在大嶼山貝澳亦擁樓高兩層的「雜物屋」，早已因垃圾堆積而引起環境衞生問題，飽受受鄰居投訴，《東張西望》女主持利穎怡在追訪期間，疑遭人「批踭」撞臉，即時報警。