東張西望｜聽障父子斷水揭金舖惡行 網民怒轟欺善怕惡：政府幾時執法？
聽障父子家中停水35日 被迫四處找地方洗澡
阿Ken和爸爸是聽障人士，住在太子一幢舊式唐樓內。2月6日開始，兩人家中突然停水，生活頓時陷入困境。阿Ken每日要步行10多分鐘到體育館洗澡，新年期間體育館關閉，他只能向朋友求助尋找洗澡地方，而父親則要在公司解決清潔問題。姑丈文哥代為致電水務署了解情況，獲告知懷疑單位食水喉破損滲漏導致停水，需要盡快找水喉匠維修。
水錶藏金舖內被密封 維修人員無法處理
維修人員到場檢查後，發現問題比想像中複雜。原來整幢大廈的水錶位置都設在樓下金舖內，而且被完全密封。要到達水錶位置，必須先進入金舖，再走入小休息室，在廁所馬桶旁邊的牆身揭開木板，才能看到幾個水錶。由於位置特殊且被店方控制，維修人員聲稱無法進行維修便離去。事主在過年前已聯絡珠寶店要求維修，但職員只表示已通知公司和業主，事件一直被拖延。
漏水專家Tony揭發僭建問題 後巷被「私有化」
面對長達一個月的停水問題，Ken父子向漏水專家Tony求救。Tony在獲得地鋪職員同意後，深入了解水錶位置的實際狀況，發現需要拆除天花和圍板才能進行檢查。更令人震驚的是，Tony發現金舖存在僭建問題，將大廈後巷頂部封閉，似乎將公共後巷「私有化」。Tony指出這種僭建行為不僅不合規，更影響大廈公眾利益，令正常的水喉維修工程變得困難重重。
東張西望介入後問題即日解決 新水喉成功駁入
為了維持基本生活需要，從事搬運工作收入微薄的Ken每日都要購買食水，日常開支大幅增加。東張西望主持甘詠寧親自體驗「送水」的辛苦，提著兩支五公升水穿過鬧市，步行10分鐘後再逐層爬樓梯送到單位。Tony表示解決方法其實很簡單，只需在水錶後駁一條新喉管入屋，工程簡單且一兩日就能完工。當甘詠寧和攝製隊到金舖查詢時，職員表示幾日內可確定維修方案。經歷35日無水生活後，Ken父子終於迎來曙光，在東張訪問完當日，金舖負責人主動聯絡文哥，表示會拆掉後巷頂部讓他們進行維修，Tony與水喉匠亦順利將全新水喉駁入單位。
網民狠批金舖欺善怕惡 讚東張西望幫助弱勢
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人讚揚東張西望再次幫助有需要人士。有網民留言「真係又係靠東張西望，可憐冇水用，俾人欺負。如果係我，日日坐喺金舖等佢回應」，亦有人批評「仲要即日做嘢！間金舖欺善怕惡」。網民對珠寶店的僭建行為感到憤怒，「原來僭建後巷據為己有」「上晒電視！僭建物要成個拆嚕，真係好抵死」。更有網民質疑政府執法不力，「非法佔有土地，政府又唔拉？」