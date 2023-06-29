東張西望｜肥媽大方回應家強道歉：我呢個ram點會唔記得啊？
肥媽重提家駒demo一事
肥媽不嫌煩，再講返在十幾年前因一次活動中遇到黃家強，肥媽轉述家強的說話：「我哥哥（黃家駒）有隻歌係寫畀你㗎，你知唔知啊？」，而年初前Beyond經理人陳健添（Leslie）找上她同說一番話，指家駒曾經寫了一首歌給肥媽。Leslie還問她：「你會唔會幫我哋唱咗呢隻歌呢？」肥媽聽到極之開心，更馬上答應，並稱這是幾生修來有呢隻歌，聽到demo後更是感動流淚。
肥媽反擊負評：我洗咩博出位？
肥媽坦白咁講：「好多人攻擊我，話我想出風頭，我洗咩博出位？依家城中最熱話係咩節目呀？《中年好聲音》，我都做咗評判，仲做埋第二季啦，係咪呀？我根本唔需要博出位，錢你又冇俾我，又唔係為錢，又唔係為博出位，我做咁多做咩啊？但我真係好多謝fans。」有粉絲找來2008年的訪問報道還肥媽清白，指黃家強真的於2008年曾提及哥哥家駒真的有寫歌給肥媽，真正係有圖為證。
肥媽證記憶力無問題：我呢個ram點會唔記得啊？
對於呢次羅生門事件，黃家強向肥媽道歉，肥媽亦大方回應：「已經20年了，佢貴人事忙， 我明嘅。但我呢啲老人家，呢啲對我咁大影響嘅，我呢個ram點會唔記得啊？」肥媽更表示家強不用致歉，自己唱歌家駒的歌已經很開心，仲講一句：「你唔話我搏懵已經好開心了，唔使致歉！」
即睇肥媽詳盡回應！
肥媽：唔需要抽水！都不需要藉此做任何宣傳
面對各執一詞，肥媽再發聲為自己辯護，更附上兩張黃家駒生前的手稿及衣物照片：
二十多年前，在Event上，
家強說，你知道家駒寫了一首歌給你嗎？
雖然我是老人家，但別考我記性，
或者你貴人善忘吧。
當日我聽到的都只是簡單一句，
我從沒有跟任何人說，
因為我不知道最後會否由我主唱。
直至年初，經理人Leslie 致電給我，
問我知唔唔知這件事，
我說：「知道。」
當佢再問我，可唔可以唱返這首歌，
我就無條件去完成這首歌。
而當中我沒有收過任何酬勞，
版權誰屬我亦不知道，
收益如何我都不知道，
我肥媽唔需要抽水，
都不需要藉此做任何宣傳，
我唱這首歌只有一個原因，
我欣賞家駒， 亦欣賞家駒的音樂。
明明只是簡單紀念家駒的事，
我亦不明白為什麼最後會變得複雜。
肥媽再貼報章引證
肥媽發文後，再貼上2008年太陽報截圖圖片，證實黃家強接受訪問時，的確有說過家駒作曲給她！黃家強於2008年5月出席樹仁大學「別了家駒十五載—舊日的足跡座談會」，接受記者訪問時，指正籌備哥哥黃家駒展覽，並會展示黃家駒手寫樂譜，黃家強當時表示：「作品的歌名是人名，他當時想作給誰，便起那人的名字，其中一個譜是給肥媽瑪利亞，估計當時他們曾傾談合作。」
黃家強向肥媽道歉！回應08年自打嘴巴報導 遷怒另一人
對於08年自己曾於報章及展覽展示家駒手稿，不少樂迷覺得家強明顯自打嘴巴，本來支持他的觀眾都感到尷尬，對此黃家強在星期三早上六點再作回應，向肥媽道歉之餘，提出對Demo卡式帶真偽的質疑，言語間似乎對掌握家駒遺物的經理人Leslie 表達不滿：
黃家強長文解說 「錄Demo會用音樂人名命名」
黃家強坦言，樂隊們會在寫歌的時候經常會以其他音樂人或樂隊的名字作為題材，以80年代的Beyond為例，他們會參考一些流行音樂做藍本：「例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。」
他坦言在錄製demo的時候都會以歌手和樂隊的名字作記認：「以上我所提及的四個單位的名字在我印象中都曾經出現過在家駒的Demo上（我也有Demo叫U2，回想起來耳根都發熱），為什麼會用他們的名字作demo title? 原因很簡單，因為受了他們的音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣，只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。」
黃家強認為本來係Beyond小秘密 卻要公開感尷尬
他續指，這本來是Beyond成員之間的小秘密，又表示：「對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情」，但他還是因為今次的風波而決定講清楚：「話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下在較早之前出版過了。」
寸爆表示自己記得好清楚：我的RAM還很健康
黃家強於10年前發毒誓爆Beyond「拆夥真相」，又與前經理人陳健添(Leslie）積怨多年，陳健添於一個月前在其YouTube頻道「Kinn’s Music」中介紹過《感激這對手》這首歌：「黃家駒於1988年創作的demo《肥媽》，經歷三十五年後終於由Maria（肥媽）親自演繹首度面世。黃家強亦在文中寸爆前經理人：「心水清的樂迷應該知道誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。」
肥媽昨日向傳媒申冤，表示自己確實在20多年前在活動上聽黃家強講過黃家駒有為自己作過歌，又強調自己記得很清楚。黃家強無奈表示：「我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！」
黃家強強調唔會送歌畀肥媽
他又踢爆哥哥家駒不單止用「肥媽」兩個字當成demo名，還有叫「安全地帶」和「Southern All Star」：「難道這些歌也是為這兩隊典堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。」
叫肥媽做前輩 表明不想再追究
最後，黃家強亦苦口婆心向肥媽表示自己不想再追究事件：「前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。沒有是非只有真理！」
肥媽透露20多年前得知黃家駒曾為自己寫歌
樂隊Beyond的主音兼結他手黃家駒1993年在日本錄製節目時從高台墜落，享年31歲。離開30周年之際，前晚（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》以作紀念，其中肥媽（Maria Cordero）在節目中，自稱透過黃家強得知黃家駒為自己寫歌。不過節目播出後，即遭黃家強反駁「關於我的都是謊言」。
《永遠光輝 黃家駒》節目中，肥媽透露黃家強曾經向自己表示黃家駒寫了一首歌給自己，且希望在全球發行。她還感性說因為忙到沒時間聽歌，錄音前兩天才聽過一次，要黃家駒幫幫自己：「我聽了兩次去（錄音）就完成了，我覺得他都有幫我，我沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，真是我的榮幸。」
黃家強反駁：關於我的都是謊言
不過，黃家強今（26日）在Facebook轉發有關報導表示：
「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人」、「喺呢個風雨飄搖的時代，我希望做人能無愧於心。」
粉絲怒轟肥媽借家駒刷存在感
不少粉絲得知事件後都相當驚訝，怒轟肥媽借家駒刷存在感非常過份：「原來是假的，真是無恥，利用大家懷念家駒，製造自己存在感」、「只有你可以有資格作出評論，終於等到你發聲」、「明白了，我收看時就覺得奇怪，想說怎麼都沒聽過，再加上那特輯有頭無尾，有點失望」。
肥媽曾爆收到家駒前經理人致電
翻查資料，肥媽早前（10日）亦在小紅書拍片講述有關唱家駒作品的事，不過她在片中是說去年家駒前經理人致電給她，而不是黃家強致電給她。
肥媽長文回應網上指控
肥媽在今天（26日）下午約5時30分也在個人Facebook網頁作出回應，長文如下：
對於今天有關於網上的指控，
我想藉此回應一下。
其實可以錄制《感激這對手》這首歌，
源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，
是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，
希望我可以完成這首歌。
而早於二十多年前，
我和家強出席一個event 時，
他曾經跟我提過家駒作了一首歌送給我的。
至於最近我在TVB中的訪問中是提到 有一天家強跟我說，
但不知最後經某網媒報章轉述我的講話時，
就變成 最近收到家強的來電 。
作為專業的傳媒人，
希望該網媒報章編輯重新和認真留意節目內容，
並修正和發佈正確的訊息。
整件事就是這麼簡單，
作為朋友，
我只是想完成家駒的心願，
完成他未完成的作品，
希望大家都將焦點放回在家駒的作品上，
謝謝。
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