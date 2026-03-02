東張西望｜俞可程追訪化驗所前員工 揭內地走私血運港驚人內幕
前員工爆料化驗所內幕 高薪背後藏驚天秘密
陳先生向主持俞可程透過，他在這間化驗所任職大半年，當初他在求職網看到招聘「實驗室助理」，聲稱工作主要為孕婦血液做胎兒性別檢驗，人工比其他公司高三、四成。陳先生以為自己幸運找到好工作，不料入職一個多星期，已經感到有點不妥，發現要驗的血液疑似來自內地。更奇怪的是，他發現運送這些血液到化驗所的人，不像正規人員，一些血液送到公司時，他們還會拿著樣本在公司標誌前拍攝影片，行為極為可疑。
福田口岸截獲600支血液 化驗所標誌赫然在目
去年初，內地民警在福田口岸截獲超過600支走私血液的新聞震驚兩地。陳先生表示，看到新聞片段時驚覺片中被截獲的血液竟然有其公司的標誌，而剛好當天公司沒有樣本運到，種種跡象加起來，讓陳先生更加懷疑自己任職的化驗所，和另一間本地化驗所，都和內地走私血液有關。內地走私血液來港的情況極為猖獗，去年12月廣州海關破獲了一個走私孕婦血液集團，截獲超過10萬份血液樣本，涉及利潤高達3,000萬元。
同一董事掌控兩化驗所 內地社交平台大肆宣傳
涉事的兩家化驗所，都是「醫務化驗師管理委員會」的註冊化驗所。公司查冊上，兩家化驗所的董事，剛好都是同一名陳姓的註冊化驗師。而這兩間化驗所在內地社交平台似乎都很活躍，經常發帖文進行宣傳，不少帖文還稱可以為孕婦檢驗胎兒性別。相關帖文還稱，血液樣本郵寄至香港實驗室檢測，一般需要一至兩個工作天會收到報告，服務看似專業正規。
中介網上招攬生意 護士上門採血教掩飾手法
陳先生指出，這兩間化驗所不只教人寄血來香港驗，他們還會找中介在網上做宣傳招攬生意，並會安排護士上門採血，之後教孕婦如何作收藏和掩飾，把血液寄到深圳倉庫，再安排水貨客走私來香港。在內地的社交平台，很容易就看到與「香港」和「化驗所」相關的帖文和影片。這些影片，很多都是拍攝著一支支血液樣本，清晰交代拍攝的日期與時間，與陳先生所說的非常脗合。
水貨客送血到指定醫療中心 衛生署查無登記記錄
陳先生表示，水貨客除了會把血液直接交到化驗所，還會送到上水和尖沙咀兩間特定的醫療中心，再由化驗所職員去收血，運回化驗所做化驗。在網上，這兩間醫療中心聲稱提供美容、中醫、基因測試、產前檢測等服務，其中一間中心的標誌還跟陳先生任職的化驗所有九成像。不過，在衛生署的私營醫療機構登記冊上，完全找不到兩間中心的任何記錄，情況極為可疑。
化驗成本數千元只收數百元 柬埔寨實驗室疑有關連
血液來源成疑，不過讓陳先生疑惑的，還有化驗的內容。他說，一般要為孕婦血液檢測胎兒性別，行內只需在血液裏驗數個生物標記，但他任職的化驗所會驗98至133個標記，成本價最少也要兩、三千元。奇怪的是，陳先生說，化驗所報價給中介，就只收數百元，而中介收取內地孕婦的價格，也只要1,300元左右。陳先生還發現，他任職的公司近年在柬埔寨也開了一間實驗室，兩者是否有關連令人懷疑。
網民震驚質疑監管漏洞 呼籲嚴厲打擊違法行為
事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民留言表示「點解咁麻煩唔直接去香港驗」，也有人指出「因為重男輕女觀念，根深蒂固」。不少網民對走私血液的行為感到震驚，留言「有啲係真人黎香港驗，運血黎驗都幾癲」，更有人強烈要求執法部門採取行動，「犯法就係犯法，一定要拉人！」。這宗走私血液案揭露了跨境醫療服務的監管漏洞，以及內地重男輕女觀念催生的龐大黑色產業鏈。