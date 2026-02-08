東張西望│維修天花驚現大窿！網紅裝修院長涉鑿穿樓板態度囂張
天花滲水變穿大窿 石屎突然崩塌
C小姐向《東張》主持何沛珈表示，事件始於去年11月，發現廁所天花出現嚴重滲水，打開假天花檢查後，驚見石屎已有裂開及拱起的恐怖跡象。隨後天花裂痕不斷加深，甚至出現石屎分離及水珠噴湧的駭人景象。雖然滲水辦的色水測試未能即時找出源頭，但樓上業主表現合作，並安排裝修師傅於1月6日動工。然而工程展開不久，C小姐家中便傳出「碰」一聲巨響，大量石屎突然崩塌，幸得假天花接住才未有直接壓傷人。更令人毛骨悚然的是，C小姐目擊假天花不斷搖晃，隨後竟有一隻手從上方大窿伸出，原來樓上師傅在維修期間竟然鑿穿了樓板，留下一個足以讓上下層住客「打招呼」的大窿。
網紅裝修院長身份曝光 拒絕專業建議反罵粗口
隨著事件發酵，涉事的樓上裝修負責人陳先生身份曝光，據悉陳先生不僅是某知名「裝修學院」的院長，更是某裝修義工協會的創辦人，在網路上頗具名氣。然而面對鑿穿樓板的重大失誤，陳先生的處理態度令C小姐極度不滿。當C小姐聘請的裝修師傅劉生指出樓板鋼筋已經霉爛脆化，質疑簡單補回水泥是否安全，並建議應採取更專業的「種筋」修復時，陳先生竟突然發難，當眾大罵「你一個裝修佬，關你X事！」並表示「呢啲我哋樓上嘅嘢，我哋唔需要答你任何嘢」。而樓上業主對自家聘請的裝修負責人予以100分信任，反怪C小姐「影響工程進度」，甚至情緒激動直言「想搞死我哋」，但C小姐強調，由於事關人命安全，無法同意以「各有各整」的方式草率收場。
測量師發出致命警告 樓板隨時整幅崩塌
針對此個案，資深測量師到場檢查後發出嚴厲警告，測試證實該處石屎已嚴重碳化，完全失去保護鋼筋的功能，導致鋼筋霉爛發脹，樓板的承重結構基本失效。測量師直言，目前的樓板狀況極度危險，若僅以粗疏方式處理，整幅樓板有機會隨時崩塌，足以致命。他建議必須圍封樓上相關位置停止使用，長遠必須打掉整幅樓板重新舖設鋼筋及澆灌石屎，才能確保安全。這個專業意見令人震驚，原來一個看似簡單的滲水維修，竟可能演變成奪命陷阱。
屋宇署緊急介入 命令還原樓板結構
面對這宗駭人的「穿天窿」個案，C小姐已報警並上報屋宇署。署方多次派員檢查後，暫時在C小姐廁所天花搭設臨時保護板，屋宇署亦正式將此維修工程評為「一級小型工程」，並著令樓上單位必須按照批准圖則，將受影響的樓板結構恢復原狀。目前涉事的網紅師傅陳先生在《東張西望》約訪過程中已停止回覆，一宗普通的滲水維修，揭露了裝修業界的專業操守問題，亦令C小姐每日活在恐懼之中，坦言「樓上靜晒先敢去沖涼」。
網民激憤要求檢控 質疑網紅師傅專業資格
事件曝光後，網民紛紛表達憤怒，有人留言「支持檢控無良裝修商」，亦有網民建議「如果有足夠証據，可以找律師幫手提出民事訴訟，等個法官來判」。不少網民對陳先生的囂張態度感到不滿，「咩你哋做你哋嘅嘢啫，而家你哋整穿人地天花，點樣唔理？痴線」。更有網民質疑其專業資格，「仲話網紅，仲話教人，宜家真係乜都呃，物管、維修、裝修乜都呃！」另有網民提醒受害人可循多個途徑追究責任，「報警，屋宇署，律師，公證行，慢慢同你計」，並質疑「香港好多呢啲所謂師父都係亂咁嚟，到底有無牌㗎？」