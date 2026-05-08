《東張西望》被投訴採訪遭「不合理對待」！記協裁定非「新聞節目」無權處理 TVB兩度拒回應
記協認證《東張西望》屬「娛樂」非新聞節目
記協操守委員會經詳細討論後，基於兩大原因認定《東張西望》並不屬於新聞節目。首先，《東張西望》由無綫電視「非戲劇製作部」策劃及製作，而非「新聞及資訊部」負責；在TVB官方網站上，節目被歸入「娛樂焦點」欄目下的「熱話」類別，與「無綫新聞」完全分開。更值得留意的是，網站以「演員」一詞形容該節目的幕前人員，而非記者或主持。委員會指出，多年來《東張西望》的製作和內容並非由新聞記者和編輯負責，有別於無綫電視以及其他本地電視台的新聞節目，因此涉及該節目的投訴個案超出委員會可處理的範圍。
事主控訴攝製隊反口游說除格出鏡
根據記協公開的投訴報告，涉事片段於去年11月14日播出，題為《東張西望｜女生在廁所與男友人視像通話 目擊者報東張斥態度囂張不認錯》。投訴人指出，她在受訪前已與報料熱線職員協議好需要「打格仔」遮蓋容貌，但完成採訪後，攝製隊一名中年女士卻以「打格仔讓畫面不好看」為由，聯同節目主持游說她改變主意公開樣貌。事主堅持打格，該名中年女士見無法說服她，竟然「發爛」拉隊走人，做法令事主感到極度不被尊重。最終經投訴人及其他職員再三爭取，節目組才確認可以打格，但事主批評這是受訪前的承諾，根本沒必要再斡旋。
「初步討論」變正式錄製 收音設備疑未關閉
投訴人的控訴不止於此。她指出曾與攝製隊成員劉先生協議，在講述一宗涉及男士在女廁露體的事件前，可有10分鐘休息時間，但該名中年女士以「突然收到另一採訪通知」為由要求取消休息。其後攝製隊同意讓她先與主持私下「初步討論」以便組織事件，但該中年女士表示需要拍攝二人傾談畫面，聲稱毋須收音，惟收音設備仍然開啟，令投訴人無法確認是否仍有錄音。更甚的是，主持人的部分提問重覆、越問越仔細，投訴人認為上述安排已經完全有違當初提議「初步討論」的原意，實際上已變成正式錄製。
事主焦慮想睇筆記被拒 理由係「畫面似讀稿」
報告透露，投訴人在憶述事件期間感到不自在和焦慮，希望拿出手機觀看事前準備好的文字紀錄，以協助整理思緒。然而該名中年女士和主持人卻表示不可以，理由是「畫面看來像讀稿」。投訴人最終需要在一個「風大、多車來往、空曠」的位置憶述事件，而攝製隊和主持則全程保持正式錄製狀態。對於一個正在憶述創傷經歷的受訪者而言，節目組將「畫面效果」凌駕於受訪者的情緒需要之上，做法引起極大爭議。
變聲處理被指不足 親友仍能認出事主身份
投訴人亦提及，她曾於受訪前與節目組協議片段要「變聲」處理，但節目播出後，她讓5名朋友收看訪問片段，其中2人表示仍能認出她的身份。投訴人其後曾向節目組反映有關聲音處理不足及採訪後的不適情況，但對方一直未有回應。記協操守委員會就此建議投訴人可考慮向個人資料私隱專員公署投訴，認為涉及個人資料保護的問題。
TVB兩度被索取回應 至今未有回覆
記協操守委員會表示，分別於去年12月22日及今年1月5日去信無綫電視索取回應，惟至昨日發表報告為止仍未獲對方回覆。委員會雖然理解投訴人於攝製期間感到難堪及播出後感到困擾，但由於裁定《東張西望》並非新聞節目，只能建議投訴人就採訪及報道手法向通訊事務管理局投訴。委員會亦留意到投訴人曾在大學校園遇到一名故意露出下體的男士，雖然此部分最終沒有於節目播出，但由於事件涉及刑事成分，建議投訴人考慮報警處理。
醫生專頁曾踢爆《東張》披露病人私隱
《東張西望》遭投訴並非單一事件。上月醫療專頁「H醫生香港日記」曾發文批評《東張》一則醫療報道個案，指節目中混淆器官、錯誤引用不同報告、搞錯醫療設備，質疑《東張》僅為博取眼球而無顧及節目質素。更嚴重的是，該專頁指出報道中公開多份醫療紀錄，惟打格不完全，讓涉事的醫院、醫生、護士名稱完全曝光，而醫療紀錄條碼亦未有打格，讓人有機會透過條碼索取到整份紀錄，涉嫌嚴重侵犯病人私隱。
網民熱議：「報東張」究竟幫人定害人？
投訴報告曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對《東張西望》的定位提出質疑。有網民直言「從來都係侮辱記者行業嘅娛樂節目，一班藝員扮演記者嘅真人show」，亦有人諷刺「呢件事有好大新聞價值，一定要報東張」、「一於報『西張』去揭發『東張』」。有網民更一針見血指出「你想要人哋air time幫你申訴，人哋想要娛樂搶收視。一買一賣，好公平」，認為報料者與節目組本質上各取所需。亦有網民表示「自壽司郎事件後，東張可信力已經減低好多」，質疑節目的公信力早已大打折扣。另有留言指「電視節目為收視，幫你拎返公道係其次」，道出不少觀眾的心聲。