東張西望｜黎寬怡回應追訪「謝生」為何唔報警 披露更多採訪案情
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黎寬怡回應《東張西望》追訪「賤男謝先生」4大疑問 案件與疫情有關！
黎寬怡同受害女子接觸過後，得出幾睇法。「我真係喺當中有啲感動，我想幫啲女仔講啲說話。」
Q1: 點解啲女仔好似咁容易就上陌生人嘅屋企？
「其中一個個案係，因為佢諗住同呢個男仔去做義工， 諗住個男仔都係好有愛心， 但係因為臨時大病，所以先會臨時甩底。個男仔同個女仔講到自己病得好嚴重，叫佢買藥上佢屋企，所以個女仔就上咗個男仔屋企擺低藥。」
「 另外一個個案就係，喺網上面識咗好一段時間，都傾咗差唔多成半年。諗住大家真心係真心做好朋友，甚至真係諗住發展男女關係，先會應約佢上咗個男仔屋企。」
黎寬怡又披露，節目組訪問過好多受害人，比較多呢都係疫情期間發生嘅。有係嗰段時間拍拖拖嘅朋友，都知道疫情期間出邊，又的確係冇乜太多消遣嘅活動。彷彿上一個人嘅屋企，好似都係好常態嘅事。
「個男仔成日都強調，自己屋企有好多動物要照顧。而且又強調媽咪都會喺屋企。大家都覺得上一個男仔屋企，
佢媽咪又喺度，咁應該都好安全。所以好多女仔都冇乜戒心，就上咗個男仔屋企。」
Q2: 點解好似啲女仔咁容易就同一個男仔發生性行為？
黎寬怡透過與訪問者接觸，發現好多受訪者都缺乏關心，有好多家長佢哋平時為咗工作賺錢養小朋友，基本上都好少時間陪啲小朋友。
「 又或者其實有啲父母，其實佢哋唔係唔關心小朋友，唔係唔抽時間陪佢哋。不過可能喺教育小朋友方面，
都會比較多啲去責備、去鬧一個小朋友。喺成長嘅經驗裏面，係比較少一啲好關心嘅說話，好少噓寒問暖嘅說話。突然之間有一個男仔對自己講：『你真係好好呀！』『你真係好重要啊！早餐未啊？咁夜都唔瞓嘅？』喺一啲咁溫柔嘅說話或者啲甜言蜜語之下，個女仔就覺得好似從來都冇人咁關心我。個男仔好似真係對自己好好！就誤以為呢啲就係愛。」
又或者可能係因為成長嘅時候，佢哋爹哋媽咪之間，係比較少擁抱、比較少一啲好戀愛式嘅互動。喺小朋友嘅眼中，可能爹哋媽咪都係未必好恩愛。面對個男仔已經有好親密嘅動作，例如話：會拖佢嘅手、會擁抱佢、會錫佢…
好多時候，呢啲女仔就係呢種感覺上面，會覺得 真係好甜蜜啊～我爹哋媽咪都好似冇呢一類型嘅互動，個男仔真係好愛我！
「同埋有啲小朋友可能喺佢由細到大嘅成長裏面，被灌輸咗：『愛係需要付出 先可以換來嘅』！你要乖乖地 做咗呢啲功課，媽咪先錫你㗎！好多小朋友都會覺得，『愛係需要付出、做一啲嘢先可以換到返嚟』！拍拖嘅時候，佢哋就覺得…係喎！咁個男仔對我咁好，我哋做一啲性嘅行為，係咪就可以有所付出？然之後個男仔會更加愛惜自己呢？好多女仔唔知道自己身體其實好重要，亦都好寶貴…理所當然咁，就付出咗，去獻比個男仔。
Q3: 點解少女唔識反抗？
另外啲女仔只係得13、14歲，佢亦都可能未必有好多嘅拍拖經驗，爹哋媽咪又冇特別同小朋友講：拍拖嘅時候有啲咩可以做、有咩唔可以做？或者可能學校又冇特別提供嗰啲性教育。而且可能喺我哋平時睇好多電影裏面，都係講啲男女主角大家有好感，好快就會有啲「性」嘅情景出現咗。係咪大家拍拖其實都會做咁樣嘅行為呢？所以好多女仔就會因為咁樣，而同個男仔發生咗關係。
再加上我有親身去見過一啲嘅受害人，佢哋普遍都係生得唔算太高，而且身形比較瘦弱一啲。當嗰個男仔 佢咁高，身形又比較龐大嘅時候，嘗試作出反抗，其實有的確幾難走得甩。
Q4: 點解我哋《東張西望》會大做呢個case但係又冇幫啲受害人報警？
因為程序上係需要受害人自行去報警，雖然報案係有佢嘅必要性：
第一，姓謝嘅男子需遭到法律嘅制裁；
第二，係避免喺呢段時間再添加更多嘅受害者
但係我哋亦都唔能夠去「迫」任何一個受害人去報案。我哋將呢個個案擺上枱面，並唔係幻想希望啲人去網絡欺凌個男仔。
因為我哋好想話俾其他唔知情或者以為得自己一個面對緊呢啲情況嘅受害人講：
你唔係唯一一個！如果你真係需要幫忙，我哋都會陪你。
「我喺呢度特別想同呢一班受害嘅女仔講：過咗去嘅事，的確係冇辦法擦咗去重寫，但係我哋好想話俾你哋聽，你哋係被愛！」
我希望網民喺你哋留言嘅時候，盡可能輕力啲🙏🏼 喺睇大家喺唔同平台上面嘅留言，睇得出大家有幾關心，
同埋幾着緊一啲受害人。
成日都會問：點解佢哋唔報警呀？點解佢哋要咁傻自己送上門啊？
我希望大家喺未來嘅日子，喺你哋嘅留言上邊，語氣放輕多少少🤏🏼如果可以嘅話，請為佢哋祈禱🙏🏼加返啲祝福落去💖