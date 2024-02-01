荃灣豬肉檔店主成「豬肉威威2.0」 激似瘦版姜濤惹網民關注：堅似！
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2年前曾經跑出一個「豬肉威威」劉宋威，2年後竟然又有「豬肉分割員」突然爆紅！近日荃灣一間豬肉檔最近成為熱門話題，原因不在於豬肉，而是因為該店的一名店主「張先生」與MIRROR成員姜濤撞樣！近日TVB《東張西望》原本到該豬肉檔採訪有關夜間老鼠「開party」的問題，卻意外發現了這位與姜濤撞樣的肉檔店主，成為「豬肉威威」的接班人！
荃灣豬肉檔店主上《東張西望》
荃灣某間豬肉檔被拍到晚上變「老鼠放題」，報料陳小姐表示見到5、6隻老鼠食豬肉，狠批肉檔非常不衛生好大陣「豬腥味」。《東張西望》到訪該肉檔時，肉檔即刻洗地，而《東張》主持就訪問了一位豬肉檔店主張先生。張先生表示可能係外來老鼠，因為楊屋道本來就很多老鼠出沒，自家豬肉檔很難養到老鼠，事關佢哋每日都會清枱洗地。
網民錯重點：姜濤轉行賣豬肉了？
雖然老鼠問題值得關注，不過不少網民都錯重點，指該受訪豬肉檔店主張先生與頂流歌手姜濤撞樣！張先生接受採訪時戴著口罩，只能看到他的眼睛，但他的眼睛與造型與姜濤有著很大的相似度。網民對於這位與姜濤神似的張先生感到非常驚奇，網民們迅速在社交媒體上截圖分享，甚至開玩笑問姜濤是否轉行開始賣豬肉了：「回到未月巴時」、「堅似」、「見到佢都即刻嘩~咁似姜濤嘅」、「姜濤轉行賣豬肉了」、「呢個好似靚仔啲」、「瘦過姜濤」。雖然大家都好奇張先生摘下口罩後的樣子，也有不少人認為他與姜濤十分相似，甚至有網民評價他比姜濤還要帥，但因為早前已發生過「荃灣豬肉威威」事件，令大家都唔想中招，急急呼籲大家勿跟車太貼：「不要除口罩」、「又嚟威威2.0」。
「威威豬」2年前突然爆紅入行57日即告隱退
2022年5月，36歲的「荃灣豬肉威威」劉宋威被人放上網，被網民激讚與MIRROR成員AK相似而突然爆紅，接廣告接到手軟，更一度擁有數以千計的粉絲，甚至還開過盛大生日會，人氣一度直逼MIRROR。不過，他在入行57日後，除口罩揭真面目後人氣急劇下跌，更連環被踢爆突然爆紅內幕而與大集團有關而星途極速玩完。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：ig＠keung_show、youtube＠TVB USA Official、YouTube@Life Nutrition、FB@荃灣鮮肉AK應援團