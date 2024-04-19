東張西望 「賤男謝先生」真面目懶人包 終極自爆承認更多惡行
《東張西望》火力全開 一連五集踢爆賤男惡行
《東張》有別於過往報導，連續劇式狙擊賤男惡行，擠牙膏式每晚報導重點，有網友笑指內官比《逆天奇案》更離奇誇張，引起網友熱烈討論！
星期一｜賤男網約誘騙逾20少女傳性病陷阱
曾犯非禮案的男子出獄後「改頭換面」，透過社交平台發放飼養寵物相片，展現愛心爆棚假象，其實設陷阱引少女追蹤，繼而誘騙對方到家中侵犯。據悉受害人數逾20人，更有未成年少女？非禮案受害人向《東張》講述慘痛經歷，也有少女走不出陰影企圖輕生！
重點1：
《東張西望》找出港男的IG帳號，追蹤人數高達1萬人，相簿中展示出的照片高大靚仔，身材健碩帶有有型紋身，家中飼養小動物，看起來充滿愛心，而且家住私人住宅，生活環境優越且有品味，難怪吸引大量年輕女性的關注和追蹤。
星期二｜女事主控訴偷拍又偷錢
繼續有少女挺身控訴賤男，有女事主除了於不知情下被拍攝不雅片段之外，更在其家中遇竊，疑是賤男暗中偷取。另外，賤男還被發現疑似有其他不法行為？
重點1：
受害人Kathy指出，原本約了男方去做義工，但對方稱生病，拜託Kathy送藥到其家中，之後入房後就被鎖上門，強行性侵。當時Kathy曾發現男方的家人返家，立即拍門求助，卻遭對方扔回床上。男方稱房外的人是其患有失聰的母親，表示向她求助是沒有作用。
重點2：
受害人Kitty曾聽過港男與母親對話，指男方的母親未必是失聰人士，她亦指出港男對母親態度十分不尊重，但其母沒有出聲，亦沒有反駁，對兒子不太管束。
星期三｜13歲受害者現身 《東張》攝製隊網約引出賤男功敗垂成
13歲少女受害者講述從認識賤男到被性侵經過，直指對方知悉她未成年仍強來，甚至舉機拍攝過程。攝製隊嘗試引男方出現，現身的竟是其女友……
重點1：
一名僅13歲的少女，化名為Apple，透過電話向主持人黎寬怡描述了自己被侵犯的經歷，Apple直言對方見面第一刻已攬實自己，並拖住手帶上其家中，在聊天過程中對方即使知道自己在未成年情況下，仍然強逼發生性關係，更用手機拍下性愛過程。在講述過程中，黎寬怡聽得眉頭緊鎖，情緒顯得十分沉重。
重點2：
其女友大爆：「好多受害人，特別係同我傾過電話嘅女仔，佢哋好難過，你明唔明啊？佢哋嘅第一次就咁就畀個渣男攞走咗，佢哋到依家都唔知點樣去面對，曾經仲要有啲女仔同我講佢有性病！」
星期四｜《東張》踩上門與賤男母子對質
被多名少女指控網約回家性侵的男子，直認並非好人，但堅稱雙方發生關係屬你情我願，更否認偷拍不雅影片！被指偷竊眾少女財物的男子母親又有何回應？
重點1：
謝生直言：「你有證據就報警啦」，面對男性記者更稱：「你又係男人，我又係男人，無人未試過唔鹹濕！」「我自己做錯任何嘢，我已經成為承受左所謂嘅責任！」
星期五｜賤男受訪自爆承認更多惡行
昨晚已經有女受害者報警，預料今日應該上門拉人。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！