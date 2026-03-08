東張西望｜跑步衝紅燈被索償92萬 何沛珈調查揭驚人案中案！
越野跑運動員夢想破滅 家庭重擔壓垮年輕肩膀
李小姐原本是一名充滿夢想的香港越野跑運動員，曾代表香港外出比賽，事發當日正與跑步班的跑友一起練跑。然而，一次不小心的衝紅燈過馬路，徹底改變了她的人生軌跡。面對92萬元的巨額索償，她被迫暫時放棄逐夢，專心應對這場法律風波。更令人心酸的是，李小姐的父親身患重病需要龐大醫療開支，弟弟仍在求學階段，她已成為家中唯一的經濟支柱，千斤重擔全壓在這位年輕女子的肩膀上。李小姐坦言：「我很後悔為什麼事發時只專心於跑步，應該在過馬路前看清楚。」
警方拒絕提供車Cam片段 李小姐無奈認罪
在《東張西望》的深入追蹤報道中，主持何沛珈與李小姐會見陸偉雄大律師，揭露了案件中的多個疑點。李小姐透露，她曾向警方要求查看涉事車輛的行車記錄儀片段，但遭到拒絕，警方只是告訴她「片段對她很不利」。陸偉雄大律師認為這個做法並不恰當，指出：「李小姐作為當事人，是被告，被懷疑干犯罪行，她是有權查看相關的資料，否則，可能會令李小姐錄口供時說出不利事情，或沒有說有利事情，削減其勝算。」在沒有看到車cam片段的情況下，李小姐便錄下口供，並上庭承認了不小心橫過馬路的罪名。
責任分配成疑點 後車司機或負更大責任
根據法庭文件顯示，這宗案件的原告人是前車司機和兩名乘客，而被告則包括後車的七人車司機和李小姐。陸偉雄大律師分析案件後發現，責任分配可能並非各佔一半那麼簡單。前車司機的口供清楚交代，事發時看到李小姐突然跑出來後隨即急剎車，在剎停車輛後短時間內被後面的車輛撞到。另外，乘客的醫生報告也顯示，該乘客向公立醫院醫生表示自己坐的車輛已經停定，之後才發生碰撞。陸大狀指出：「在這個情況下，有兩個很強的證據證明到這次意外中，後面司機負的責任是較大。」
92萬索償金額存疑 原告僱傭合約現金出糧惹質疑
最令人關注的是92萬元的巨額索償是否合理。三位原告人的索償涉及大量醫療費用和工作收入損失，但陸偉雄大律師在審視相關文件時發現了可疑之處。其中一名原告人聲稱受僱於某遊艇公司，並提供僱傭合約證明其受聘時間和薪金資訊，然而文件內卻寫明是以現金出糧。陸大狀質疑：「若相關公司真的有聘用該人士，應該會有強積金資料和勞工保險資料。」這種現金出糧的安排令人懷疑其真實性，也讓人聯想到近期頻發的「碰瓷」案件。
碰瓷案件激增 與李小姐遭遇激似
現時已有約100宗碰瓷案件向警方報案，李小姐的遭遇與其他受害者如出一轍，不僅要面臨龐大的經濟壓力，心靈上也受到極大煎熬。李小姐表示，很多網民建議她申請破產，但她不希望走到這一步，認為這是無計可施的最後辦法。她坦言：「我覺得自己應負擔責任，但不是賠償如此誇張的金額。」李小姐之前申請法援未被接納，她將再次嘗試申請，希望能獲得法律援助以解燃眉之急。
網民意見兩極化 質疑索償金額計算方法
事件在網上引發激烈討論，網民留言呈現兩極化態度。有網民質疑索償金額的計算方法，留言「想知點樣砌到9x萬出嚟，條友話返工一個月月薪兩皮，點砌都唔明點砌九十幾出嚟」。也有網民批評李小姐的處境描述，認為「好好笑，未出事就正能量少女，一出事就生病的爸，上學的弟弟，破碎的她，大佬你咁嘅家庭（如真）正常都去搵錢打工，佢就走去跑步當正職」。不過也有理性網民指出「衝紅燈係唔啱，但唔代表個賠償金額係合理」，認為即使李小姐有錯在先，92萬元的索償金額仍然過於誇張。