東張西望｜車禍遇碰瓷聘律師更受罪遭天價索償 網民突破1重大盲點
輕微碰撞遭天價索償 Rayman被迫交保證金
事件發生在2024年4月5日，Rayman在新蒲崗與一輛的士相撞，對方車頭燈罩脫落，事後報警處理。Rayman被告不小心駕駛，罰款1,000元。到11月，他收到對方律師信，被索償近40萬元。到2025年3月中，Rayman收到保險公司的律師信，估計需賠償387,000元。保險公司律師表示，如果事主找私人聘請的律師，要交387,000元保證金證明有能力賠償，他們就不會介入事件。Rayman只好將保證金放在自己聘請的律師樓，案件正式交由該律師樓跟進。
律師樓職員態度惡劣 聲稱「虧本生意」
相隔1個月，事主再追問律師樓進度，但被職員責罵，聲稱接這宗是「虧本生意」，叫他「不要追不要問，等通知」。到2025年7月上庭日期，Rayman都沒收到律師樓正式通知，他只好自行去法庭外等候。他見到律師樓的代表律師，上前詢問才知道對方是代表自己的律師。法官看文件後，立即怒罵對方律師沒有收入證明、稅單、支薪單、強積金等文件，連銀行帳戶記錄也沒有，只有求診收據，質疑「你怎樣索償15萬薪酬？25萬精神損失？」法官將案件延期，叫對方補交文件。
Rayman自行上庭發現案件早已處理
又過了半年，事主聘用的律師樓繼續一問三不知，職員聲稱律師樓很忙，叫事主不要埋怨，又稱自己只是「義工」。Rayman無辦法，只好按日期再自己上庭，但法庭職員告訴他，早一日即1月22日內庭已處理了，事主非常愕然。他只好自己去查冊處查看案件進度，到2月5日主動問律師樓，將查冊情況告知律師樓職員，對方又叫他不要追問。事主批評對方是「極不專業的態度」，表示很擔心不能取回387,000元保證金。
律師樓否認指控
《東張西望》去信涉事律師樓查詢，回覆則指事主指控不實，並且逐一澄清：「1.存於本律師行的保證金，由於客戶決定親自行事，相關保證金將按法律程序處理。2.自獲委託起計，本行草擬的法律文件超過25封，準備或出席核對表評檢聆訊兩次，及與該客戶進行會議三次，交代案件進度及提供法律意見；3.法庭排期第一次聆訊，由於客戶委託了本律師事務所，有律師代表處理，客戶不需要親自出席。4.本行亦成功逼使原告人同意及促使法庭頒令，如原告人未能於期限前提供相關的收入證明文件，原告人不可以再就收入損失提出申索。5.就法律費用議題，本行重申收費合理。」
網民狠批行業亂象
網民對事件反應激烈，有人質疑「其實過往咁多單咁大索償交通意外，一個意外過咗一段時間咁樣索償幾十萬點解啲官又會批？」亦有網民直言「做客比個律師樓鬧我實轉」、「38萬凍過水」。更有網民感嘆「香港冇錢真係唔好揸車」，認為現時交通意外索償金額過高，普通市民難以承受。部分網民懷疑是否存在「打龍通」情況，質疑「係咪打龍通？一齊叫各自client賠錢」，對律師樓表示不信任。