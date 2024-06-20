東張「何伯何太」系列狂收投訴 觀眾稱極度失望 提5大控訴 通訊局有回應
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TVB皇牌資訊節目《東張西望》自上月播出「何伯何太」事件至今，仍引起社會上的廣泛討論，不過通訊局卻接獲多宗相關投訴。
觀眾對《東張西望》提出5大控訴
通訊局共表示，截至本週一 （17日）共收到51宗投訴，這些投訴都是有關於無綫電視（TVB）節目《東張西望》中一名長者及其家人之間的糾紛，明顯是指「何伯何太」事件。
投訴人主要集中指控節目情節不雅、意識不良、不適宜兒童觀看、內容偏頗及誤導觀眾等。對此，通訊局表示正在積極處理這些投訴。
「何伯何太」投訴佔今年總投訴4成
有媒體曾向通訊局查詢，從2024年初到6月17日該局總共收到TVB節目《東張西望》134宗投訴，換句話說， 那51宗「何伯何太」投訴佔近四成，比例甚大。
曾有網民揚言罷看：對東張極度失望
《東張西望》其中一集除了講述新何太回應「一晚五次」的言論之外，還播出了新何太哽咽剖白與前夫離婚的真正原因。 該集播出後，很多網民都不滿《東張西望》，更有人揚言罷睇：「對東張極度失望」、「睇佢兩個覺得討厭，希望東張西望不要再播放，個教壞小朋友， 會令人不安」、「不知所謂，決定罷睇東張」、「見到佢地兩個係咁繼續做戲，真係一路睇，一路笑！假到冇人會信！笑到我肚痛！戲屎！」、「不知所謂，決定罷睇東張」、「簡直教壞細路」。
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撰文：東方新地（部分內容轉載自SundayKiss）圖片來源：東張西望截圖、《東張西望》、YouTube@TVB USA Official資料或影片來源：原文刊於SundayKiss