東張西望｜郭秀雲遭阿婆指控搶雀 座駕被毀 疑與前義工糾紛有關
光天化日搶雀事件 金仔飛上樹失蹤
今年1月29日下午1時，行動不便需要靠電動輪椅代步的芬姨如常到樓下公園放雀，點知遇到一個陌生男人竟然光天化日底下強搶金仔。芬姨追趕時男子放飛金仔，令這隻迷你紅肩金剛鸚鵡飛上十幾尺高的樹枝。芬姨在樹下大叫希望金仔飛返落嚟，但等到深夜都不見蹤影。這隻陪伴芬姨20幾年、性格精靈活潑的金仔就此消失，令獨居婆婆心急如焚。
郭秀雲現身救雀 婆婆質疑偷龍轉鳳
不久雀友帶來好消息，在拯救鸚鵡組織的社交網頁見到一隻尋找失主的鸚鵡貼文，外貌同金仔十分相似，不僅同品種同顏色，連走失時間地點都一致。芬姨失而復得馬上聯絡組織認領，負責人正是動物保育分子兼藝人郭秀雲。但當郭秀雲提供影片時，芬姨發現這隻鸚鵡似乎不認得自己，而且金仔背脊有脫毛情況，但眼前這隻卻沒有。芬姨開始懷疑郭秀雲拿出來的鸚鵡並非金仔，更質疑找到鸚鵡的地點被人刻意由健明邨改為彩明邨。
雀友化身大偵探 揭發多項疑點
有雀友為芬姨抱打不平，紛紛化作大偵探尋找破綻。他們發現相片中鸚鵡的腳是黑色，但郭秀雲帶出來那隻卻是白色，令疑雲更加濃厚。面對種種質疑，郭秀雲坦言「行得正企得正，即管放馬過來」。根據郭秀雲提供的資料，當晚一個放狗人士在將軍澳嶺光街斜路發現這隻同品種鸚鵡，正是金仔失蹤那棵樹下面，世事竟然如此巧合。郭秀雲強調手上一直只有這隻雀，但芬姨一口咬定她偷龍轉鳳。
3年前糾紛埋伏線 鸚鵡死亡引爭拗
芬姨對郭秀雲的懷疑可能與3年前的一場糾紛有關。當時芬姨養了10隻雀鳥沒有能力打理，拜託郭秀雲到她家幫忙收養3隻。可惜其中一隻在搵到新主人前不幸死亡，郭秀雲與獸醫研究後懷疑是死於心臟病。當郭秀雲致電芬姨告知消息時，被對方多番指責，令雙方關係出現裂痕。郭秀雲懷疑這一切是一位前義工所為，「搧風點火」令芬姨覺得自己攞走金仔。
郭秀雲座駕遭破壞 收恐嚇字條威脅斬人
過了幾日，郭秀雲在救雀期間發生離奇事件。她的車輛車頭玻璃被人砸爛，並在車頭發現字條寫著「八婆，俾返隻雀，不比（俾）下次斬人」。郭秀雲當時懷疑事件與前義工有關，因為對方之前多次在社交平台針對自己。郭秀雲反問「我有冇必要，有乜原因，有乜動機要保留咁樣的一隻雀仔囉。」她認為有人從中作梗騷擾婆婆，希望事件早日水落石出。
目擊證人現身作證 陳小姐力撐郭秀雲
《東張》最後找到當晚發現鸚鵡的陳小姐（化名）」做證。陳小姐向主持黎寬怡表示，當晚放狗時見到一隻鸚鵡在欄杆上，上網找救助協會後郭秀雲接報到場。陳小姐指郭秀雲除下風衣包起鸚鵡，並沒有使用網捉鳥，而且鸚鵡身上也沒有脫毛情況。即使拾獲人陳小姐挺身做證，芬姨都不相信當晚救到的雀鳥不是金仔，並指郭秀雲說謊。
網民熱議真相成謎：唔明點解要偷你隻雀？
網民對事件議論紛紛，有人質疑「養咗廿幾年嘅鸚鵡，你同佢講幾句嘢佢都應該會認得你啦，點解阿婆會唔認得？」亦有網民認為「好人難做！郭秀雲根本可以衣食無憂，但佢愛動物，選擇做義工幫助社會！希望郭秀雲小心人身安全」。但同時有網民不解「我都唔明點解要偷你隻雀」，更有人直言「你隻雀鑲鑽咩阿婆，仲吹到人哋夾埋偷你隻雀，咁痴線好難叫人信」、「支持郭小姐，唔好因為D無聊人而放棄自己嘅理念」。郭秀雲希望「警方拉到人，希望婆婆搵到雀，希望手上隻雀都搵到主人，咁就一天光晒」！