東張西望｜郭秀雲遭阿婆指控搶雀 座駕被毀 疑與前義工糾紛有關

70歲獨居婆婆芬姨養了20幾年的愛雀金仔突然失蹤，本以為遇上好心人郭秀雲幫忙尋回，點知竟然演變成一場離奇疑案！婆婆堅持郭秀雲「偷龍轉鳳」換走真正的金仔，而郭秀雲就反駁指有人從中作梗，甚至收到恐嚇字條威脅「斬人」。究竟呢場鸚鵡失竊案背後隱藏咩秘密？