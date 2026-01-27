東張西望｜鄰居婆婆送飯被拒後情緒失控 持鐵鎚狂砍門 曾指控苦主是「雞」及X婆

徐生徐太萬萬想不到，斥資40多萬元在黃大仙屋邨購買的200平方呎安樂窩，竟然變成長達120日的恐怖煉獄。一個素未謀面的鄰居婆婆，因為被拒收食物而情緒失控，最終更手持鐵鎚瘋狂砍門，令這對夫婦飽受精神折磨，甚至要搬到酒店暫住避難。