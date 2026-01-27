東張西望｜鄰居婆婆送飯被拒後情緒失控 持鐵鎚狂砍門 曾指控苦主是「雞」及X婆
收樓當日遇上送飯婆婆 好意變滋擾
事件要追溯到去年8月收樓當日，徐生發現家門鐵閘上竟然掛著一袋食物，送飯的是一個從未見過面的婆婆。徐生徐太感到莫名其妙，為何素不相識的鄰居會無緣無故送上食物？雖然婆婆一番好意，但無功不受祿，徐生徐太禮貌地表明拒收。豈料送飯婆婆一而再、再而三地送上食物，這份暖意逐漸變成令人困擾的滋擾行為。
徐太丟棄食物後 婆婆態度180度轉變
從收樓、裝修到入伙期間，送飯婆婆都不厭其煩地送上各式食物，通常用環保袋或膠袋載著，掛在鐵閘手柄上。徐生徐太終於忍無可忍，決定在門口安裝閉路電視錄下證據，以便管理處和警方跟進。徐太希望息事寧人，向送飯婆婆發出最後通牒，但對方這邊說好，轉頭又好像聽不到。徐太終於忍不住出撒手鐧，把送飯婆婆放置的食物直接丟掉，令她無法像以往一樣在數小時後取回不要的食物。
幽怨眼神注視大門 半夜謾罵不停
徐太指出，自那次未能取回食物後，送飯婆婆對他們的態度開始急劇惡化，「好似爭佢咁！」從閉路電視片段可見，送飯婆婆經常以幽怨的眼神注視徐生徐太的大門，又會在門外謾罵。她更會在半夜突然大吵大鬧，「佢好似對住一個模擬嘅人申訴緊佢對佢不忠，佢不停咁話，你啊，鍾意啲咩衰女人！總之就好難聽嘅說話，咁佢講咗個男人嘅名：『孟波，你依家係咪咁對我啊？』」
徐太患焦慮症 夫婦被迫搬酒店避難
送飯婆婆疑似精神失常，還有暴力傾向，這個不知何時引爆的炸彈讓徐太不幸患上焦慮症。徐太表示一聽到門有聲音就會心跳加速，會睡不著引致腸胃變差。11月底，徐太和送飯婆婆在走廊撞個正著，徐太一心想著好言相勸，不料送飯婆婆情緒完全失控，不停拍打鐵閘，一邊踢門一邊重複說「上嚟啊嗱！」更指徐太是「雞」，大聲責罵她是「死姣婆」。
東張攝製隊親訪 婆婆突然拿鐵鎚砍門
事發時徐生身在公司，但一直用手機目睹整個過程，感到無能為力，飽受煎熬。為求安心，兩夫婦無奈搬去酒店暫住，即使搬走，徐太在門口的閉路電視仍看到送飯婆婆的掛餸行為並無停止。為了解送飯婆婆送食物的動機，《東張西望》攝製隊親自到送飯婆婆的單位了解，婆婆一開始在門口大叫「啊林鄭，拎走我啲血汗錢，去買白粉，呃我全家。」
毫無預兆舉鎚砍門 恐怖八分鐘襲擊
婆婆情緒平復後邀請《東張西望》攝製隊進屋，但突然開始喃喃自語「房屋署，房屋署，房屋署，房屋署，房屋署！肥仔、肥仔、肥仔、肥仔、肥仔！」在毫無預兆之下，婆婆拿出鐵鎚，直奔徐生徐太的家，大力砍在他們的門上。這場恐怖襲擊令徐生徐太經歷了畢生難忘的八分鐘，婆婆失控發狂，一發不可收拾，整個事件的後續發展令人關注。