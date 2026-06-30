東張西望｜事主因一事遭樓下索10萬 被擲水彈午夜音波功堅拒屈服
馬鞍山某屋邨最近出現兩個「離奇現象」，導致樓上樓下家無寧日！《東張西望》主持吳幸美今集（30/6）親自出動揭開真相。一般而言，樓上漏水必定是樓下住戶苦不堪言，怎料這次事件竟然迎來「神反轉」，樓上住戶慘成受害者，更懷疑被人當作提款機般勒索！
肯「Pay」都唔制！獅子開大口屈10萬
事緣居住於該屋邨多年的朱先生，其父母和妹妹也是同邨居民。2019年，朱先生一家收到管理處通知，指其單位露台及洗衣機去水位置出現滲水，並流到樓下單位。朱先生一家立刻尋找工程人員報價，大約只需7至8千元便能解決。既然樓上肯「Pay」並承擔責任，樓下理應樂意接受，但令人意想不到的是，樓下單位竟然一直拒絕，不讓工程人員入屋維修。對方甚至找來法團主席和區議員介入，獅子開大口要求索償10萬元！
滲水糾紛由2019年僵持至今長達6年未解決
由於樓下一方無法提供10萬元的報價資料和收據，隨後惟有改口索償7萬元。朱先生堅持必須有單有據，怎料對方突然拿出厚厚一疊手寫單據！最離奇的是，明明滲水事件在2019年才發生，單據上的日期竟赫然寫著2010年和2012年，簡直是「穿越時空」！
政府滲水辦無法入屋處理被迫停止跟進個案
此外，單據上的資料更是錯漏百出。工程公司登記地址的英文寫著「Luk Ku Road」，但香港根本沒有這條街道（最接近的只有樂古道 Lok Ku Road）；朱先生多次致電單據上的電話也無人接聽，連管理處也表示沒有相關的維修紀錄。因為樓下單位堅拒開門，導致連政府「滲水辦」也無能為力，最後部門只能發信表示「唯有停止跟進此個案」，任由天花板繼續滲水。
瘋狂報復兩部曲：午夜音波功 + 狂擲水彈
以為事件就此告一段落？樓下住戶的報復行動才剛剛開始！主持吳幸美向街坊了解，樓下女戶主經常在晚上10時許發動「音波功」，對著窗外鬼哭神嚎地狂叫：「你做乜你咁淒涼？無良心呀你！做人做到咁絕！賠錢呀！無錢賠唔好學人漏水啦！」令全邨居民都聽到她的咆哮，極度擾民。除了精神攻擊，還有無理攻擊！閉路電視畫面拍到，一名「神秘男子」半夜鬼鬼祟祟地走到朱先生家人（同邨）的門前，將一袋疑似收集回來的「漏水」當作水彈般投擲，導致滿地水漬。朱先生認出該名男子正是樓下女戶主的兒子。
吳幸美搵樓下住戶對質 事主：像被人勒索一樣
面對惡鄰居，《東張》團隊與吳幸美親身上門尋找樓下住戶對質，可惜無人應門。就連管理處職員也大感無奈，表示這些行為已持續一年多，他們也無法處理，只能每次安排清潔工去清理水漬。面對這種死纏爛打的行為，朱先生堅決表示不服：「我覺得他們是為了錢，現在覺得自己好像被人勒索一樣。」他強調必須有根有據才會賠錢，絕不輕易妥協！
網民熱議鄰居糾紛 被水襲建議報警
節目播出後引起網民廣泛討論，不少人對樓下住戶的做法感到不解。有網民留言「明明人哋肯修，你唔俾入屋又要錢，咁即係想點？」亦有人指出「張單地址都寫錯，邊間正經公司會咁？」更有網民同情朱先生的遭遇，認為「肯認肯賠都要俾人嘈6年，真係好慘」。另外，閉路電視拍到樓下住戶兒子深夜在朱先生門前倒水的畫面，亦令網民嘩然，有人直言「呢啲行為已經係滋擾，應該報警處理」，反映公眾對事件中索償方的做法感到困惑。