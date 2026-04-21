東張西望｜伯伯血管瘤支架手術後癱瘓 家屬淚控醫院黑幕 網民怒轟誤導
醫生稱低風險手術 家人信服後成噩夢
悲劇主角76歲的張伯雖患有輕微腦退化，但日常生活行動自如，溝通無礙。去年發現腹部有血管瘤後，醫院血管外科的吳醫生多次游說張伯接受支架手術。張伯與家人因擔心風險，加上他曾目睹母親臥床終老的痛苦，故多次拒絕。然而，醫生強調手術僅屬「一般風險」，癱瘓機會約5%，更聲稱4至7日便能出院。在家人的擔憂下，醫生轉而游說家屬，最終張生一家被說服並口頭同意，但院方從未要求他們簽署手術同意書。沒想到，這份輕信竟是噩夢的開端，手術後張伯被直接送入ICU，家人翌日探望時才驚悉他已下半身癱瘓。
張伯癱瘓醫生竟稱手術成功 家屬心碎
最令家屬崩潰的是主刀殷醫生的冷漠態度。當心急如焚的張生致電查詢時，對方竟回覆指「因為覺得手術成功就不需要通知家屬」，這番話如尖刀般刺進家屬心中。一個原本能走能動的長者，手術後變成終身癱瘓，這怎能稱之為「成功」？張生趕到醫院後，主刀醫生才改口稱手術實為「不確定風險」，並指癱瘓風險已列明在同意書上，家屬需自行承擔。面對醫生的前後矛盾，張生感到無比內疚與自責，憶述當初說服父親做手術的決定時，不禁痛哭失聲，表示「當日都哭了很久」，媽媽患骨癌仍苦撐照顧爸爸，令張生十分擔心。
院方被揭用精神健康條例繞過家屬簽名
隨著事件發展，一個驚人的內幕被揭開。家屬在後續會議中才驚覺，他們從未見過、更未簽署過任何手術同意書。原來，院方在手術前安排張伯進行了與血管瘤無關的精神科檢查，其目的就是為了引用《精神健康條例》，將張伯判定為「精神上無行為能力的人」，從而可以由兩位註冊醫生代為簽署同意書，完全繞過家屬的知情權與決定權。張太震驚地表示：「如果知道手術風險，一定不會讓爸爸做手術。」他們此時才明白，這場手術從一開始就被院方精心鋪排，家屬的意願被徹底漠視。
醫管局回應證兩醫生代簽 強調有充分溝通
《東張西望》就事件向醫管局查詢，局方回覆證實，病人在術前檢查後被確定為「精神上無行為能力的⼈」，並在確認病人沒有法定監護人後，由醫院兩位註冊醫生簽署相關手術同意表格。醫管局在回覆中強調，根據院方紀錄，「醫療團隊在手術前一直與病人及其家屬有充分溝通，講解手術詳細程序和手術可能出現的風險和併發症」，並指在家屬同意下才進行手術。然而，這番「充分溝通」的說法與家屬的血淚控訴形成強烈對比，令事件真相更顯撲朔迷離。
網民怒轟醫院無良 質疑強行手術
事件曝光後，網民反應極為激烈，紛紛怒轟院方做法離譜。有網民直斥：「佢誤導人話低風險wo，人哋本身都唔想做！」、「佢唔做咪唔做，做咩好似係都要佢做咁，仲要搵埋精神科醫生搞」。對於院方利用法例繞過家屬簽名的做法，網民更是難以接受，驚呼：「咁樣強行簽同意書都得！」雖然亦有聲音認為「係手術都有風險㗎啦」，但大部分輿論均同情張伯一家的遭遇，認為醫院在溝通上存在嚴重問題，甚至質疑其為了進行手術而不擇手段，令公眾對醫療體系的信任度大打折扣。