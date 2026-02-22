東張西望｜俞可程直擊深圳金包銀猖獗 本港收金店中招 師傅教辨真假

金價持續飆升，不少市民都想趁機出售手上黃金賺取差價，豈料竟有騙徒利用「金包銀」魚目混珠！《東張西望》攝製隊深入有「黃金集散地」之稱的深圳水貝放蛇直擊，發現「金包銀」銷售情況極度猖獗，更有騙徒將這些假貨帶到本港收金店出售，令多間本地收金店中招。專業師傅更揭露最新騙術，原來有人混入鎢、錸等金屬製作超逼真假金，連業界都防不勝防！

深圳水貝金包銀店舖遍地開花

東張西望》主持俞可程親赴深圳水貝實地採訪，發現整個水貝賣「金包銀」的店舖開到周圍都是，街上可見剛開張的店家規模相當龐大，還有不少人光顧。一個吊墜的售價僅為200多元人民幣，而商場的價格更是驚人地便宜。店員更聲稱「金包銀」有從北京發出的證書，在香港可以被回收，然而相關證書其實是由一間深圳民營檢測機構發出，並不是店員所說的北京。

本港收金店頻頻中招貼出警告

有騙徒竟趁金價高企，把「金包銀」當成足金拿去本港的收金店放售。不少收金店已貼出警告，表明如果發現有人出售「金包銀」或欺詐性金屬，會將其沒收和報警。有收金店職員表示，有多個業內人士曾經「中招」，情況相當嚴峻。這些騙徒利用「金包銀」外層是真金的特點，企圖欺騙收金店職員，從中獲取不當利益。

師傅揭露檢查程序教你辨真假

攝製隊買了兩件「金包銀」的產品，包括一隻戒指和一條頸鏈，並讓專業師傅查看。師傅表示，檢查程序包括分辨手感、聆聽聲響、用「試金石」磨及剪開查看。之後經過火燒和燒熔，跟黃金拼在一起比較後，「金包銀」即時現形。主持俞可程手上拿著兩隻戒指，一隻是「金包銀」，一隻是千足金，詢問途人能否辨認出兩者分別，結果有一些途人辨認到，一些途人則分不清。

大律師警告以身試法最高囚14年

不過最讓收金業界擔心的是，近日有騙徒竟拿混入鎢、錸等金屬的金飾來賣，以假亂真，讓業界防不勝防。師傅表示，它們這麼難分辨，是因為它們跟足金外表完全一樣，當剪開中間查看時，都會看到金色，而且用火燒也看不到分別，最後要靠燒熔，再用驗金機檢測，才驗得到鎢、錸等成分。這種新型騙術令檢測難度大大提升，連專業人士都需要使用高科技設備才能識破。陸偉雄大律師表示，如有關人士明知自己持有的是「金包銀」，卻在將其出售時訛稱是足金，在此情況下便犯了欺詐罪，最高刑罰為監禁14年。陸大狀指，千萬別以為別人不會發現，現在有很多科技可以檢測到，奉勸大家千萬不要以身試法。他強調現時檢測技術日新月異，任何欺詐行為最終都會被揭發，呼籲市民切勿貪圖小利而觸犯法律。

網民熱議明買明賣無問題

事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民表示「銀都貴，應該整金包鐵」，亦有人認為「其實冇呃人，大陸都幾均真，講到明金包銀」。不少網民指出「其實明買明賣有咩問題？你拎去當黃金賣就有問題啫」，認為關鍵在於是否誠實告知產品性質。有網民更笑言「咁都有證書」，對於深圳商家提供的檢測證書感到驚訝，但同時提醒大家要小心證書的權威性和真實性。

有騙徒將這些假貨帶到本港收金店出售，令多間本地收金店中招。（圖片來源：TVB）
主持俞可程手上拿著兩隻戒指，一隻是「金包銀」，一隻是千足金，詢問途人能否辨認出兩者分別，結果有一些途人辨認到。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
整個水貝賣「金包銀」的店開到周圍都是，街上可見剛開張的店家，相當有規模，還有不少人光顧。（圖片來源：TVB）
東張西望》主持俞可程在深圳水貝直擊金包銀銷售情況。（圖片來源：TVB）
專業師傅示範檢測金包銀的程序包括分辨手感聆聽聲響。（圖片來源：TVB）
收金店貼出警告表明發現金包銀會沒收報警。（圖片來源：TVB）
不過最讓收金業界擔心的是，近日有騙徒竟拿混入鎢、錸等金屬的金飾來賣，以假亂真，讓業界防不勝防。（圖片來源：TVB）
情況如此嚴峻，為了解騙徒的運作，《東張西望》攝製隊來到有「黃金集散地」之稱的深圳水貝，放蛇直擊「金包銀」到底有多猖獗。（圖片來源：TVB）
「金包銀」與千足金的分別，（圖片來源：TVB）
內地金舖的金包銀，表層為足金，內層為足銀。（圖片來源：TVB）
將金包銀戒指剪開後，內層是白色的。（圖片來源：TVB）
主持俞可程手上拿著兩隻戒指，一隻是「金包銀」，一隻是千足金，詢問途人能否辨認出兩者分別。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

