《東張西望》報道阿伯球場跑步險露整個「八月十五」 網民熱議反應兩極
阿叔跑步條褲勁短 差唔多露出整個「八月十五」
《東張西望》最近報導一位阿伯在球場跑步的事。李鄭屋邨有街坊文先生表示與太太一星期2、3天到球場做運動。早上十一點左右，經常看到一位跑步的阿叔，該名阿叔不止剝去上衣那麼簡單，還把短褲褲腳越摺越高，褲腰也往下拉，街坊形容條短褲比3角褲還要低，基乎露出整個「八月十五」，有感不適，特別是文先生的太太不敢直視。文先生還表示球場附近就是學校，都有不少學生會經過，認為該名阿叔是「變態」《東張西望》帶攝製隊去找該名阿叔，阿叔到球場後便開始脫衣熱身，然後在32度的高溫下，跑了整整45分鐘，而且隨著跑步的進行，他的短褲逐漸變得更短，真的像文先生形容，露出一大個「八月十五」。
阿叔跑完仲要去公園「曬雀」
露「八月十五」跑步原來已經未算癲，阿叔在跑步後會到上李屋花園一處較為隱蔽的角落，然脫下了所有衣物，完全全裸曬太陽，公然「曬雀」！阿叔在曬太陽的途中都會留意附近有沒有人經過，而當《東張》派出女同事故作經過後，阿叔亦會馬上拿起衣服擋著重要部位。當女同事問到「阿叔你做咩唔著衫？呢個公園好多人行架喎」阿叔就表示用毛巾擋著臉表示「有人嚟我著返」女同事再繼續表示阿叔唔著衫曬太陽是犯法，阿叔表示明白然後等待女同事離開後會畏首畏著穿回衣服離開。
《東張西望》派主持人追訪無果 網民大讚記者專業
《東張西望》派出節目主持人柏豪隨後對這位阿叔進行了追訪，試圖了解他脫下衣物的原因。然而，阿叔並未回應，而是一直拿衣服擋著臉部選擇逃跑，阿叔最終更落荒而逃迴避拍攝。不少網民大讚旁白有趣以及主持人柏豪、攝影師的窮追猛問「俾個大LIKE栢豪、兩個攝影師」「俾個Like記者們 ，體能好好」「有區永權旁白嘅片段特別好笑」
一齊睇片：
有網民認為《東張》今次過份挑釁有反感
不過亦有網民認為阿叔都不是變態，只是想喜歡曬太陽，而且已專去了比較小人的公園，又會留意身旁有沒有人經過，認為《東張》派出女同事有點過份挑釁人，令人反感「太低俗」、「個阿叔係唔啱，但東張今次有少少過份咗」、「東張呢啲報道手法唔係咁好」、「個女人同個主持以為好好玩咁」
亦有人指：「香港冇合法天體既地方好落後」、「人地露唔代表俾你影喎」、「睇完覺得佢淨係唔想曬到兩截色」、「個阿伯都有啲慘，佢都係me time 曬下太陽，被人係咁追住影」；另有人讚節目組夠勤力：「俾個Like記者們 體能好好」、「這個節目 可以播多D」、「採訪好搞笑」
男主持魏柏豪「跑出身價」曾報道何伯事件
魏柏豪追訪阿伯在球場跑步「跑出身價」，其實佢之前亦訪問何伯忘年戀案件，更一度被誤會係何伯個仔。
現年33歲的魏柏豪曾擔任空少長達七年，在2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》入行，並在2021年正式加入TVB。入行以來魏柏豪一直未有太大發圍，雖然曾經一度被選入Super Tiger，但在入團數月後就被換走。去年就「重操故業」，在TVB劇集《飛常日誌》中飾演空少一角。