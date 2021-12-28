東張西望｜陳彥行75歲母親墮保險陷阱 涉3千萬保單 哭訴：要討回公道
撰文：東方新地 圖片：《東張西望》影片截圖、微博@陳彥行微博
陳彥行 激動現身《東張西望》
《東張西望》昨晚播出的一集，其中一個環節有行姐陳彥行現身，頭幾個鏡頭已非常激動，質問一名理財主管為何要「搞彎」佢媽咪？令佢銀行戶口冇晒錢，聲淚俱下的陳彥行仲話：「我媽咪已經75歲，喺我有生之年，都要為佢討回公道！」
理財主管入晒屋
陳彥行指事件源於2018年，其母在屋企附近一間銀行任職理財主管的佘先生，並投以百分之二百信任，對方更每星期有三至四次到陳彥行媽媽屋企食飯，有時仲帶埋太太，關係要好。同年7月佘先生開始建議為陳彥行母親投資，陳母因年齡所限，需要陳彥行開設聯名戶口才成事。陳彥表示因為母親與余先生關係要好，所以完全冇諗過有伏，更以為佘先生與母親已經傾好了細節，她去銀行只是簽個名，因為兩母女財政獨立，陳彥行從無過問對方戶口的財政情況。
陳彥行從來冇睇過細節
據陳彥行所指，她不只一次被召喚到銀行簽名，而每次她去簽名，佘先生都表現到陳母是完全知情，知道自己投資了甚麼，陳彥行說：「去簽名嗰陣，佢好多時（佘生）飛晒中間啲頁數，就叫我喺最尾嗰頁簽名。」陳彥行解釋因為覺得母親對佘先生百分之二百信任，所以她亦從無睇過文件細節。
佘先生離職後爆煲
陳彥行姐指今年收到佘生離職的通知，才知道出事，驚覺母親戶口的存款幾乎被用盡，原來過去3年，母親買下的保單供款達1,300萬。陳彥行憶述母親發現戶口存款差不多蒸發晒，差點在銀行暈低。陳彥行表示佘先生曾道歉，又曾親自上門解釋，陳彥行供出的語音訊息中，佘先生承認做得不好，陳家親友又曾當場質疑佘先生：「每張100萬……仲要供3年咪仲要供1500萬？」佘先生只表示對不起。
發現其中5份保單已失效
佘先生的解釋非常模糊，陳彥行覺得唔對路，最終親自行向保險公司查詢，原來仲大鑊，她說：「近兩個月我向保險公司追查，先知係咩一回事，呢6份保單，我總共要供3,000萬，點供呀？6份保單原來有5份保單已經失效……佢仲製造一啲假像，畀人覺得我係千萬富翁！」欲知後事如何，就要睇埋下集！
網民問反指行姐有責
陳彥行雖然表示自己是苦主，不過網民就反應極大，不少人認為陳彥行自己都要負上責任，因為她竟然唔了解清楚就簽名，就算被騙都是因為她疏忽。
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