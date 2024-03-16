「東張女神」陳懿德性感短裙訪問Rain 被網民笑指大細超
「東張女神」陳懿德打扮性感訪問Rain
陳懿德日前訪問韓流天王Rain的時候悉心打扮，身穿一身黑色tube dress，盡曬性感身材。陳懿德事後都有在社交平台分享與Rain做訪問的感想：「成就解鎖，同Rain坐低做個小訪問。還記得錄影的第一天，工作人員攞住一袋二袋入嚟休息室，原來係Rain老師買比大家的，聽講係好hit嘅bagel店，有禮貌嘅小德德 梗係好想同佢講聲多謝啦。不過佢嘅保衛森嚴 ，所以都係唔好打攪人了，結果就係洗手間門口洗手嘅時候，遇上了，然後我用盡大學時期學到嘅所有韓文，同佢講多謝！」
網民笑指「大細超」：練習生就包到冚
陳懿德對住Rain就打扮性感，不過對住一班練習生就打扮得非常密實，身穿牛仔長袖外套包到冚，令到不少網民都留言笑指陳懿德「大細超」：「大細超啊喂！」、「點解練習生就包到咁實」、「Rain面前就有少布」等等。
「東張女神」陳懿德廿名藝人開聖誕Party
陳懿德在2021年參選港姐，在落選後加入《東張西望》成為「東張女神」之一。前年，陳懿德邀請一班圈中好友在聖誕佳節於元朗豪宅慶祝。陳懿德在社交平台上大曬當日派對大合照，並且寫道：「這陣子，我識咗一班好好嘅人，我入行嘅時候一直都好想有個咁嘅gathering大家一齊玩，終於然後見到大家玩得開心，我就真係好滿足了，好開心識到你哋每一個，真的希望我哋大家都愈嚟愈好🥰Merry Christmas 。」
豪華大宅曝光 客廳大到似總統套房
陳懿德豪宅內部亦是首次曝光，雖然一行差唔多20人，但豪宅客廳的位置依然卓卓有餘，非常寬敞。客廳中更能擺設一棵比人更高的聖誕樹，可見豪宅樓底非常高，一班網民都留言表示陳懿德家的客廳大到似總統套房！
參加《香港小姐再競選》為競選減1.5公斤
本身在中文大學新聞及傳理系畢業的陳懿德（Rachel）曾入圍2021年的香港小姐8強，當時參選時以短短三個月激減22磅後踏上競選舞台。她指自己最瘋狂的時候是戒油鹽糖，而且三個月肉只吃烚蛋白質，再每天空腹跳繩400下。一年後，她再減多1.5公斤，腰圍由25吋減至23.5寸，而上圍上升了0.5寸：「 上年參選時我成日覺得自己未夠好迷失咗自己，而家我認為更重要係喜歡每個當下嘅自己。 」
陳懿德為才藝表演練腹語
而本身有聲樂8級的陳懿德更為才藝表演學習腹語，與拍檔「癲癲」一起對答搞笑外，還輪流獻唱。陳懿德更透露其實自己只是學習兩堂的時間便要上台表演，還要兼顧拍攝《東張西望》。雖然如此，但她的表演完全是滴水不漏。她透露自己利用休息和吃飯時間練習腹語，即使凌晨兩、三點回到家中都會繼續練習：「因為我對自己要求好高，唔可以淨係做到，要做好！ 」
陳懿德坦言學腹語難關多多
陳懿德指學腹語的過程過五關斬六將，因為已經很難找老師，而且要保持嘴唇不動，然後因為要快速切換角色對答。她笑言自己之後應該可以拍攝人格分裂的劇集。不過她指自己回到後台有人問她「你錄定音定配音架？」，聽到這個問題就覺得放心，因為自己沒有出錯。
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