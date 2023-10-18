東張西望｜梁敏巧揭本地蛇頭用難民食物卷獲利 後樓梯追逐戰慘被對方打臉
重案組今（18日）突擊上門拉人 大廈保安爆蛇頭彭太疑走佬
《東張西望》踢爆難民食物卡事件，今日（18日）重案組突擊上門涉事藥房搜查，並拘捕負責人及其他相關人士，而蛇頭彭太卻未見身影。據《東張＋》稱，工作人員今再嘗試到彭太住處尋人，惟大廈保安表示「彭太同老公拎住行李箱走咗啦」。而《東張＋》更直擊重案組拉人情況，以涉嫌串謀詐騙罪，拘捕其中有關的涉案人等，其中一名女子疑為案中蛇頭彭太的拍檔，女子被帶到涉事藥房調查。
《東張》主持梁敏巧追問本地幫蛇頭 遭打臉、夾手、搶收音咪
《東張西望》連日來放蛇追查本地幫彭太利用難民食物券大手掃入超市貨，再轉售謀利事件。最後更派出最搏主持梁敏巧出動狙擊，當面問彭太因由。惟表露身分後，彭太隨即帶攝製組進行追逐戰，不但用門夾主持梁敏巧，更搶走節目組收音咪，其後更在一輪跑樓梯追逐戰期間，推撞梁敏巧並打她臉一下，梁敏巧即大叫：「嘩，你做咩打人呀，你唔好偷我哋D嘢先得㗎（枝咪）。好痛呀，佢打到我個嘴好痛」，更向彭太表示：「你整到我，你而家整傷人呀」，惟對方仍不理會，試圖逃走。彭太一度躲入大廈後門，室內開傘遮擋唯一透明的窗，然後突然棄傘逃跑，梁敏巧即大叫：「嘩，佢走咗」。
樓梯追逐跑到斷氣 彭太終於屈服解釋
經過一輪跑樓梯追逐戰，節目組其中一名男士出手阻止彭太關門逃走，最後梁敏巧終於令對方開口。彭太一直低下頭不敢見人，解釋指當初是一班難民主動求她幫忙，她只是好心幫人，並非坊間所指賺大錢謀利。主持追問下，彭太指：「我今日第一日做，第一日開工，唔關我事，佢求我，話『你好心啦，你香港人好心，你幫吓我地啦，我哋又無錢，我地食又食唔晒』」。
而問到有關現場付現金一事，彭太解釋指：「有時D女人唔識英文，佢哋話彭太你幫我話畀嗰個香港人聽，要幾多錢，你畀佢哋，我唔識，你幫我轉畀佢」。
問到從中獲利一事，她直接否認：「緊係無啦，蹝氣，我簡直好心到飛，你問吓D師奶，我好心到不得了」。
藥方、超市職員聽到「彭太」超避忌
而對於街坊的指控和目擊指擇超市職員做事，彭太指：「個個都要排隊啦姐姐，有邊個買嘢唔使排隊。嘩，你唔好冤枉我呀，我唔識㗎，陰公，人地超市職員打份工，唔好搞人地」；而運貨到藥房轉售一事，同樣否認，稱：「你去問藥房，彭太有無比貨你」。
而節目組早前放蛇時，明明藥房指自己有能力搵人用券喺超市拎貨，但主持表明身分後又否認，把責任推到彭太上。而另一間同樣有接貨的南亞商店亦把事件推得一乾二淨；超市職員亦全部避之則吉。
超市、社署、ISS回應
節目組向超市、社署、ISS組織查詢事件，超市回應指員工一直根據指引做事，對於相關事情不清楚；ISS回應指如發現有人濫用，將以不同方法處理；而社署則指事件若牽涉刑事成分，將報警處理。
本地幫利用難民福利大手掃超市貨 轉售街坊之餘更是藥房貨源！
《東張西望》一連兩集追蹤本地幫的運作，有一名街坊受訪時表示，自己居住在深水埗區內10年，近5年開始其中一間超市特別多難民聚集於門口，後來自己帶同小朋友到超市購物，發現排隊時出奇地久，最終發現原來有人不停在超市大手掃貨，而每次付款時都會在場指揮站在一旁的人士「畀張卡收銀」，到把貨品轉售。而這個人正是「彭太」。節目組發現每天下午2時開始，粉紅色衫的女士（下圖）都會在超市出現，更會與一班難民聚集在門口，鬼鬼祟祟地塞一堆鈔票給對方。節目組放蛇埋身，發現原來每日彭太都會同不同街坊見面，街坊先行到超市內揀選貨品，揀好後再交給彭太，彭太此時就會指揮其中一名人士來收銀機「嘟卡」，然後再7折轉售貨品給街坊。節目組成功埋彭太身，終以7折價錢買到一大堆貨品，彭太更指「你可以影低收據，但唔可以拎走，因為佢哋要畀返張單政府」。
用超市車推貨到藥房 藥房用低價出售貨品
而除了「幫街坊」買平貨，賺取差價外，彭太更大的利潤其實是在附近藥房和士多身上。事關節目組連日追蹤下，發現彭太不時會在超市大手掃白米、汽水、杯麵及其他日常用品，數量驚人到要用超市鐵籠車運貨，而這些貨品並非轉售街坊，而是一車車推到附近藥房和士多。節目組隨後扮成客人到藥房查問，對方指自己有方法可從超市「拎到平貨」，超市一包米賣$109，藥房則賣$90，節目組再追問，藥方職員即指「我地有能力拎平貨，再平D賣比你哋，最抵㗎啦」。換言之，彭太用$660買一名難民價值$1,200的食物券，再用低於超市零售價賣比街坊同藥房。
彭太一日工作4小時 月賺最少$60,000
節目組更指，假設街坊向彭太買$1,200貨會有7折，即$840，一次交易已賺$180；假設一日有15個難民向她套現食物卡，彭太一日賺$2,700，時薪$700。一個月營業22日已穩賺$60,000，不用交舖租、沒有僱員、不用貨倉，就連超市職員和經理都配合她，基本上她每月都只是淨賺而沒有成本，而最重要時她一天只工作4小時。而這$60,000還未計算在藥房和士多的收入。
彭太疑心重 命放蛇街坊勿高調
在採訪期間，其實彭太的疑心相當重，當初發現節目組有可疑時，曾在街上帶她們遊花園，更與超市經理上樓密密斟。而當扮街坊的工作人員埋身扮買嘢時，彭太指「我淨係幫朋友㗎咋，我唔做街外人」，好彩節目組周圍問街坊「點樣向彭太買平貨」時，街坊都相當大方地教她們，而彭太得知後似乎在教訓街坊勿高調，亦提醒不要放在網上群組，以免節外生枝。而當節目組人員獲得信任後，彭太即叫她們自己揀貨，揀好就結帳，同樣叫人拎食物券出來「嘟」，交收時只可影收據相而不可拿走，因難民需要交回收據給政府作證明。而事後節目組再收到報料，指不但深水埗區，就連豪宅區都有相同情況出現，並非單一事件。
港人：X！我哋納稅人錢就蹝晒喺度！
不少觀眾看完調查後「嬲到上心口」，指「X！納稅人錢就蹝晒喺度」、「政府這樣都可以容忍，香港納稅人的錢比晒呢啲騙子」、「佢哋對香港一D貢獻都冇，浪費金錢」、「呢班人真係社會寄生蟲，真正納稅人就真係受害人」、「個經理同彭太應該都要拘捕，應該取消難民政策，政府反而唔檢討！」、「香港人都唔夠食，浪費政府資源」、「東張團隊好嘢」！
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