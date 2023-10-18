東張西望｜梁敏巧揭本地蛇頭用難民食物卷獲利 後樓梯追逐戰慘被對方打臉

東張西望｜香港政府一直為免遣返難民提供福利，每個月頭都會向他們派發價值$1,200的食物券，他們儲值後便可到超市買日常必需品。最近《東張西望》踢爆本地有蛇頭用難民的食物卷從中獲利，一個月最少靠難民福利穩賺$60,000，令全港市民相當震驚！而東張主持與主事人「彭太」在後樓梯追逐時，慘被對方打臉…