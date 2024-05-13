《東張》新預告何太堅稱名正言順 狂爆金句震撼全城：我當佢係寶！
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何伯何太個案引起全城關注！《東張西望》食住個勢播出何伯夫婦新專訪，於星期一（13日）播出，而最新預告片中何伯何太狂爆金句！
全城誤會星期日播何伯 大喊：呃收視回水！
原來眾多觀眾都以為何伯的專訪會在5月12日播出，但當網民期待地打開電視時，卻只看到節目在探討內地街市對香港街市生意的影響，特別是燒味店的生意受到了巨大衝擊。這突如其來的節目內容轉變，讓網民感到不滿，紛紛質疑是否何伯禁止了訪問內容的播出「TVB回水 呃咗今晚收視」「完全唔想理大陸街市買餸 我要何伯何太呀」。對於網民的好奇和質疑，《東張西望》尾片釋出預告，原來的係星期一即係5月13日才播出最新專訪。
何太珍視何伯如寶 堅稱自己是名正言順！
《東張西望》在早前的預告中何太在其中大爆金句：「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留咗啲錢畀佢仔女保管，佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅！唔通有錢就唔係真愛咩？咁奇怪。」
當《東張西望》節目再次釋出新預告，何太在訪問中表示，她將何伯視為寶貝，並認為大家對此事的看法很奇怪「冇呢回事囉！我點解要當佢獵物呀？我當佢係寶，好唔好呀？真係奇怪㗎啲人。」。面對何伯的五個子女對她成為新何太的反對，她表示，無論如何，何伯的子女都會反對他再婚，因為他們認為再婚的女人都是為了爭奪家產。何太堅稱自己是名正言順地與何伯成為合法夫妻，這讓何伯的子女失去了遺產繼承權，她指出他們必須要先下手為強。對於有網民指何太向何伯灌迷湯，何伯則回應說：「個個都話飲死你呀！毒死你呀！飲死我？愈飲愈精神！」
圖片來源：fb＠何伯&何伯老婆關注組、youtube＠東張+