東張西望｜90歲伯伯向送飯婦贈物業 姨甥孫揭真相痛轟：卑鄙貪心
陳太因救命之恩獲伯伯深度信任後頻繁提出買樓
事件中的伯伯與婆婆多年來在坪洲相依為命，後來因健康問題開始由社福機構安排送飯服務，負責送飯的陳太正正住在隔壁單位。陳太對兩老噓寒問暖，2016年伯伯因感冒菌上腦半夜跌倒，婆婆爬到隔壁求助，陳太幫忙按平安鐘叫救護車，自此被伯伯視為救命恩人。然而據姨甥孫透露，陳太早在十多年前已經常向兩老表示自己一家四口住在細單位不夠空間，並多次詢問可否平價購買伯伯的物業。
姨甥孫查冊揭發單位已轉名陳太拒絕回應即封鎖
隨著兩老病痛愈來愈多，婆婆進行過兩次心臟大手術，加上工人姐姐薪金等龐大開支，伯伯的退休金已耗盡。姨甥孫提議將單位進行逆按揭以支持生活費用，但伯伯支吾以對，著她「不要問」。姨甥孫感到事有蹊蹺，申請查冊後赫然發現單位早於2017年10月已經以「送贈」形式轉到陳太名下。她隨即傳訊息質問陳太並要求查看文件，但陳太完全不回覆，最終更將姨甥孫封鎖。對於陳太這般巧取豪奪的手段，姨甥孫忍無可忍，在鏡頭前含淚怒轟：「佢好卑鄙、好貪心、好無恥囉！」
送飯陳太發爛：人在做天在看！
《東張西望》播出明晚的對質部份片段，面對主持人連番追問是否侵吞長者資產，陳太非但毫無悔意，反而態度強硬、金句連連。她首先企圖推卸責任，聲稱「佢（伯伯）由始至終啲錢都無畀我睇過！」 隨後陳太更惱羞成怒，發難大喊：「你咪嘈，我唔想同你嘈！」 最後更拋下一句：「總之，人在做天在看！」 企圖打發主持，無賴惡劣的態度令人咋舌。
回想婆婆猝逝姨甥孫痛哭 遺憾未能接出院送最後一程
最令姨甥孫痛心和無法原諒陳太的，是對方拿到物業業權後便過橋抽板，對兩老完全置之不理。回想起婆婆過身時的慘況，姨甥孫情緒瞬間激動，在鏡頭前崩潰哭訴：「其實嗰日醫生原本通知我，叫我接佢出院，點知第二朝……係送佢最後一程！」 這種無常的打擊讓她留下一生遺憾，更痛恨陳太在婆婆危殆到離世期間，竟然從未現身關心過半句。
伯伯簽署送契時由陳太丈夫安排律師陪同
姨甥孫向伯伯追問後得知，處理轉名的律師是由陳太的丈夫找來，當時陳太夫婦陪同當時已80歲的伯伯到中環律師樓簽名。姨甥孫向伯伯的契仔、契女查詢，但無人知悉事件。事實上，伯伯曾向姨甥孫和契女提過，在百年歸老後才將單位交給陳太，但從未提及生前即時轉讓。婆婆其實是姨甥孫嫲嫲的妹妹，姨甥孫受移民外地的長輩吩咐，20多年來一直無償照顧兩老。
坪洲街坊群組熱議網民怒斥專吼獨居長者有樓一族
事件在坪洲街坊群組引起極大迴響，不少網民對陳太的行為感到憤怒。有網民直言「凡事獻殷勤，非奸即盜」，亦有人指出「好多女人專吼獨居有樓阿伯、大叔，冇人冇物容易落手」。另有網民認為「如果真心照顧阿伯，佢冇錢咪自己出錢照顧」，質疑陳太取得物業後便對伯伯不聞不問的動機。工人姐姐悄悄拍下的片段更顯示，陳太曾到伯伯家中要求他叫姨甥孫不要報警，並要求工人姐姐作證是伯伯自願贈與單位。