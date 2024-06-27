東張西望 魚塘大王根叔疑被「賢孫」軟禁 向節目組苦呻真心話引熱議
漁塘大王根叔疑被軟禁錮
根叔久未露面的孫仔盧先生和孫女盧小姐聲稱，根叔早前將五個魚塘的經營權轉讓給戰友陳女士後很不甘心，並且指爺爺當時並不清醒。並且對於對根叔軟禁的指控也堅決否認，根叔孫仔表示爺爺沒反對過回家。根叔的好友林先生則稱根叔當初發現被騙時，曾聯繫過孫子，但對方完全沒接電話，連相關律師費都是林先生及陳女士籌備。
漁塘大王根叔真心話公開
節目組在探訪根叔時，一位女性親友不斷在根叔耳邊說：「將魚塘轉番畀子孫」、「同律師同《東張西望》講你啲意願」。面對家人的壓力，根叔在子孫面前表示：「我啲魚塘應該歸返我啲子孫」。不過根叔私下就向節目組坦言：「我同佢（陳女士）唔係時間短，17年，我會對佢無微不至，佢唔使擔心，佢唔好以為幫我呢17年，我會白費畀佢，唔會呀！嗰啲孫緊張，驚死佢攞埋阿爺啲嘢！佢呢份人唔會呀！我知道呀！（轉畀啲孫？）唔會，佢喺我度咁耐，我知道應該點樣對人。」這番話讓不少網民感到心痛，更對根叔的境遇感到心酸，「真係對伯伯好嘅，以伯伯心願為主啦！俾佢返魚塘嗰邊住，乜嘢人探佢你班所謂親人都唔好阻！做番啲正常人做嘅事！」等。
「魚塘大王」根叔險被困 東張女神黎寬怡採訪因1事嚇到尖叫！
TVB節目《東張西望》向來會就不同社會議題進行報道，而大部份嘅外景拍攝亦會派出東張女神上陣。昨晚（24日）就播出由「貓仔」黎寬怡（Kitty）採訪「魚塘大王」根叔的報道，不過今次的採訪就十分驚險，更嚇到黎寬怡忍唔住尖叫！
東張西望｜「魚塘大王」根叔慘被連環呃
其實根叔的事件早在4年前已進行過報道，當年根叔的魚塘被其親生女以及鄰居夫婦全數呃走，令根叔尋求《東張西望》的協助盼能將魚塘奪回。報導一出隨即引起社會關注，根叔後來更獲大律師團隊義務幫手打官司，最後成功從鄰居夫婦手上奪回涉事的5個魚塘，令事件得以圓滿解決。
東張西望｜黎寬怡採訪「魚塘大王」根叔險被困
不過當年根叔就曾講過「有好多人覬覦呢到（魚塘）」，點知就真係一語成讖。現年96歲的根叔早前因身體欠佳需入院治療，不過出院後就即時被家人接走，令根叔的拍檔陳女士懷疑對方將根叔軟禁，並再次求助《東張西望》。當黎寬怡以及攝製隊抵達根叔的住所時，根叔的家人就允許他們入內，不過隨後就竟然將攝影師推出門外，將黎寬怡以及一名女攝影師困在屋內，更一度郁手將黎寬怡推跌，嚇到佢尖叫出聲！
東張女神黎寬怡冷靜追訪「女中醫」阿紅再建奇功 獲網民勁讚愈做愈好
繼「何伯事件」之後，《東張西望》最新兩集踢爆「無牌女中醫」，再建奇功！女主持「貓仔」黎寬怡（Kitty）搏命追訪，令對方被黑布蒙頭被警方扣查，過程可算是大快人心！網民都勁讚黎寬怡採訪技巧愈做愈好，但就向她提出一個建議！
東張女神黎寬怡 與「女中醫」阿紅上演追逐戰
在節目中黎寬怡為追訪「女中醫」阿紅上演了一場追逐戰，期間阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手，試圖將她推進升降機裡按下關門。當時黎寬怡的表情顯得非常驚恐。幸好攝製隊立即阻止了升降機的關門，讓黎寬怡得以逃脫。之後阿紅連跑9層樓梯落樓後，又大力推撞黎寬怡，但黎寬怡仍冷靜追問阿紅。最終阿紅報警求助，但反而被以「經營無牌按摩院」的罪名逮捕，結局可說大快人心！
黎寬怡再建奇功 獲網民勁讚做得好過梁敏巧
上月黎寬怡採訪「賤男謝先生」，成功令騙徒落網，今次可說再建奇功，網民都紛紛大讚她由當初經常採訪到喊的新手主持，到現在變得冷靜又勇敢，進步相當大，更指她做得好過同情何伯的另一《東張》主持梁敏巧，留言指：「好睇過何伯何太」、「好霸氣喎！呢集真係精彩！」、「女主持愈做愈好，有進步，讚！」、「假如東張主持用咁嘅態度去同何伯何太做追訪咁就好」等等。
網民建議黎寬怡：下次採訪著波鞋同著密實啲
不過觀眾都對黎寬怡提出唯一建議，就是希望她能著得企理些，有部分網民更質疑她在採訪穿著的服裝實在太性感，不適合追遂戰：「時不時採訪有推撞又要追賊，小心走光」、「女主持應該更注意自己嘅衣著，唔係拍綜藝節目」、「女主持著成咁樣去追？好心換件衫啦！」、「有必要穿得那麽性感嗎？」、「下次採訪著波鞋同埋著密實D，因為随時會踫上突發狀況和有問題嘅人」等。
黎寬怡 過去曾有多次失禮舉動
現年29歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有6年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。
挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲
黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。2022年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。