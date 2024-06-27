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東張西望 魚塘大王根叔疑被「賢孫」軟禁 向節目組苦呻真心話引熱議

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東張西望》一連三日再次跟進四年前已經報導過的「魚塘大王」根叔個案，雖然當年有陸偉雄（陸大狀）免費為根叔打官司，最後成功幫根叔收回被一對夫婦騙去的魚塘。本以為事情告一段落，然而因為根叔年邁，一次生病入院被突然出現的子孫從醫院接走，不讓他回魚塘之餘，更拒絕根叔與合作17年的搭檔陳女士見面。而當《東張西望》節目組上門探望根叔時，主持黎寬怡（貓仔）更慘被根叔家人推倒在地，相當無禮！

漁塘大王根叔疑被軟禁錮

根叔久未露面的孫仔盧先生和孫女盧小姐聲稱，根叔早前將五個魚塘的經營權轉讓給戰友陳女士後很不甘心，並且指爺爺當時並不清醒。並且對於對根叔軟禁的指控也堅決否認，根叔孫仔表示爺爺沒反對過回家。根叔的好友林先生則稱根叔當初發現被騙時，曾聯繫過孫子，但對方完全沒接電話，連相關律師費都是林先生及陳女士籌備。

香港節目 根叔與陳女士拍檔管理魚塘長達17年，2人的感情十分深厚。（圖片來源：TVB）
根叔與陳女士拍檔管理魚塘長達17年，2人的感情十分深厚。（圖片來源：TVB
香港節目 陳女士透露根叔的子孫許久未有露面，甚至過年同冬至都唔出現。（圖片來源：TVB）
陳女士透露根叔的子孫許久未有露面，甚至過年同冬至都唔出現。（圖片來源：TVB
香港節目 但係根叔今次出院後就突被子孫接走，更被大家猜測想軟禁根叔。（圖片來源：TVB）
但係根叔今次出院後就突被子孫接走，更被大家猜測想軟禁根叔。（圖片來源：TVB
香港節目 有村民爆料當初根叔被騙時，根叔的子孫亦未曾作出任何幫助，連電話都唔聽。（圖片來源：TVB）
有村民爆料當初根叔被騙時，根叔的子孫亦未曾作出任何幫助，連電話都唔聽。（圖片來源：TVB

漁塘大王根叔真心話公開

節目組在探訪根叔時，一位女性親友不斷在根叔耳邊說：「將魚塘轉番畀子孫」、「同律師同《東張西望》講你啲意願」。面對家人的壓力，根叔在子孫面前表示：「我啲魚塘應該歸返我啲子孫」。不過根叔私下就向節目組坦言：「我同佢（陳女士）唔係時間短，17年，我會對佢無微不至，佢唔使擔心，佢唔好以為幫我呢17年，我會白費畀佢，唔會呀！嗰啲孫緊張，驚死佢攞埋阿爺啲嘢！佢呢份人唔會呀！我知道呀！（轉畀啲孫？）唔會，佢喺我度咁耐，我知道應該點樣對人。」這番話讓不少網民感到心痛，更對根叔的境遇感到心酸，「真係對伯伯好嘅，以伯伯心願為主啦！俾佢返魚塘嗰邊住，乜嘢人探佢你班所謂親人都唔好阻！做番啲正常人做嘅事！」等。

香港節目 節目組探訪根叔時，根叔身旁有一位女士keep住在佢耳邊提醒根叔講出「將魚塘轉番畀子孫」等説話。（圖片來源：TVB）
節目組探訪根叔時，根叔身旁有一位女士keep住在佢耳邊提醒根叔講出「將魚塘轉番畀子孫」等説話。（圖片來源：TVB）
香港節目 根叔最後在鏡頭前講出要將魚塘歸返畀仔女及子孫。（圖片來源：TVB）
根叔最後在鏡頭前講出要將魚塘歸返畀仔女及子孫。（圖片來源：TVB）
香港節目 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港節目 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港節目 不過根叔與節目組獨處時就表示誤會將魚塘交俾仔女及子孫，更重申唔會忘記陳女士17年來的付出。（圖片來源：TVB）
不過根叔與節目組獨處時就表示誤會將魚塘交俾仔女及子孫，更重申唔會忘記陳女士17年來的付出。（圖片來源：TVB）

「魚塘大王」根叔險被困 東張女神黎寬怡採訪因1事嚇到尖叫！

TVB節目《東張西望》向來會就不同社會議題進行報道，而大部份嘅外景拍攝亦會派出東張女神上陣。昨晚（24日）就播出由「貓仔」黎寬怡（Kitty）採訪「魚塘大王」根叔的報道，不過今次的採訪就十分驚險，更嚇到黎寬怡忍唔住尖叫！

東張西望｜「魚塘大王」根叔慘被連環呃

其實根叔的事件早在4年前已進行過報道，當年根叔的魚塘被其親生女以及鄰居夫婦全數呃走，令根叔尋求《東張西望》的協助盼能將魚塘奪回。報導一出隨即引起社會關注，根叔後來更獲大律師團隊義務幫手打官司，最後成功從鄰居夫婦手上奪回涉事的5個魚塘，令事件得以圓滿解決。

香港節目 「魚塘大王」根叔的事件其實早在4年前就已經進行過報道。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
「魚塘大王」根叔的事件其實早在4年前就已經進行過報道。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
香港節目 當時係由東張女神利穎怡進行採訪。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
當時係由東張女神利穎怡進行採訪。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）

東張西望｜黎寬怡採訪「魚塘大王」根叔險被困

不過當年根叔就曾講過「有好多人覬覦呢到（魚塘）」，點知就真係一語成讖。現年96歲的根叔早前因身體欠佳需入院治療，不過出院後就即時被家人接走，令根叔的拍檔陳女士懷疑對方將根叔軟禁，並再次求助《東張西望》。當黎寬怡以及攝製隊抵達根叔的住所時，根叔的家人就允許他們入內，不過隨後就竟然將攝影師推出門外，將黎寬怡以及一名女攝影師困在屋內，更一度郁手將黎寬怡推跌，嚇到佢尖叫出聲！

香港節目 今次再採訪根叔就由黎寬怡上陣，不過攝製隊入屋冇耐就已經被根叔的家人推出門外，將黎寬怡預計一名女攝影師困在屋內。當男攝影師表示「你唔可以困著我啲同事」時，根叔的家人就凶神惡煞回擊「佢唔出嚟我困住佢？」更直接將大門關上。（圖片來源：YouTube@東張+）
今次再採訪根叔就由黎寬怡上陣，不過攝製隊入屋冇耐就已經被根叔的家人推出門外，將黎寬怡預計一名女攝影師困在屋內。當男攝影師表示「你唔可以困著我啲同事」時，根叔的家人就凶神惡煞回擊「佢唔出嚟我困住佢？」更直接將大門關上。（圖片來源：YouTube@東張+）
香港節目 隨後根叔的家人就對屋內的女攝影師郁手，令黎寬怡都上前拉開對方扯實女攝影的手兼表示「你唔好用力扯我同事」。（圖片來源：YouTube@東張+）
隨後根叔的家人就對屋內的女攝影師郁手，令黎寬怡都上前拉開對方扯實女攝影的手兼表示「你唔好用力扯我同事」。（圖片來源：YouTube@東張+）
香港節目 不過根叔的家人就似乎完全冷靜唔到，更郁手將黎寬怡推跌，嚇到黎寬怡都忍唔住嗌出聲！（圖片來源：YouTube@東張+）
不過根叔的家人就似乎完全冷靜唔到，更郁手將黎寬怡推跌，嚇到黎寬怡都忍唔住嗌出聲！（圖片來源：YouTube@東張+）
香港節目 （圖片來源：YouTube@東張+）
（圖片來源：YouTube@東張+）

東張女神黎寬怡冷靜追訪「女中醫」阿紅再建奇功 獲網民勁讚愈做愈好

繼「何伯事件」之後，《東張西望》最新兩集踢爆「無牌女中醫」，再建奇功！女主持「貓仔」黎寬怡（Kitty）搏命追訪，令對方被黑布蒙頭被警方扣查，過程可算是大快人心！網民都勁讚黎寬怡採訪技巧愈做愈好，但就向她提出一個建議！

香港節目 黎寬怡在追訪「女中醫」阿紅時多次被推撞。（圖片來源：《東張西望》）
黎寬怡在追訪「女中醫」阿紅時多次被推撞。（圖片來源：《東張西望》）

東張女神黎寬怡 與「女中醫」阿紅上演追逐戰

在節目中黎寬怡為追訪「女中醫」阿紅上演了一場追逐戰，期間阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手，試圖將她推進升降機裡按下關門。當時黎寬怡的表情顯得非常驚恐。幸好攝製隊立即阻止了升降機的關門，讓黎寬怡得以逃脫。之後阿紅連跑9層樓梯落樓後，又大力推撞黎寬怡，但黎寬怡仍冷靜追問阿紅。最終阿紅報警求助，但反而被以「經營無牌按摩院」的罪名逮捕，結局可說大快人心！

香港節目 追逐期間阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手。（圖片來源：《東張西望》）
追逐期間阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手。（圖片來源：《東張西望》）
香港節目 並試圖將黎寬怡推進升降機裡按下關門。（圖片來源：《東張西望》）
並試圖將黎寬怡推進升降機裡按下關門。（圖片來源：《東張西望》）
香港節目 最終阿紅為逃避追訪報警求助，結果被黑布蒙頭拘捕，網民都指結局大快人心。（圖片來源：《東張西望》）
最終阿紅為逃避追訪報警求助，結果被黑布蒙頭拘捕，網民都指結局大快人心。（圖片來源：《東張西望》）

黎寬怡再建奇功 獲網民勁讚做得好過梁敏巧

上月黎寬怡採訪「賤男謝先生」，成功令騙徒落網，今次可說再建奇功，網民都紛紛大讚她由當初經常採訪到喊的新手主持，到現在變得冷靜又勇敢，進步相當大，更指她做得好過同情何伯的另一《東張》主持梁敏巧，留言指：「好睇過何伯何太」、「好霸氣喎！呢集真係精彩！」、「女主持愈做愈好，有進步，讚！」、「假如東張主持用咁嘅態度去同何伯何太做追訪咁就好」等等。

香港節目 早前《東張》以連續劇式狙擊 「賤男謝先生」惡行，由黎寬怡負責採訪，最終成功令騙徒落網。（圖片來源：《東張西望》）
早前《東張》以連續劇式狙擊 「賤男謝先生」惡行，由黎寬怡負責採訪，最終成功令騙徒落網。（圖片來源：《東張西望》）
香港節目 網民指黎寬怡做得好過同情何伯嗰個落選港姐梁敏巧。（圖片來源：《東張西望》）
網民指黎寬怡做得好過同情何伯嗰個落選港姐梁敏巧。（圖片來源：《東張西望》）

網民建議黎寬怡：下次採訪著波鞋同著密實啲

不過觀眾都對黎寬怡提出唯一建議，就是希望她能著得企理些，有部分網民更質疑她在採訪穿著的服裝實在太性感，不適合追遂戰：「時不時採訪有推撞又要追賊，小心走光」、「女主持應該更注意自己嘅衣著，唔係拍綜藝節目」、「女主持著成咁樣去追？好心換件衫啦！」、「有必要穿得那麽性感嗎？」、「下次採訪著波鞋同埋著密實D，因為随時會踫上突發狀況和有問題嘅人」等。

香港節目 有網民質疑黎寬怡在採訪時著得太性感，以及著雨靴不著波鞋，不方便追逐。（圖片來源：《東張西望》）
有網民質疑黎寬怡在採訪時著得太性感，以及著雨靴不著波鞋，不方便追逐。（圖片來源：《東張西望》）
香港節目 黎寬怡其後在訪問專家徐大夫時，就著得較密實。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
黎寬怡其後在訪問專家徐大夫時，就著得較密實。（圖片來源：IG@cat_kittylai）

黎寬怡 過去曾有多次失禮舉動

現年29歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有6年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。

香港節目 為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
香港節目 黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：《東張西望》截圖）
黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：《東張西望》截圖）
香港節目 因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：《東張西望》）
因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：《東張西望》）
香港節目 黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（圖片來源：《東張西望》截圖）
黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（圖片來源：《東張西望》截圖）

挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲

黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。2022年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。

香港節目 黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
香港節目 黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
香港節目 2022年在《香港小姐再競選》中，黎寬怡曾跳椅子舞大騷無敵長腿。（圖片來源：TVB）
2022年在《香港小姐再競選》中，黎寬怡曾跳椅子舞大騷無敵長腿。（圖片來源：TVB）
香港節目 黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
香港節目 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
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（圖片來源：IG@cat_kittylai）

圖片來源：TVB

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