東張西望｜頂替黃穎君、林希靈、黃愷怡 新東張女神係應屆落選港姐
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_why、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、TVB提供圖片
《東張西望》一個月連走3主持
無綫皇牌資訊節目《東張西望》剛在《萬千星輝頒奬典禮2021》中奪得「最佳資訊及專題節目」，但早前在《東張西望》中勇闖曱甴屋做採訪的黃穎君，已於去年12月8日宣布離巢，並轉行做政府工。早前為被霸佔單位的「聾啞女」美華抱不平，而獲網民封為「正義女神」的林希靈，就與2019年因在中文大學採訪內地遊客而打響名堂的黃愷怡，雙雙於去年12月31日宣布離巢TVB，計劃轉戰YouTube界。
兩名新東張女神都係落選港姐出身
而獲TVB委派補上3人位置的新任《東張西望》外景主持，其中1位是憑《衝上雲霄大選》加入TVB的前空中少爺魏柏豪，而另外兩位女主持則是應屆落選港姐，分別是陳懿德和梁菁琳，兩人在去年港姐選舉中都成功打入12強，落選後簽約加入無綫僅4個月已獲委派重任，其中梁菁琳更持有澳洲悉尼大學的雙重一級榮譽學士學位，被封為「學霸港姐」。
陳懿德 中大傳理系畢業
現年23歲的陳懿德（Rachel）畢業自中文大學新聞及傳理系，擔任《東張西望》外景採訪主持可說專業對口，選港姐前陳懿德的職業是一名老師，志向是成為一位忠於自己的人。鍾情歌劇的她擁有8級聲樂專業資格，同時她還熱愛攝影，擅長拍攝人像、風景及食物。
陳懿德曾透露在面試時被評判要求減肥，因此她在個半多月時間內減了多達16磅，她分享自己的減肥方法主要是減鹽、減油、減糖、減澱粉、減調味。但陳懿德指選美心態最重要，無需要盲目追求最瘦先係最靚，所以在成功減去16磅後，她決定不會再刻意減肥。
梁菁琳 澳洲雙學士畢業
現年27歲梁菁琳（Katerina）前職業是一名獸醫，曾以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲悉尼大學畢業，主攻獸醫系Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet），志向是推廣動物福利。雖然已簽入TVB，但梁菁琳並未有放棄獸醫事業，仍在準備考北美洲的獸醫執業試。
梁菁琳透露完成四年BVSc課程後，擱置原本學科，而轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習，總共讀了6年時間。畢業後，梁菁琳自2019年前往新加坡一間新的專科醫院執業，但因為疫情影響，令她有1年多時間都未能陪在家人身邊，最終她選擇於去年4月離職回港，並在胞妹建議下參選港姐。
梁菁琳補充指雖然她喜愛所有動物，但卻對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有過很多珍貴回憶，亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠，她說：「我養過一隻雀仔病咗，嗰時香港得一個雀仔專科醫生，我哋Book唔到時間，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」