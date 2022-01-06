東張西望｜頂替黃穎君、林希靈、黃愷怡 新東張女神係應屆落選港姐

近日無綫皇牌資訊節目《東張西望》一連有3位主持離職，包括黃穎君、林希靈和黃愷怡，而補上她們位置的新任《東張西望》外景主持中，除了1位是憑《衝上雲霄大選》加入TVB的前空中少爺，另外兩位女主持都係應屆落選港姐，其中1位更持有雙重一級榮譽學士學位，學歷相當高！