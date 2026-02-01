東張西望丨黎寬怡追訪山系男血濺當場！面部留三吋恐怖疤痕

筲箕灣東駿苑對面山頭近年出現一名「山系裸男」，以全裸姿態行山震驚街坊，更在公眾地方隨地便溺，行為令人側目。《東張西望》攝製隊多次追查終於直擊真身，豈料主持黎寬怡（貓仔）在埋身追訪時意外被防盜鐵絲網刮傷面部，事後需要緊急接受破傷風針治療，令這次追訪任務變成一場血淋淋的意外。

山系裸男肌肉線條清晰展示操練成果

經過多次追查無果，東張攝製隊終於親眼目睹山系裸男真身出現。這名男子身形保持不錯，肌肉線條清晰可見，顯然平時有定期操練。他左手提著背囊，全身赤裸地在山路樓梯上施然而行，彷彿將這條上山樓梯當作自己的專屬天橋，盡情展示操練成果。除了手上的背囊外，他只戴著一副眼鏡和一對鞋，全身禁區完全暴露在街坊面前，毫無羞恥之心。更令人震驚的是，山系裸男走到平路時突然停下，轉身面向公眾，竟然使出一招「黃狗射尿」！水柱源源不絕地噴射而出，他一邊進行這個不雅動作，一邊東張西望，不知道是怕人看見還是怕人看不見。解決完生理需要後，他沒有洗手就繼續向山上進發，完全無視公共衛生和道德底線，這種行為實在令人髮指。

大律師指控涉嫌干犯露體罪最高監禁6個月

大律師陸偉雄接受東張主持黎寬怡訪問時明確表示，山系裸男的行為涉嫌干犯露體罪，即在公共地方的猥褻行為，罪成可被判罰款2,000元及監禁6個月。至於隨處便溺的行為，也違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》，首次定罪可被罰款5,000元。多名行山街坊受訪時都狠批山系裸男的行為變態，認為他嚴重影響公眾秩序和道德風氣。註冊臨床心理學家趙思雅分析指出，不排除山系裸男有特殊癖好，喜歡原始回歸自然的生活方式。她更懷疑這名男子可能患有精神疾患，才會做出如此不合常理的行為。這種在公眾地方全裸的行為不僅違法，更可能反映出當事人的心理狀態存在問題，需要專業醫療介入和治療。

貓仔把握機會埋身追問山系裸男

攝製隊跟隨街坊線索，在山上找到疑似山系裸男搭建的臨時居所。這個帳篷用竹枝和綠色帆布搭成，現場設有山寨版供水系統，還有一條晾曬的毛巾。據街坊透露，山系裸男經常在此全裸沖涼，完全不顧及可能被人看見的尷尬。現場還發現一些裝有餅乾的鐵罐，顯示他可能長期在此棲身，將這裡當作自己的秘密基地。緣份終於來到，攝製隊在另一日成功遇到山系裸男。在他脫光衣服前，東張主持黎寬怡把握機會埋身追訪，詢問他為何多年來有裸體行山習慣，但對方只回應「係咩」兩個字。貓仔鍥而不捨地追問：「點解你要咁做？係會開心啲抑或乜原因呢？」、「其實係咩原因有呢個習慣？你知唔知係犯法㗎！」可惜山系裸男始終拒絕回應，急步向山上逃去。

追訪過程中意外受傷掩面詢問有冇花面

在這次驚險的追訪過程中，貓仔不幸被防盜鐵絲網刮傷面部，當場掩面問工作人員：「有冇花呀我塊面？」畫面所見她的眉側留有三吋長血痕，令所有人都非常擔心，貓仔事後需要緊急前往醫院接受破傷風針治療，以防止傷口感染。這次追訪任務不但沒有成功訪問到山系裸男，反而令主持人受傷，實在得不償失。東張攝製隊追訪後，山系裸男的行為變得更加猖狂！住在東駿苑的觀眾Ryan向東張主持俞可程表示，他在家中用觀鳥望遠鏡拍攝到山系裸男在山上更高位置全裸的畫面。片段顯示他一邊吃東西，一邊來回踱步曬太陽，大有「會當凌絕頂，一覽眾山小」的豪情氣概，完全無視法律約束和社會道德。

網民心疼貓仔受傷質疑為何派女主持追訪

事件曝光後，大批網民紛紛留言表達對貓仔受傷的關心，有人留言「辛苦晒你貓仔」、「貓仔小心工作，突發事件可大可少」、「見到你整親，我都覺得痛」。更有網民質疑電視台的安排，認為「呢啲case做乜唔搵男主持去呢？」、「好心尼啲case唔好搵女主持去啦」，批評電視台沒有充分考慮女主持的安全問題，讓她們面對如此危險和不雅的採訪對象。

東張西望 黎寬怡 報料人江太向《東張》主持黎寬怡申訴山系裸男對她構成困擾。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 《東張》攝製隊終於親眼目睹山系裸男真身出現。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 山系裸男在公眾地方使出黃狗射尿招式，行為不雅。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 山系裸男搭建的山寨帳篷設施，用竹枝和綠色帆布搭成。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡把握機會埋身追訪。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡追問山系裸男為甚麼喜歡裸露。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡不斷追問山系男是否有裸露爬山的習慣。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 一路追一路走！（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡不放過機會不斷追問。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 山系裸男越行越快，黎寬怡窮追不捨卻遇上意外！（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡在追訪山系裸男時面部遭鐵絲網刮傷，掩面詢問工作人員有沒有花面。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡好擔心會毁容。（圖片來源：TVB）
東張西望 黎寬怡 黎寬怡立即去醫院打破傷風針。（圖片來源：TVB）
