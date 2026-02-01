東張西望丨黎寬怡追訪山系男血濺當場！面部留三吋恐怖疤痕
山系裸男肌肉線條清晰展示操練成果
經過多次追查無果，東張攝製隊終於親眼目睹山系裸男真身出現。這名男子身形保持不錯，肌肉線條清晰可見，顯然平時有定期操練。他左手提著背囊，全身赤裸地在山路樓梯上施然而行，彷彿將這條上山樓梯當作自己的專屬天橋，盡情展示操練成果。除了手上的背囊外，他只戴著一副眼鏡和一對鞋，全身禁區完全暴露在街坊面前，毫無羞恥之心。更令人震驚的是，山系裸男走到平路時突然停下，轉身面向公眾，竟然使出一招「黃狗射尿」！水柱源源不絕地噴射而出，他一邊進行這個不雅動作，一邊東張西望，不知道是怕人看見還是怕人看不見。解決完生理需要後，他沒有洗手就繼續向山上進發，完全無視公共衛生和道德底線，這種行為實在令人髮指。
大律師指控涉嫌干犯露體罪最高監禁6個月
大律師陸偉雄接受東張主持黎寬怡訪問時明確表示，山系裸男的行為涉嫌干犯露體罪，即在公共地方的猥褻行為，罪成可被判罰款2,000元及監禁6個月。至於隨處便溺的行為，也違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》，首次定罪可被罰款5,000元。多名行山街坊受訪時都狠批山系裸男的行為變態，認為他嚴重影響公眾秩序和道德風氣。註冊臨床心理學家趙思雅分析指出，不排除山系裸男有特殊癖好，喜歡原始回歸自然的生活方式。她更懷疑這名男子可能患有精神疾患，才會做出如此不合常理的行為。這種在公眾地方全裸的行為不僅違法，更可能反映出當事人的心理狀態存在問題，需要專業醫療介入和治療。
貓仔把握機會埋身追問山系裸男
攝製隊跟隨街坊線索，在山上找到疑似山系裸男搭建的臨時居所。這個帳篷用竹枝和綠色帆布搭成，現場設有山寨版供水系統，還有一條晾曬的毛巾。據街坊透露，山系裸男經常在此全裸沖涼，完全不顧及可能被人看見的尷尬。現場還發現一些裝有餅乾的鐵罐，顯示他可能長期在此棲身，將這裡當作自己的秘密基地。緣份終於來到，攝製隊在另一日成功遇到山系裸男。在他脫光衣服前，東張主持黎寬怡把握機會埋身追訪，詢問他為何多年來有裸體行山習慣，但對方只回應「係咩」兩個字。貓仔鍥而不捨地追問：「點解你要咁做？係會開心啲抑或乜原因呢？」、「其實係咩原因有呢個習慣？你知唔知係犯法㗎！」可惜山系裸男始終拒絕回應，急步向山上逃去。
追訪過程中意外受傷掩面詢問有冇花面
在這次驚險的追訪過程中，貓仔不幸被防盜鐵絲網刮傷面部，當場掩面問工作人員：「有冇花呀我塊面？」畫面所見她的眉側留有三吋長血痕，令所有人都非常擔心，貓仔事後需要緊急前往醫院接受破傷風針治療，以防止傷口感染。這次追訪任務不但沒有成功訪問到山系裸男，反而令主持人受傷，實在得不償失。東張攝製隊追訪後，山系裸男的行為變得更加猖狂！住在東駿苑的觀眾Ryan向東張主持俞可程表示，他在家中用觀鳥望遠鏡拍攝到山系裸男在山上更高位置全裸的畫面。片段顯示他一邊吃東西，一邊來回踱步曬太陽，大有「會當凌絕頂，一覽眾山小」的豪情氣概，完全無視法律約束和社會道德。
網民心疼貓仔受傷質疑為何派女主持追訪
事件曝光後，大批網民紛紛留言表達對貓仔受傷的關心，有人留言「辛苦晒你貓仔」、「貓仔小心工作，突發事件可大可少」、「見到你整親，我都覺得痛」。更有網民質疑電視台的安排，認為「呢啲case做乜唔搵男主持去呢？」、「好心尼啲case唔好搵女主持去啦」，批評電視台沒有充分考慮女主持的安全問題，讓她們面對如此危險和不雅的採訪對象。