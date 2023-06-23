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東張西望｜貓仔黎寬怡採訪爬龍舟被曬燶 搶Fo新髮型震撼網民

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現年28歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）加入《東張西望》5年以來，一直主力作娛樂方面的報道，曾因直播訪問白彪時突然行開去影大合照，而被網民狂鬧失禮，近日開始轉戰民生議題的她，日前外出採訪端午龍舟比賽時，雖然未有著上「東張女神」的招牌小背心上陣，但就以一頭獨特的新髮型成功搶Fo！

東張西望 黎寬怡加入《東張西望》5年，一直主力做娛樂採訪，直到近月才轉戰民生議題。
黎寬怡加入《東張西望》5年，一直主力做娛樂採訪，直到近月才轉戰民生議題。（圖片來源：[email protected]_kittylai）
東張西望 擁有171cm身高嘅黎寬怡，除咗做主持亦係模特兒，外形唔差。
去年黎寬怡開始轉簽經理人合約，做TVB「親生女」。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

《東張西望》黎寬怡 43度高溫著長袖衫做採訪

昨日（6月22日）端午節，黎寬怡到赤柱沙灘採訪龍舟比賽，雖然當日氣溫高達43度，但她不單未有著上「東張女神」的招牌小背心做採訪，相反更以長袖薄紗上衫上陣，相信是為了避免曬傷肌膚，不過事後她笑言：「拍攝過後，雖然明顯地曬黑了不少，但可以親眼看到大家的熱情和笑容，真的太太太值得了!!!」又說：「環境再熱再曬，都不減我的快樂啊！」

東張西望 近日轉攻新採訪領域的黎寬怡，在鏡頭前亦以新形象示人。
近日轉攻新採訪領域的黎寬怡，在鏡頭前亦以新形象示人。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 睇真啲黎寬怡身上穿著嘅長袖薄衫，原來係露腰裝嚟。
睇真啲黎寬怡身上穿著嘅長袖薄衫，原來係露腰裝嚟。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

新髮型被指瀏海出事

不過比起黎寬怡的衣著打扮，大家都更加留意她捲曲又蓬鬆的新髮型，她指今次是她第一次以新髮型上班，又將這個新造型命名為「小野貓造型」，不過網民就反應兩極，有網民大讚黎寬怡的「炸毛」新髮型好靚：「小小爆炸頭襯你！」亦有不少網民批評的新髮型瀏海十分奇怪：「嘩，髮線咁高嘅！」、「剛拍完古裝？」、「好似地中海」等等。

東張西望 面對43度艷陽天，黎寬怡直言採訪過後曬黑了不少。
面對43度艷陽天，黎寬怡直言採訪過後曬黑了不少。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 雖然有不少網民批評黎寬怡嘅髮型個蔭令佢髮線望落好高，好似清裝頭，但佢本人就對新髮型好滿意。
雖然有不少網民批評黎寬怡嘅髮型個蔭令佢髮線望落好高，好似清裝頭，但佢本人就對新髮型好滿意。（圖片來源：[email protected]_kittylai）
東張西望 黎寬怡仲對鏡舉V自拍，笑指呢個係「小野貓造型」！
黎寬怡仲對鏡舉V自拍，笑指呢個係「小野貓造型」！（圖片來源：[email protected]_kittylai）

曾採訪張衛健自High爆喊

黎寬怡被網民評為《東張西望》最出位主持，她曾在訪問張衛健時突然爆喊，嚇到張衛健也忍不住停下來問：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」黎寬怡當時就解釋：「我笑到標咗眼淚，但又唔好意思收返入去。」後來黎寬怡愈喊愈厲害，最後要張衛健安慰她：「冇事嘅，你做得好好呀！冇事。」叫她不用緊張。

東張西望 無綫 貓仔黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。(TVB影片截圖）
貓仔黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 黎寬怡曾在採訪張衛健時忽然爆喊，她解釋是因為笑到標眼淚又收唔返，獲得張衛健貼心安慰，這件事也令她開始受到觀眾留意。
黎寬怡解釋是因為笑到標眼淚又收唔返，獲得張衛健貼心安慰，這件事也令她開始受到觀眾留意。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

黃宗澤：「唔好激動！唔好激動！」

出名因為興奮容易爆喊的黎寬怡，在訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鍾等人時，一開結就已經勁High：「呢個《衝上雲霄》嘅場景又出現啦！好經典啊！」吳卓羲即刻講笑：「得你一個興奮咋！」之後黎寬怡再問眾人有否瘋狂自拍，馬德鍾表示影了幾張，在旁的吳卓羲、黃宗澤則說：「本身電話冇相嘅功能」、「大家其實都好難忘」，聽完兩位答案，黎寬怡突然爆喊，令到場面一度尷尬，而胡定欣都忍不住爆了句「又喊？」隨後被網民質疑故意突顯自己。

東張西望 無綫 因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。
因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

葉童：「吓！睇中我嘅氣質！」

黎寬怡被派去《香港愛情故事》拍攝現場探班做訪問，在訪問葉童時說話欠技巧：「導演搵你唔係因為你嘅演技。」令葉童忍唔住講：「吓！睇中我嘅氣質！早知喺咁，對白都唔使背！」受訪者難免感到被冒犯。

東張西望 無綫 縱使葉童毫無架子，但黎寬怡的訪問方式絕對不被認同。
縱使葉童毫無架子，但黎寬怡的訪問方式絕對不被認同。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

直播中棄白彪趕去攞彩

在《萬千星輝頒獎典禮2020年》後台，黎寬怡訪問剛奪得「最佳男配角」 的白彪期間，為了可以跟《東張西望》同事影合照，以慶祝獲得「最佳非戲劇節目」獎，黎寬怡竟然唔理白彪，把咪交給其他人後九秒九轉身跑走，白彪不知所為何事就緊隨其後，但發現不對勁，加上被攝影師叫停才回頭繼續拍照，而整個訪問均是全程直播，因此黎寬怡被批失禮指數達10級！

東張西望 無綫 為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。
為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

採訪「垃圾屋」表現驚青

其實除了娛樂範疇，黎寬怡亦試過採訪馬鞍山一戶「垃圾屋」，結果遭到屋主掟手推車洩憤！當時黎寬怡明顯表現得非常驚青，不敢行近屋主之餘，問問題時亦口窒窒，要鏡頭後的工作人員幫口提問，而屋主卻以流利英文回答，強調這是他的lifestyle（生活風格），但談到一半，屋主情緒突然變得激動，舉起身邊的手推車掟向地下，嚇到黎寬怡即時彈開。

東張西望 黎寬怡出動採訪馬鞍山一戶「垃圾屋」時全程皺晒眉。
黎寬怡去年出動採訪馬鞍山一戶「垃圾屋」時全程皺晒眉。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 但問問題問到口窒窒，似乎好驚青。
問問題時黎寬怡明顯問到口窒窒，似乎好驚青。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 屋主先係不耐煩地以英文回答黎寬怡的問題，之後突然發惡，舉高一架手推車掟落地。
屋主先係不耐煩地以英文回答黎寬怡的問題，之後突然發惡，舉高一架手推車掟落地，嚇到黎寬怡即刻企埋一邊，唔敢再出聲。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

《非常檢控觀》著三點式上陣 搶晒煒哥Fo

黎寬怡2017年考入第29期藝訓班，翌年4月簽約TVB入行，隨即加入《東張西望》成為外景主持，不過直到去年3月，她才正式轉簽經理人合約，成為TVB「親生女」。加入TVB後黎寬怡演過不少劇集小角色，近日她更在新劇《非常檢控觀》中以三點式上陣，大曬其目測有36D的上圍，令網民都大嗌好有睇頭，比起坐在泳池邊的主角陳煒更加吸睛。

東張西望 黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。
黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
東張西望 黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。
黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
東張西望 黎寬怡左二）亦有參與拍劇，在《OPM》有著泳衣出鏡的戲份。
黎寬怡（左二）在《OPM》亦有過著泳衣出鏡的戲份。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲

現年28歲的黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。去年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。

東張西望 舊相中嘅黎寬怡。
舊相中嘅黎寬怡。（圖片來源：[email protected]_kittylai）
東張西望 香港小姐再競選 高妹一族：黎寬怡條長腿真係好吸睛。
去年在《香港小姐再競選》中，黎寬怡曾跳椅子舞大騷無敵長腿。（圖片來源：TVB）
東張西望 報讀藝訓班入行的黎寬怡，原來曾在2017年參選港姐，可惜在面試後未能入圍。
報讀藝訓班入行的黎寬怡，原來曾在2017年參選港姐，可惜在面試後未能入圍。（圖片來源：[email protected]_kittylai）
東張西望 黎寬怡去年三圍報稱為33½
黎寬怡去年三圍報稱為33½”、23½”、 35″，身形玲瓏浮突。（圖片來源：[email protected]_kittylai）
東張西望 黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。
黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kittylai、《東張西望》影片截圖、[email protected]娛樂新聞台、TVB

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