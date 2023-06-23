東張西望｜貓仔黎寬怡採訪爬龍舟被曬燶 搶Fo新髮型震撼網民

現年28歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）加入《東張西望》5年以來，一直主力作娛樂方面的報道，曾因直播訪問白彪時突然行開去影大合照，而被網民狂鬧失禮，近日開始轉戰民生議題的她，日前外出採訪端午龍舟比賽時，雖然未有著上「東張女神」的招牌小背心上陣，但就以一頭獨特的新髮型成功搶Fo！