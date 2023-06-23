東張西望｜貓仔黎寬怡採訪爬龍舟被曬燶 搶Fo新髮型震撼網民
《東張西望》黎寬怡 43度高溫著長袖衫做採訪
昨日（6月22日）端午節，黎寬怡到赤柱沙灘採訪龍舟比賽，雖然當日氣溫高達43度，但她不單未有著上「東張女神」的招牌小背心做採訪，相反更以長袖薄紗上衫上陣，相信是為了避免曬傷肌膚，不過事後她笑言：「拍攝過後，雖然明顯地曬黑了不少，但可以親眼看到大家的熱情和笑容，真的太太太值得了!!!」又說：「環境再熱再曬，都不減我的快樂啊！」
新髮型被指瀏海出事
不過比起黎寬怡的衣著打扮，大家都更加留意她捲曲又蓬鬆的新髮型，她指今次是她第一次以新髮型上班，又將這個新造型命名為「小野貓造型」，不過網民就反應兩極，有網民大讚黎寬怡的「炸毛」新髮型好靚：「小小爆炸頭襯你！」亦有不少網民批評的新髮型瀏海十分奇怪：「嘩，髮線咁高嘅！」、「剛拍完古裝？」、「好似地中海」等等。
曾採訪張衛健自High爆喊
黎寬怡被網民評為《東張西望》最出位主持，她曾在訪問張衛健時突然爆喊，嚇到張衛健也忍不住停下來問：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」黎寬怡當時就解釋：「我笑到標咗眼淚，但又唔好意思收返入去。」後來黎寬怡愈喊愈厲害，最後要張衛健安慰她：「冇事嘅，你做得好好呀！冇事。」叫她不用緊張。
黃宗澤：「唔好激動！唔好激動！」
出名因為興奮容易爆喊的黎寬怡，在訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鍾等人時，一開結就已經勁High：「呢個《衝上雲霄》嘅場景又出現啦！好經典啊！」吳卓羲即刻講笑：「得你一個興奮咋！」之後黎寬怡再問眾人有否瘋狂自拍，馬德鍾表示影了幾張，在旁的吳卓羲、黃宗澤則說：「本身電話冇相嘅功能」、「大家其實都好難忘」，聽完兩位答案，黎寬怡突然爆喊，令到場面一度尷尬，而胡定欣都忍不住爆了句「又喊？」隨後被網民質疑故意突顯自己。
葉童：「吓！睇中我嘅氣質！」
黎寬怡被派去《香港愛情故事》拍攝現場探班做訪問，在訪問葉童時說話欠技巧：「導演搵你唔係因為你嘅演技。」令葉童忍唔住講：「吓！睇中我嘅氣質！早知喺咁，對白都唔使背！」受訪者難免感到被冒犯。
直播中棄白彪趕去攞彩
在《萬千星輝頒獎典禮2020年》後台，黎寬怡訪問剛奪得「最佳男配角」 的白彪期間，為了可以跟《東張西望》同事影合照，以慶祝獲得「最佳非戲劇節目」獎，黎寬怡竟然唔理白彪，把咪交給其他人後九秒九轉身跑走，白彪不知所為何事就緊隨其後，但發現不對勁，加上被攝影師叫停才回頭繼續拍照，而整個訪問均是全程直播，因此黎寬怡被批失禮指數達10級！
採訪「垃圾屋」表現驚青
其實除了娛樂範疇，黎寬怡亦試過採訪馬鞍山一戶「垃圾屋」，結果遭到屋主掟手推車洩憤！當時黎寬怡明顯表現得非常驚青，不敢行近屋主之餘，問問題時亦口窒窒，要鏡頭後的工作人員幫口提問，而屋主卻以流利英文回答，強調這是他的lifestyle（生活風格），但談到一半，屋主情緒突然變得激動，舉起身邊的手推車掟向地下，嚇到黎寬怡即時彈開。
《非常檢控觀》著三點式上陣 搶晒煒哥Fo
黎寬怡2017年考入第29期藝訓班，翌年4月簽約TVB入行，隨即加入《東張西望》成為外景主持，不過直到去年3月，她才正式轉簽經理人合約，成為TVB「親生女」。加入TVB後黎寬怡演過不少劇集小角色，近日她更在新劇《非常檢控觀》中以三點式上陣，大曬其目測有36D的上圍，令網民都大嗌好有睇頭，比起坐在泳池邊的主角陳煒更加吸睛。
挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲
現年28歲的黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。去年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。
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