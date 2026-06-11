東張西望｜事主遭黑客洗劫900萬積蓄 坐飛機無網絡下出事 拆解被騙真相

今晚東張西望報導一對退休夫婦楊女士與丈夫辛苦儲落半生積蓄，原本打算靠美股收息養老，點知一次飛哈爾濱旅行，5小時無網絡真空期竟成為黑客精準狙擊的時間窗口。短短1小時內，證券戶口內900萬港元股票被全數沽清，再以「末日期權」手法合法轉走資金，事主落地後三日先知錢已蒸發，而證券公司聲稱曾發電郵通知卻從未送達。