東張西望｜14歲仔疑遭男教練誘騙 甘詠寧狂奔追訪 網民擔心安危

14歲仔遭24歲教練誘騙 母親心碎發現猥褻對話
事件源於2015年，陳媽媽14歲的兒子與朋友到一間運動工作室玩耍，豈料卻遇上人生最黑暗的一頁。陳媽媽憶述：「學校嘅老師都打嚟提醒，有一個金頭髮嘅男人嚟接我個仔放學，學校都好關注，佢唔係呢區嘅人。」這名比兒子大10歲的J教練，竟然主動提出免費教授運動，甚至幫忙補習，令陳媽媽開始起疑心。當她檢查兒子手機時，赫然發現大量令人作嘔的猥褻對話，J教練更直接向14歲少年表白：「其實淨係想同佢有性關係。」面對兒子的拒絕，這名變態教練竟然繼續游說：「同男仔拍拖，同我拍拖有咩咁好呢？因為佢又係一個成年人啦，佢有女仔嘅溫柔啦，又有男仔嘅擔待啦。」
J教練疑帶14歲仔尖沙咀開房
更令人震驚的是，陳媽媽從手機截圖中發現，J教練已經開始實際行動，問兒子「想唔想免費放學之後滿足佢一個願望」，所謂的「瞓晏覺」其實是去時鐘酒店開房！陳媽媽心碎地說：「有一張相係一句英文，就問你準備好性未？第二張，我已經準備晒好啲嘢啦，同你溫完書，我就同你去尖沙咀開房。」當陳媽媽發現兒子定位出現在尖沙咀加連威老道一間時鐘酒店時，夫婦二人立即趕到現場，親眼目睹兒子與J教練「搭住膊頭係間食肆行出嚟」，更在地鐵站月台看到兩人有「幾個goodbye kiss嘅動作」。陳媽媽崩潰地表示：「我同爸爸都接受唔到。」
母親檢查兒子內褲發現可疑污漬 報警求助
為了保護兒子，陳媽媽開始每日檢查兒子的內褲，竟然真的發現可疑污漬：「事實上，我真係發現過兩次，我都收起咗，日後可能警方需要嘅話，就可以攞出嚟做證供。」她更發現兒子多次前往某大廈開房，當直接詢問時，兒子竟然承認「係開房」。面對如此猙獰的事實，陳媽媽決定報警，警方看過所有資料後表示「可以告佢，最基本可以告咗佢非禮先」。然而，J教練竟然教導14歲少年如何應對警方查問，更用命令式口吻要求「肉償」：「呢啲就係對我嘅傷害啦，如果想彌補，就要下次主動，應承下次彌補返俾我啦，淨係講對唔住冇用㗎。」
事主母指教練想搞「三人行」
當陳媽媽直接找J教練攤牌時，對方竟然承認自己有做錯，但仍然沒有收手。更離譜的是，J教練對兒子身邊的同學都有興趣，希望來一個「三人行」，當得悉同學仔聲稱收1,000元可以同他們玩一次時，J教練竟回覆指「12歲先有資格開呢個條件」，甚至承認自己有戀童癖！這種變態行為令人髮指，完全是在利用未成年人的無知和純真來滿足自己的變態慾望。
J教練機場狂奔避追訪
《東張西望》採訪隊與主持甘詠寧在機場追訪J教練時，更上演一幕驚心動魄的「機場狂奔」，J教練聲稱已經沒有做教練工作。節目播出後，網民紛紛留言怒轟：「咩性別咩性取向都唔得，戀童係心理變態」、「仲未拉咩？」更有網民讚賞《東張西望》的追訪：「呢集東張咁爆，劇集咁」、「請人做東張要體能測試」、「好有速度感，頭文字D」，亦有網民擔心甘甘的安危：「東張個記者追住佢好落力，但真係要小心，驚條友唔知會做乜！」這宗震撼的戀童案件將於今晚（25日）《東張西望》繼續跟進。