東張西望｜14歲仔疑遭男教練誘騙 甘詠寧狂奔追訪 網民擔心安危

TVB《東張西望》昨晚（24日）播出震撼一集，揭發一宗令人髮指的戀童案件！一名年僅14歲的少年竟遭成年男教練誘騙，陷入極不對等的「肉償」關係，當中涉及大量猥褻對話和疑似性侵行為。主持甘詠寧更狂奔追訪疑似涉事男教練。事件曝光後，網民紛紛怒轟涉事教練變態，有人質疑為何至今仍未被拘捕。這宗校園潛藏的戀童危機，再次敲響家長警鐘！

14歲仔遭24歲教練誘騙 母親心碎發現猥褻對話

事件源於2015年，陳媽媽14歲的兒子與朋友到一間運動工作室玩耍，豈料卻遇上人生最黑暗的一頁。陳媽媽憶述：「學校嘅老師都打嚟提醒，有一個金頭髮嘅男人嚟接我個仔放學，學校都好關注，佢唔係呢區嘅人。」這名比兒子大10歲的J教練，竟然主動提出免費教授運動，甚至幫忙補習，令陳媽媽開始起疑心。當她檢查兒子手機時，赫然發現大量令人作嘔的猥褻對話，J教練更直接向14歲少年表白：「其實淨係想同佢有性關係。」面對兒子的拒絕，這名變態教練竟然繼續游說：「同男仔拍拖，同我拍拖有咩咁好呢？因為佢又係一個成年人啦，佢有女仔嘅溫柔啦，又有男仔嘅擔待啦。」

J教練疑帶14歲仔尖沙咀開房

更令人震驚的是，陳媽媽從手機截圖中發現，J教練已經開始實際行動，問兒子「想唔想免費放學之後滿足佢一個願望」，所謂的「瞓晏覺」其實是去時鐘酒店開房！陳媽媽心碎地說：「有一張相係一句英文，就問你準備好性未？第二張，我已經準備晒好啲嘢啦，同你溫完書，我就同你去尖沙咀開房。」當陳媽媽發現兒子定位出現在尖沙咀加連威老道一間時鐘酒店時，夫婦二人立即趕到現場，親眼目睹兒子與J教練「搭住膊頭係間食肆行出嚟」，更在地鐵站月台看到兩人有「幾個goodbye kiss嘅動作」。陳媽媽崩潰地表示：「我同爸爸都接受唔到。」

母親檢查兒子內褲發現可疑污漬 報警求助

為了保護兒子，陳媽媽開始每日檢查兒子的內褲，竟然真的發現可疑污漬：「事實上，我真係發現過兩次，我都收起咗，日後可能警方需要嘅話，就可以攞出嚟做證供。」她更發現兒子多次前往某大廈開房，當直接詢問時，兒子竟然承認「係開房」。面對如此猙獰的事實，陳媽媽決定報警，警方看過所有資料後表示「可以告佢，最基本可以告咗佢非禮先」。然而，J教練竟然教導14歲少年如何應對警方查問，更用命令式口吻要求「肉償」：「呢啲就係對我嘅傷害啦，如果想彌補，就要下次主動，應承下次彌補返俾我啦，淨係講對唔住冇用㗎。」

事主母指教練想搞「三人行」

當陳媽媽直接找J教練攤牌時，對方竟然承認自己有做錯，但仍然沒有收手。更離譜的是，J教練對兒子身邊的同學都有興趣，希望來一個「三人行」，當得悉同學仔聲稱收1,000元可以同他們玩一次時，J教練竟回覆指「12歲先有資格開呢個條件」，甚至承認自己有戀童癖！這種變態行為令人髮指，完全是在利用未成年人的無知和純真來滿足自己的變態慾望。

J教練機場狂奔避追訪

東張西望》採訪隊與主持甘詠寧在機場追訪J教練時，更上演一幕驚心動魄的「機場狂奔」，J教練聲稱已經沒有做教練工作。節目播出後，網民紛紛留言怒轟：「咩性別咩性取向都唔得，戀童係心理變態」、「仲未拉咩？」更有網民讚賞《東張西望》的追訪：「呢集東張咁爆，劇集咁」、「請人做東張要體能測試」、「好有速度感，頭文字D」，亦有網民擔心甘甘的安危：「東張個記者追住佢好落力，但真係要小心，驚條友唔知會做乜！」這宗震撼的戀童案件將於今晚（25日）《東張西望》繼續跟進。

東張西望 14歲少年 事主母親向主持甘詠寧講述事發經過。（圖片來源：TVB）
事主母親向主持甘詠寧講述事發經過。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 甘詠寧訪問心理學家，分析未成年人士對自己的性取向未必很清晰。（圖片來源：TVB）
甘詠寧訪問心理學家，分析未成年人士對自己的性取向未必很清晰。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 事主母親向《東張》講述疑似涉事男教練的過火行為。（圖片來源：TVB）
事主母親向《東張》講述疑似涉事男教練的過火行為。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 事主母親公開男教練與其子的短訊內容。（圖片來源：TVB）
事主母親公開男教練與其子的短訊內容。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 甘詠寧在機場追訪疑似涉事男教練。（圖片來源：TVB）
甘詠寧在機場追訪疑似涉事男教練。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 疑似涉事男教練越行越快。（圖片來源：TVB）
疑似涉事男教練越行越快。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 疑似涉事男教練狂奔避追訪，甘詠寧狂追。（圖片來源：TVB）
疑似涉事男教練狂奔避追訪，甘詠寧狂追。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 《東張西望》採訪隊與主持甘詠寧在機場追訪疑似涉事男教練，上演一幕「機場狂奔」。（圖片來源：TVB）
《東張西望》採訪隊與主持甘詠寧在機場追訪疑似涉事男教練，上演一幕「機場狂奔」。（圖片來源：TVB）
東張西望 14歲少年 網民大讚甘甘狂奔追訪好有速度感！（圖片來源：TVB）
網民大讚甘甘狂奔追訪好有速度感！（圖片來源：TVB）

圖片來源:TVB

