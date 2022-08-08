東張西望︳陳小姐Kelly狗cafe意外備受關注 網民錯重點真身被揭
事主陳小姐提導師留意狗仔 反被喝罵：唔好大叫，我對聲音敏感
陳小姐接受《東張西望》主持訪問時表示，上月23日帶愛犬Butter到美孚某cafe以一對一形式上游水堂，強調愛犬落水前一切正常，但落水池游咗幾分鐘就暈低，經獸醫搶救後返魂乏術。對於意外，陳小姐認為事件涉人為疏忽因素，因為佢當時喺閉路電視睇到狗導師精神好似唔係幾好，眼瞓到要抱住圍欄，抱狗仔butter手法亦唔太正確，令Butter個頭浸咗落水。陳小姐見狀就提醒導師要多留意狗仔狀態，但對方冇望實狗仔反而叫佢：「唔好大叫，我對聲音敏感﹗」Butter再游多一陣，就失去晒知覺，送到獸醫診所搶救後不治。
狗cafe稱閉路電視壞咗
獸醫向陳小姐表示狗仔Butter有休克窒息和喉嚨腫脹情況，於是陳小姐懷疑同Butter成個頭被多次浸入水中有關，逐要求cafe提供相關片段。但狗cafe僅提供2秒片段給陳小姐，並指閉路電視壞了，其後發表聲明指事件不涉及人為疏忽，更公開Butter死因報告為「中暑」，疑似推卸責任。
立即睇《東張西望》狗cafe意外訪問片
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網民錯重點 狗主陳小姐被起底
狗主陳小姐接受《東張西望》時打扮低調，笠cap帽兼戴上口罩，基本上只係睇到佢對眼同一把長髮，似乎唔想大家對佢真正身份有所關注，盡量將注意力擺喺狗cafe意外事件上面。但陳小姐同愛犬Butter合照竟然搶晒fo，嬌人身形引到一班網民起佢底，發現陳小姐英文名為Kelly，係一名健身教練，2019年參加過健美比賽，奪得「比堅尼小姐」三甲。Kelly留意到被網民起底後，呼籲大家唔好錯重點，希望大家集中討論狗cafe事件，關注狗仔權益。
豐滿身形狂吸客
Kelly Chan亦好識做生意，不時在社交媒體上載keep fit靚相，眼見Kelly擁有一身蜜糖色的肌膚，加上線條分明的馬甲線，輕易成為健美生招牌。而她亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照，完美展現激凸上圍及堅挺蜜桃臀，認真有前有後引死人，實在男女通殺。難怪引來不少粉絲留言：「想殺死人咩」、「流鼻血了」、「靚到叫救命」等等。
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