東張西望︳陳小姐Kelly狗cafe意外備受關注 網民錯重點真身被揭

《東張西望》近日報道一宗狗cafe意外，事主陳小姐帶同愛犬Butter到美孚某狗cafe上游水堂，但狗仔上堂途中忽然暈倒，經搶救後不治。陳小姐上節目《東張西望》指該意外涉人為疏忽，望大家關注事件 ，但網民焦點竟然放咗去第二度？