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東張西望︳陳小姐Kelly狗cafe意外備受關注 網民錯重點真身被揭

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《東張西望》近日報道一宗狗cafe意外，事主陳小姐帶同愛犬Butter到美孚某狗cafe上游水堂，但狗仔上堂途中忽然暈倒，經搶救後不治。陳小姐上節目《東張西望》指該意外涉人為疏忽，望大家關注事件 ，但網民焦點竟然放咗去第二度？

東張西望 陳小姐與妹妹就狗仔意外接受《東張西望》訪問。
陳小姐與妹妹就狗仔意外接受《東張西望》訪問。（圖片來源：《東張西望》截圖）

事主陳小姐提導師留意狗仔 反被喝罵：唔好大叫，我對聲音敏感

陳小姐接受《東張西望》主持訪問時表示，上月23日帶愛犬Butter到美孚某cafe以一對一形式上游水堂，強調愛犬落水前一切正常，但落水池游咗幾分鐘就暈低，經獸醫搶救後返魂乏術。對於意外，陳小姐認為事件涉人為疏忽因素，因為佢當時喺閉路電視睇到狗導師精神好似唔係幾好，眼瞓到要抱住圍欄，抱狗仔butter手法亦唔太正確，令Butter個頭浸咗落水。陳小姐見狀就提醒導師要多留意狗仔狀態，但對方冇望實狗仔反而叫佢：「唔好大叫，我對聲音敏感﹗」Butter再游多一陣，就失去晒知覺，送到獸醫診所搶救後不治。

東張西望 陳小姐認為事件涉人為疏忽因素，因為佢當時喺閉路電視睇到狗導師精神好似唔係幾好，眼瞓到要抱住圍欄。
陳小姐認為事件涉人為疏忽因素，因為佢當時喺閉路電視睇到狗導師精神好似唔係幾好，眼瞓到要抱住圍欄。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 事主陳小姐與妹妹就狗仔意外接受《東張西望》訪問。
事主陳小姐與妹妹就狗仔意外接受《東張西望》訪問。（圖片來源：《東張西望》截圖）

狗cafe稱閉路電視壞咗

獸醫向陳小姐表示狗仔Butter有休克窒息和喉嚨腫脹情況，於是陳小姐懷疑同Butter成個頭被多次浸入水中有關，逐要求cafe提供相關片段。但狗cafe僅提供2秒片段給陳小姐，並指閉路電視壞了，其後發表聲明指事件不涉及人為疏忽，更公開Butter死因報告為「中暑」，疑似推卸責任。

東張西望 獸醫向陳小姐表示狗仔Butter有休克窒息和喉嚨腫脹情況，於是陳小姐懷疑同Butter成個頭被多次浸入水中有關。
獸醫向陳小姐表示狗仔Butter有休克窒息和喉嚨腫脹情況，於是陳小姐懷疑同Butter成個頭被多次浸入水中有關。（圖片來源：《東張西望》截圖）

立即睇《東張西望》狗cafe意外訪問片

你會將焦點放喺邊？

網民錯重點 狗主陳小姐被起底

狗主陳小姐接受《東張西望》時打扮低調，笠cap帽兼戴上口罩，基本上只係睇到佢對眼同一把長髮，似乎唔想大家對佢真正身份有所關注，盡量將注意力擺喺狗cafe意外事件上面。但陳小姐同愛犬Butter合照竟然搶晒fo，嬌人身形引到一班網民起佢底，發現陳小姐英文名為Kelly，係一名健身教練，2019年參加過健美比賽，奪得「比堅尼小姐」三甲。Kelly留意到被網民起底後，呼籲大家唔好錯重點，希望大家集中討論狗cafe事件，關注狗仔權益。

東張西望 狗主陳小姐接受《東張西望》時打扮低調，笠cap帽兼戴上口罩，基本上只係睇到佢對眼同一把長髮。
狗主陳小姐接受《東張西望》時打扮低調，笠cap帽兼戴上口罩，基本上只係睇到佢對眼同一把長髮。（圖片來源：《東張西望》截圖）
狗主陳小姐同愛犬Butter blur樣合照喺《東張西望》搶晒fo，嬌人身形引到一班網民起佢底，
狗主陳小姐同愛犬Butter blur樣合照喺《東張西望》搶晒fo，嬌人身形引到一班網民起佢底。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 狗主陳小姐同愛犬Butter blur樣合照原相
狗主陳小姐同愛犬Butter blur樣合照原相。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 Kelly Chan Kelly挨住條柱！
陳小姐嬌人身形引到一班網民起佢底。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 Kelly Chan Kelly除咗個罩
Kelly除口罩後五官標緻。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 Kelly Chan 偶然來性感分享派福利，佢自己都話「No captions needed」。
陳小姐偶然會清涼照，佢自己話「No captions needed」。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
靚女健身教練Kelly Chan。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly 擁有豐富健身經驗。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly曾在2019年參加健美比賽。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly（右）2019年參加健美比賽，奪得「比堅尼小姐」三甲獎項。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）

豐滿身形狂吸客

Kelly Chan亦好識做生意，不時在社交媒體上載keep fit靚相，眼見Kelly擁有一身蜜糖色的肌膚，加上線條分明的馬甲線，輕易成為健美生招牌。而她亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照，完美展現激凸上圍及堅挺蜜桃臀，認真有前有後引死人，實在男女通殺。難怪引來不少粉絲留言：「想殺死人咩」、「流鼻血了」、「靚到叫救命」等等。

東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly Chan不時在社交媒體上載健身靚相吸客。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly擁有線條分明的馬甲線。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）
東張西望 港產健身女教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客
Kelly大晒好身形。（圖片來源：[email protected]_fitnessdaily）

撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、[email protected]_fitnessdaily資料或影片來源：[email protected] USA Official

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