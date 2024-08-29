《東張西望》好心港女港鐵扶起跌倒伯伯 兩邊說法大不同 網民：不要扶
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TVB的節目《東張西望》最近播出了一則新聞，講述了去年10月在港鐵青衣站發生一案事件。一名伯伯在趕車時不慎被一對情侶撞倒，情侶撞倒他後匆匆離開，未有停下來關心受傷的老伯，有位好心港女幫忙最後反被索賠5萬？事件最後係點？
好心女子幫阿伯 反被誤指係衰人？
張小姐上《東張西望》表示自己曾搭地鐵見到一對情侶以及一位阿伯因追車時跌倒，情侶及時起返身便上車。而自己就因為懂得急救所以主動上前幫助被撞倒的老伯，只有不斷拍他看有沒有反應，並有其他路人協助尋找職員來幫忙。救護人員到達現場進行救治時，老伯甦醒後卻錯誤地指控是張小姐撞傷了他，隨即報了警。警方調查發現，事發地點正處於閉路電視的盲點，因此無法取得事發的錄像證據。張小姐在警方記錄口供後便離開，而老伯則被送往醫院接受進一步治療。
老伯索償五萬：嗰6秒妳講咩都得
兩個月後，老伯透過小額錢債審裁處向張小姐索賠五萬元。事後老伯私下找張小姐，張小姐不滿地反問「如果我照顧你之後，你仲要告我，你會唔會覺得對我好唔公平？」老伯回應說，在昏迷的六秒鐘內「嗰6秒妳講咩都得」，並聲稱已經接受了醫生治療和物理治療，建議張小姐支付三千元以了結此事。張小姐質疑「我幫咗你仲要賠3,000元畀你？你覺得合唔合理？」
再被控告沒完沒了：幫人仲要被屈錢
直到今年6月13日，張小姐收到了老伯的終止申索書，原以為此事將告一段落。然而，老伯改為透過法律援助署控告她。張小姐表達了她的無奈和委屈：「我覺得呢件事已經纏繞咗我咁耐，點解仲要繼續落去呢？原來自己幫人，但幫人之後也未必是一件好事，反而仲要被人屈錢，我覺得好無奈」《東張西望》找來大律師陸偉雄建議，應多找一些路人作證，證明自己是出於好心。
對於事件，不少網友表示「不要扶！會碰瓷！」「阿伯咩都無，命就有一條，佢無野輸」「其實個廢老都無證據啦果個位又係盲點」
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圖片來源：youtube＠東張+資料或影片來源：原文刊於NewMonday