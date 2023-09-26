東張西望｜女神徒控訴NowTV指被氹簽約 網民笑指作反：做乜唔搵教主出頭
期後陳小姐更突然收到財務公司的追債信，令她急於上《東張》求救。而一班觀眾看到後不但沒有可憐，更大嘲「鏡嬸作反」，竟上友台插自己友，大膽！
女神徒取生日應援物被收費電視職員藉機氹簽約 事後突變被追數 ！
陳小姐於《東張》訪問中指自己上年參與Anson Lo教主的生日應援活動，當時在現場認識了一名身穿NowTV收費台制服的女生Kate，對方向陳小姐指適逢當日是生日活動，因而有個優惠可提供給她。陳小姐自己本第已是NowTV收費台的忠實用家，每2年續一次約，即使以往月費由400多元加至800多元都仍然「多多都肯畀」，而Kate指新約優惠的月費只需400多元，但包含的服務與現時800多元的相約，於是陳小姐就被吸引到。「我有問佢話我舊約去到2024年，Kate就話叫我唔使擔心，佢會幫我處理新舊合約問題，加上當時現場氣氛好高漲，腦袋唔清醒所以就Fake咗」。
新、舊合約突然同時收費 追問下Kate竟失了蹤
解碼器之後亦順利更換，本來都無為意有事發生，但後來一收到帳單，陳小姐發現被要求每月繳付過千月費，即新合約400多元加舊合約800多元，「Kate話幫我跟進，叫我交住先叫我放心，會退返錢比我」，誰知繳了雙重月費9個月後，對方一直都找不到人，陳小姐於是停止繳費，但電訊商不停追數，到8月更找來財務公司追債9千多元，令陳小姐相當困擾。陳小姐再聯絡Kate，對方竟指自己準備移民已辭職，對於所有問題都一律以官方答案回應：「我搵相關同事同你聯絡」，最後更Cut線。
電訊商當神徒陳小姐「波咁拋」：我真係好嬲
陳小姐再打向電訊商，對方客服又指事件正在調查中，命陳小姐Send Email跟進並查詢那位同事調查和調查結果；陳小姐再向政府部門投訴，「警方叫我報海關，海關叫我去報通訊辦同消委會」，自己被電訊商拋嚟拋去，直言真心好嬲，「點解一個著住你公司制服嘅員工，口頭講過都唔算數，真係好嬲」。而相關電訊商事後回覆《東張》認錯，指已向涉事員工作出懲罰，陳小姐亦不用付費」。《東張》為鏡粉平反，陳小姐表示安樂晒，「而家佢唔會再追我錢，我想追返以前D錢」。而東張主持最後再補一槍，指「幾時解決，梗係NOW 啦」，這一句又被網民激讚「靚抽」。
網民嘲唔抵幫：鏡嬸你作反啊！
網民看到神徒陳小姐的經歷後，不但指唔抵幫，更指「鏡嬸你作反」！大家留言指「你竟然自己人打自己人，NowTV同Viu係同公司，你背叛教主去敵人到」、「笑死，上東張插Now，叛徒」、「8成鏡嬸都唔知自己做緊乜」、「粉紅阿二做埋now銷售員割粉絲」、「鏡嬸報東張笑死，又離棄同路人」、「為幾千蚊出賣膠主，仲有出賣現在電視金主，將來嘅應援佢都唔可以出席了」；亦有網民指「教主早排喊住話好痛心fans比人欺負喎，做乜唔搵教主出頭」、「叫撈撈跟進….」。
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