東張西望｜女神徒控訴NowTV指被氹簽約　網民笑指作反：做乜唔搵教主出頭

人氣男團MIRROR粉絲無數，影響力甚廣，每一位鏡仔生日粉絲們都會出盡心力去幫他們慶祝。不過近日竟然有女鏡粉現身《東張西望》大控訴，反鬧NowTV！指有女神徒（Anson Lo Fans簡稱）曾參與教主Anson Lo的生日應援活動時，被Now收費電視的推銷員「氹落搭」，令女神徒（陳小姐）金錢方面損失慘重。