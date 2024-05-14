《東張》何太18歲囝囝「爆響口」開腔講5個字被母喝停 網民分析動機
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《東張西望》連續劇式追訪何伯何太的消息，而在最新一集的預告中，再有關鍵人物出現！何太18歲的囝囝更首度開腔回應，引來全城關注！
何太18歲囝囝開腔回應
眼見現時的情況鬧到滿城風雨，一直活在傳言中，何太與前夫所生的18歲囝囝終於現身回應！在預告片段中，可見何太囝囝躲在門後回答主持人的提問，惟在他表示很多人覺得「叔叔臨老入花叢」時，何太就在鏡頭外大聲喝止，直斥兒子「你唔好講呢啲嘢呀！」引來全城期待！
網民回應突破盲點
網民對於何太兒子的回應亦議論紛紛，有人表示早前何太才表示個仔揚言唔讀書都要養何伯，現在又反露口風指對方「臨老入花叢」連阿仔都反對二人關係；更有網民突破盲點，不解為何何太個仔係一個束長髮扎馬尾嘅女人，不禁表示：「唔通係偽娘！？」
何太處心積累搵男人 揚言自己好正義
《東張西望》找來何伯何太相識街市中的報紙檔負責人爆料，而對方表示何太明顯處心積累想搵男人，惟當主持人問及何太是否真有其事時，何太卻突然正義使者上身，更頻頻大爆金句！何太回應指自己「份人行得正企得正」、「似我老豆咁正義」，又形容自己是一個「同情弱者，對抗惡人」的人，因此對何伯絕對真心，毫無欺騙成份。
親揭加髮型屋老闆微信原因：我想開XX！
報紙檔負責人又踢爆何太早已加屋邨內一位已婚的髮型屋老闆微信，而該老闆亦證實此事屬實，更揚言自己一早已看出何太的真正目的是「釣魚」。當主持人問及此事時，何太先是證實傳言，更主動解釋自己之所以加老闆微信，全因「想開間單剪」、「請教佢香港開單剪髮型屋需要咩證件」。由早前要100萬做餐飲，到現時想開單剪，可以看得出何太的創業野心確實不少！
圖片來源：TVB《東張西望》截圖