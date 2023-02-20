東方昇柬埔寨食腸仔被誤認作一男星 做一動作惹網民追問：點解唔擘個一字馬
東方昇 在柬埔寨「日行一善」
東方昇早前聯同鄧麗欣（Stephy）、前熊仔頭頻道成員陳濬樺（Santis Chan）及YouTuber劉朝健Gordon Lau一齊去柬埔寨為「點滴是生命」拍節目，他日前就在社交網分享了一則在當地「日行一善」的趣事，引起網民熱議。
食腸仔遭狂𥄫
東方昇表示：「話說今朝喺柬埔寨酒店食早餐，我一路食腸仔，個餐廳經理一直眼甘甘𥄫住我，我有啲擔心！點知佢仲無啦啦走埋嚟同我講，話我好熟面口，問我係咪大明星？我心諗：原來我喺柬埔寨都有fans。佢話喺電影見過，嗰一刻，我就知道，佢一定認錯咗我係錢小豪，因為嗰度電視台成日播啲舊港產片～」
被全餐廳員工集郵
東方昇續說：「為咗唔想令呢位柬埔寨小粉絲失望，我決定人少少勉為其難認咗佢。跟住佢開心到見牙唔見眼，嗰一刻我知道，我冇做錯到，呢個係一個善意嘅大話！然後佢即刻叫哂全餐廳嘅員工出嚟同我合照！做戲做全套，影呢張相梗係要擺返個打功夫嘅甫屎啦。」
網民：認錯你係林正英
東方昇認為個柬埔寨餐廳經理係認錯他作錢小豪，不過網民就有不同睇法：「點睇都唔似識功夫，會唔會其實以為你係世界零距離個主持？（即方東昇）」、「個經理會唔會認錯咗你係林正英」、「或者許冠英」、「可能唔係錢小豪，我估係樓南光」、「應該係覺得你似鄭丹瑞咋」、「我以為係胡慧沖」、「認錯你係曹查理」等等。
親解冇做一字馬原因
亦有網民對東方昇所做出的「打功夫甫屎」有意見：「你呢個係谷緊屎既姿勢」、「但你似痾屎唔出既甫屎多d」、「人地d甫士專業過你」等，更有網民追問：「點解唔擘個一字馬？」竟引來東方昇親自回應：「我驚佢要我教佢捉殭屍！」
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