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東方昇柬埔寨食腸仔被誤認作一男星 做一動作惹網民追問：點解唔擘個一字馬

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東方昇近日已由柬埔寨返港，他在社交網除了分享當地的飲食文化「炸蜘蛛」外，仲分享了一件「日行一善」的趣事，原來有柬埔寨人將他認錯為一名男星！

東方昇 東方昇由柬埔寨返港後，出街竟然唔記得戴口罩。
東方昇由柬埔寨返港後，出街竟然唔記得戴口罩。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

東方昇 在柬埔寨「日行一善」

東方昇早前聯同鄧麗欣（Stephy）、前熊仔頭頻道成員陳濬樺（Santis Chan）及YouTuber劉朝健Gordon Lau一齊去柬埔寨為「點滴是生命」拍節目，他日前就在社交網分享了一則在當地「日行一善」的趣事，引起網民熱議。

東方昇 鄧麗欣同Santis同框出發的合照，早前曾引起網民討論，指鄧麗欣完勝更年輕的Santis，不過亦有網民認為東方昇比2位女士更吸睛，表示：「第一眼望到東方昇」、「東方昇完美x打隔離兩個。」
鄧麗欣同Santis同框出發的合照，早前曾引起網民討論，指鄧麗欣完勝更年輕的Santis，不過亦有網民認為東方昇比2位女士更吸睛，表示：「第一眼望到東方昇」、「東方昇完美x打隔離兩個。」（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 東方昇在柬埔寨都有晒出同Santis及Gordon的合照！
東方昇在柬埔寨都有晒出同Santis及Gordon的合照！（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

食腸仔遭狂𥄫

東方昇表示：「話說今朝喺柬埔寨酒店食早餐，我一路食腸仔，個餐廳經理一直眼甘甘𥄫住我，我有啲擔心！點知佢仲無啦啦走埋嚟同我講，話我好熟面口，問我係咪大明星？我心諗：原來我喺柬埔寨都有fans。佢話喺電影見過，嗰一刻，我就知道，佢一定認錯咗我係錢小豪，因為嗰度電視台成日播啲舊港產片～」

東方昇 東方昇食腸仔被狂𥄫，搞到佢以為自己喺柬埔寨都有fans！
東方昇食腸仔被狂𥄫，搞到佢以為自己喺柬埔寨都有fans。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 前TVB藝人羅泳嫻同好多網民都好關注東方昇食嘅腸仔。
前TVB藝人羅泳嫻同好多網民都好關注東方昇食嘅腸仔，有網民提議東方昇可以改名叫東方腸。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 其實除咗腸仔，東方昇仲介紹埋當地另一美食：炸蜘蛛，睇相可以發現佢買咗啲返屋企做手信，仲形容埋「食後感」。
其實除咗腸仔，東方昇仲介紹埋當地另一美食：炸蜘蛛，睇相可以發現佢買咗啲返屋企做手信，仲形容埋「食後感」。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

被全餐廳員工集郵

東方昇續說：「為咗唔想令呢位柬埔寨小粉絲失望，我決定人少少勉為其難認咗佢。跟住佢開心到見牙唔見眼，嗰一刻我知道，我冇做錯到，呢個係一個善意嘅大話！然後佢即刻叫哂全餐廳嘅員工出嚟同我合照！做戲做全套，影呢張相梗係要擺返個打功夫嘅甫屎啦。」

東方昇 網民大讚：「呢班酒店員工睇落個個全部都係武學奇才，可以拍一套柬泰版功夫。」又為佢哋搵出各自對應嘅「翻版」對象：「右起：鍾志光、張達明、錢小豪，左起：歐陽振華、朱茵、苗橋偉」！
網民大讚：「呢班酒店員工睇落個個全部都係武學奇才，可以拍一套柬泰版功夫。」又為佢哋搵出各自對應嘅「翻版」對象：「右起：鍾志光、張達明、錢小豪，左起：歐陽振華、朱茵、苗橋偉」！（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

網民：認錯你係林正英

東方昇認為個柬埔寨餐廳經理係認錯他作錢小豪，不過網民就有不同睇法：「點睇都唔似識功夫，會唔會其實以為你係世界零距離個主持？（即方東昇）」、「個經理會唔會認錯咗你係林正英」、「或者許冠英」、「可能唔係錢小豪，我估係樓南光」、「應該係覺得你似鄭丹瑞咋」、「我以為係胡慧沖」、「認錯你係曹查理」等等。

東方昇 網民認為個柬埔寨餐廳經理可能唔係認錯東方昇做錢小豪。
網民認為個柬埔寨餐廳經理可能唔係認錯東方昇做錢小豪。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇
（圖片來源：[email protected]東方昇）

親解冇做一字馬原因

亦有網民對東方昇所做出的「打功夫甫屎」有意見：「你呢個係谷緊屎既姿勢」、「但你似痾屎唔出既甫屎多d」、「人地d甫士專業過你」等，更有網民追問：「點解唔擘個一字馬？」竟引來東方昇親自回應：「我驚佢要我教佢捉殭屍！」

東方昇
（圖片來源：[email protected]東方昇）
東方昇 東方昇又晒出同柬埔寨小朋友嘅合照，被指似怪叔叔。
東方昇又晒出同柬埔寨小朋友嘅合照，被指似怪叔叔。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 東方昇在其100毛「偽員」介紹中，都自命貌似錢小豪。
東方昇在其100毛「偽員」介紹中，都自命貌似錢小豪。（圖片來源：tvmost.com.hk）
東方昇 東方昇早前在社交網分享一張只穿著短褲的舊照，都曾被網民搞笑指摘他偷了錢小豪的相片扮係自己。
東方昇早前在社交網分享一張只穿著短褲的舊照，都曾被網民搞笑指摘他偷了錢小豪的相片扮係自己。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 RubberBand成員6號同小薯茄成員程人富都好贊同東方昇以前個樣好似錢小豪！
RubberBand成員6號同小薯茄成員程人富都好贊同東方昇以前個樣好似錢小豪！（圖片來源：[email protected]_kar_wai）
東方昇 錢小豪
呢個係真・錢小豪。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kar_wai、[email protected]東方昇、tvmost.com.hk

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