東方昇著瑜珈褲遊走銅鑼灣街頭 活潑拉筋開心分享無「現形煩惱」
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女性著瑜珈褲出街成為近年網絡上不時就會興起的熱話，一向敢作敢為的「毛記偽人」東方昇日前為了體驗女性的衣著感受，決定去lululemon選購並試著貼身瑜伽褲，遊走銅鑼灣體驗途人的目光！
東方昇《國家級任務》親著瑜伽褲出街 諷刺港男「奇怪目光」
東方昇在最新一集《國家級任務》中，探討關於港女近年熱愛單穿瑜伽褲出街，不過有唔少網民則認為單穿瑜伽褲的行為不討好，既會承受唔少人的「怪異目光」，而且有時更會下體現形。東方昇則在節目中訪問了穿著瑜伽褲的港女，她們均表示穿著的原故是因為「做運動方便」，又指不會理會網上的聲音，但都同樣表示自己承受不少外界的怪異目光。
親身上陣試著貼身lululemon
東方昇為驗證此事，特地去知名品牌lululemon，原來店員都表示該品牌的瑜伽褲男女合穿，經店員指引下，東方昇購入一條瑜伽褲並去試驗途人的目光，於銅鑼灣街頭拉筋擺甫士！過程中發現的確有不少人因為其貼身造型而多加張望。
惡搞升級塗鴉「非禮勿視，非禮勿𥄫」秒變「儒家褲」
之後東方昇決定在褲上以毛筆寫上「儒家褲」以及「非禮勿視，非禮勿𥄫」的宇眼，去讓褲子能夠承載孔子的儒家思想，十分有意思！
作曲填詞表心聲 諷刺港仔思想歪曲
他更加係寫咗首歌去表達自己的感受，當中歌詞都好有意思，提及：「不要用眼睛去非禮我下面」，「我又冇走光，我又冇鐺鐺」，「只係條褲貼身啲啫，犯法呀？」，「你哋班PX，淨係識打XX」，「假若孔子在生，都望你哋俾螞蟻咬下鞭。」。
網民正評：東方昇永遠都走在時代尖端
影片出街都榮獲網民好評，有網民力撐東方昇並指：「東方昇果然係維護男女平等嘅第一人」、「正到爆, 支持東方昇」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「現袋愚家褲」，更有人支持瑜伽褲係男女都著得，不應該只是評擊女性著瑜伽褲出街。不過都有人認為望東方昇的途人都是因為知道他是誰，而非瑜伽褲所致。
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