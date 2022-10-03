東方昇自揭舊照尋找失蹤的腹肌 被網民錯重點懷疑偷相扮係自己
東方昇 承諾要搵番啲腹肌
東方昇日前在社交網分享了自己一張只穿著短褲的舊照，並發文說：「話說呢幾日搬屋，喺櫃桶底搵到呢張相，而且我仲搵到以前曾經有嘅腹肌…但係佢哋而家去咗邊。」又在限時動態中說：「我要報失，我啲腹肌唔見咗…」
網民指摘東方昇偷相扮係自己
不過有不少網民都錯重點，只驚訝東方昇以前的樣貌原來激似錢小豪，紛紛留言指：「你呃我唔到嘅，呢個根本係錢小豪」、「拍完殭屍先生嗰陣影嘅？」「你嗰陣識打功夫定識捉鬼？」、「咪鬼攞張錢小豪嘅相扮係自己」、「拎錢小豪張相當係你咁無恥」等等。
重溫東方昇去年突襲觀塘音樂噴泉 7千人睇直播出浴林日曦：我就好反感喇
「100毛」的東方昇向來語不驚人誓不休，殺出新血路，去年4月，趁住耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉熱潮，東方昇就帶齊架撐去朝聖，話想試吓個水力，最後搽晒梘液未沖身就要走……
東方昇實地考察
政府耗資半億建成的觀塘海濱音樂噴泉於去年4月22日正式啟用，東方昇想早去早享受，帶住東女郎同沖涼用品前往，仲話要實地沖個涼，試吓噴泉水力夠唔夠勁。
東方昇進入忘我境界
現場有很多小朋友在玩水，東方昇的加入令現場氣氛變得高漲，東方昇更邀請小朋友為他擦身，又分派沖涼用品及玩具泡泡槍與民同樂。
東方昇吸引7千人睇直播
東方昇音樂噴泉當浴場，仲即場直播如此破格，吸引逾7千人睇，網民邊睇邊笑，不過亦有人鬧他冇公德心。
東方昇被驅趕
東方昇玩了大約十分鐘，滿身梘液都未洗得清，有康文署職員現身指他不能在噴泉當眾沖涼，東方昇與對方爭論，表示個噴泉自己有份出錢起，為何不能使用？這時亦有在場市民不滿東方昇身上的梘液會跣親小朋友，東方昇見好就收，才決定離場。
「腦細」林日曦IG留言：我就好反感喇
至於毛記電視的「腦細」林日曦，接受傳媒訪問時笑言東方昇時常搵機會除衫露體係「肉酸嘅」，更惹起同事不滿，希望康文署幫忙勸服東方昇減少除衫。他之後又在IG留言：「大家醒醒吧，不要再被轉移視線，觀塘五千萬噴泉單嘢，個重點根本就唔係東方昇有冇用梘液，個議題應該聚焦在：『點解東方昇成日露體？』可能我冇佢咁大隻啦，我就好反感喇。」
東方昇都係毛記股東之一
「東方昇」是「毛記電視」的開國功臣，原名為王嘉偉，其藝名惡搞無綫新聞記者方東昇，在2015年開台的時候已經加入毛記電視。當年東方昇因為主持《六點半左右新聞報道》中扮演豬肉佬而一炮而紅，隨後亦扮演過水貨客、「愛國主播」等多個角色，不少網民都表示喜歡東方昇誇張搞笑的演技，稱他為「毛記電視一代笑匠」。
繼續做100毛生招牌
期間東方昇不但推出過著作《北韓包膠》，隨後亦有籌備《東方昇特異功能救香港》棟篤笑表演等，其主持的《圍爐取䁔》以及《國家級任務》亦頗有話題性，名副其實毛記電視的生招牌。近年更進攻ViuTV，不但為ViuTV多套綜藝配音，亦有出演過《調查男女》一展口才！而東方昇接受訪問時亦被問過為何不考慮參加《全民造星》，不過他佢一口拒絕，又表示在《100毛》自由度比較大。而作為台柱之一的東方昇，原來亦都係老闆之一！事關在2022年年初，東方昇曾獲派168.75萬股股份，以當日市價計市值約75萬元。
東方昇著瑜珈褲遊走銅鑼灣街頭 活潑拉筋開心分享無「現形煩惱」
女性著瑜珈褲出街成為近年網絡上不時就會興起的熱話，一向敢作敢為的「毛記偽人」東方昇日前為了體驗女性的衣著感受，決定去lululemon選購並試著貼身瑜伽褲，遊走銅鑼灣體驗途人的目光！
東方昇《國家級任務》親著瑜伽褲出街 諷刺港男「奇怪目光」
東方昇在最新一集《國家級任務》中，探討關於港女近年熱愛單穿瑜伽褲出街，不過有唔少網民則認為單穿瑜伽褲的行為不討好，既會承受唔少人的「怪異目光」，而且有時更會線條現形。東方昇則在節目中訪問了穿著瑜伽褲的港女，她們均表示穿著的原故是因為「做運動方便」，又指不會理會網上的聲音，但都同樣表示自己承受不少外界的怪異目光。
親身上陣試著貼身lululemon
東方昇為驗證此事，特地去知名品牌lululemon，原來店員都表示該品牌的瑜伽褲男女合穿，經店員指引下，東方昇購入一條瑜伽褲並去試驗途人的目光，於銅鑼灣街頭拉筋擺甫士！過程中發現的確有不少人因為其貼身造型而多加張望。
惡搞升級塗鴉「非禮勿視，非禮勿𥄫」秒變「儒家褲」
之後東方昇決定在褲上以毛筆寫上「儒家褲」以及「非禮勿視，非禮勿𥄫」的宇眼，去讓褲子能夠承載孔子的儒家思想，十分有意思！
作曲填詞表心聲 諷刺港仔思想歪曲
他更加係寫咗首歌去表達自己的感受，當中歌詞都好有意思，提及「我又冇鐺鐺」，「只係條褲貼身啲啫，犯法呀？」，「你哋班PX，淨係識打XX」，「假若孔子在生，都望你哋俾螞蟻咬下鞭。」。
網民正評：東方昇永遠都走在時代尖端
影片出街都榮獲網民好評，有網民力撐東方昇並指：「東方昇果然係維護男女平等嘅第一人」、「正到爆, 支持東方昇」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「現 袋愚家褲」，更有人支持瑜伽褲係男女都著得，不應該只是評擊女性著瑜伽褲出街。不過都有人認為望東方昇的途人都是因為知道他是誰，而非瑜伽褲所致。
即睇片啦！
讀者留言