「東涌羅浩楷」利愛安拉直頭髮似朱千雪 黃建東讚無晒佛味封佢做「國民甜心」

唔入圍《香港小姐2021》一樣可以上位的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），由於成為廣大網友的熱話，再加上有林作從旁幫忙，令她成功與無綫簽約做藝人。繼早前黃建東於社交網晒出與利愛安合照，踢爆對方加入處境劇《愛．回家之開心速遞》後，他再po出在電視城相遇的集郵照，令利愛安的新造型率先曝光。頭髮鬈變直的利愛安，不但獲黃建東笑指「無晒佛味」，更被網民大讚同前港姐朱千雪撞樣！

撰文：東方新地 圖片：黃建東IG、利愛安IG、朱千雪IG