「東涌羅浩楷」利愛安拉直頭髮似朱千雪 黃建東讚無晒佛味封佢做「國民甜心」
唔入圍《香港小姐2021》一樣可以上位的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），由於成為廣大網友的熱話，再加上有林作從旁幫忙，令她成功與無綫簽約做藝人。繼早前黃建東於社交網晒出與利愛安合照，踢爆對方加入處境劇《愛．回家之開心速遞》後，他再po出在電視城相遇的集郵照，令利愛安的新造型率先曝光。頭髮鬈變直的利愛安，不但獲黃建東笑指「無晒佛味」，更被網民大讚同前港姐朱千雪撞樣！
撰文：東方新地 圖片：黃建東IG、利愛安IG、朱千雪IG
利愛安拉直頭髮入《愛回家》
黃建東在社交網上載了一張與「東涌羅浩楷」利愛安的合照，一頭爆炸曲髮成為標記的「東涌羅浩楷」利愛安，已把頭髮拉直，變成長髮造型，即時回復少女味兼滲透仙氣，不但獲黃建東笑指「無晒佛味」，更有網民大讚同前港姐朱千雪有幾分似樣！之後利愛安又po出二人合照，表示很渴望有日能與黃建東合作拍劇。
利愛安變靚似朱千雪
雖然黃建東與利愛安只是見面數次，但他大讚利愛安相當有心，不忘向剛過生日的他送上擁抱及生日祝福，令黃建東好窩心仲大讚佢好甜：「雖然我生日過咗個幾禮拜，但佢一見到我就畀咗個Birthday hug同wishes我，such a sweet sweetheart！阿安，你加油呀，我睇好你㗎！新進國民甜心！」
黃建東被踢爆有份取笑利愛安
黃建東po出與利愛安的合照後，網民都覺得利愛安的新髮型令她脫胎換骨，個個都讚靚，不過亦有網民翻舊帳，指黃建東早前亦有份取笑利愛安，黃建東即為自己解釋，表示認識對方後就會愈來愈喜歡她。
《香港小姐2021》「東涌羅浩楷」利愛安落選仍獲無綫簽約
《香港小姐2021》是無綫的年度盛事，經過兩輪的面試後，有28位佳麗成功入圍，準備在8月的初賽時與大家見面，而在首次面試期間，年屆22歲的利愛安（Kirsten）因其外貌，分別被網友稱為「東涌佛祖」以及「東涌羅浩楷」的名號，同時，林作亦有在社交網上稱其正是利愛安（Kirsten）的港姐提名人，從而成功獲得網友關注，甚至起底。
利愛安有哥哥做經理人
直至在第二輪面試時，「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）並沒有出席，可見她已無緣再賽；雖然如此，但她就向媒體透露，指自己已與無綫簽約成為旗下藝人，並由哥哥擔任其經理人，利愛安表示無綫給予的酬勞好，而且不需要減肥，只要維持現狀就可以，獲派工作前，她會把握時間去睇片學廣東話，希望將來可以唱歌同演戲。