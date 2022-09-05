39歲松岡李那繼續索 回顧3大香港日模 昔日辣妹已變5子之母！
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留港發展多年嘅39歲日藉模特兒松岡李那，向來不會吝嗇騷身形，密密更新IG派福利，就算工作量不算多仍能保持知名度，有指近年她在日本投資開餐廳做老闆娘，榮升生意人。其實在2000年代曾有多位日藉女模進軍香港市場，除了松岡李那之外，比較出名的有木村乃和椋名凜，一度成為當年的宅男女神。
木村乃暗爆曹格側田醜聞
木村乃曾擔任「艾粒電視台第二集奸爸DVD」女主角，她最聞名是曾出自傳《Party Girl》，暗指曹格、側田有份與她玩多人運動，側田事後力斥木村乃可悲同無恥，曹格就透過經理人回應說：「對於這些不真實的報道不回應，不想被人利用炒作宣傳。」
椋名凜封「超級地獄廚神」
另一位就是2009年出道的椋名凜，當年她以「超級地獄廚神」聞名，最經典必定是她在《美女廚房》中炮製的臭豆辣椒蝦及喇沙米粉，令鄭中基及梁漢文食到嘔。即使事隔多年，鄭中基曾公開向椋名凜道歉：「諗住搵佢道歉，當時嘅批評太過苟刻，點知佢已經走咗，喊住咁走咗，原來嗰日係佢生日，所以好對唔住！」
椋名凜生5孩努力學廚藝
雖然椋名凜當年的廚藝嚇死人，但她於2010年與職業車手高村直樹結婚後，育有5位小朋友，現年43歲的她經常帶仔女四團玩，為了令孩子有均衡飲食，她努力進修廚藝，更不時親手炮製便當給他們，一洗超地獄廚神污名！
松岡李那小背心俘虜網民
而仍然活躍娛圈的松岡李那，近日誓擔任方力申和郭偉亮（Eric Kwok）主持的J2節目《鋪鋪Poker》，不少網民都大讚「呢集咁正嘅」，事關該集松岡李那身穿黑色背心裙，每次只要她靠近枱面時，姣好身形即時呼之欲出。
即睇松岡李那索爆靚相：
松岡李那成日在IG派福利，難怪吸引65,000 followers日日睇實IG捧場啦！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] Studio、《鋪鋪Poker》截圖、《美女廚房》截圖
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