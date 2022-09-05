39歲松岡李那繼續索 回顧3大香港日模 昔日辣妹已變5子之母！

留港發展多年嘅39歲日藉模特兒松岡李那，向來不會吝嗇騷身形，密密更新IG派福利，就算工作量不算多仍能保持知名度，有指近年她在日本投資開餐廳做老闆娘，榮升生意人。其實在2000年代曾有多位日藉女模進軍香港市場，除了松岡李那之外，比較出名的有木村乃和椋名凜，一度成為當年的宅男女神。