37歲日模松岡李那晒豐胸成果　視覺效果極衝擊

日籍模特兒松岡李那（Linah）剛於1月慶祝37歲生日，雖然又大一歲，但松岡李那依然青春可愛動人。松岡李那不時大晒與愛犬Meko的合照之外，更大方分享性感照，她近日IG拍片透露自己因為減肥而令上圍縮水，但是靠秘密武器加持，松岡李那才能重拾自信，她大方展示僅穿運動Bra Top的胸部對比照，又拉彈Bra Top帶，極有視覺效果。