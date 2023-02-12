37歲日模松岡李那晒豐胸成果 視覺效果極衝擊
疫情期間為工作照樣港日兩邊走
過去三年疫情，松岡李那演藝事業並未因此而停步，即使要捱檢疫酒店，她都會不時穿梭香港與日本，甚至飛到美國、歐洲等地工作，極為勤力。為了保持美好身形接更多Job，松岡李那十分勤力做運動，不時在IG上載自己練習瑜珈及空中瑜珈的影片，不過未知是否因此而減肥過度，令上圍縮水！
曾用按摩方法豐胸
過去松岡都試過不同方法令上圍重拾狀態，2021年就曾用日本獨有按摩方法豐胸。今次上圍縮水，松岡李那決定改以含女性荷爾蒙成份的營養補充劑令上圍再度豐滿，期後她拍片放上網做豐胸對比。片段中松岡表示自己食了兩個月就回復狀態，令不少網友羨慕。
拍美人魚片段向星爺自薦
其實2010年來港發展的松岡一向不吝嗇晒身材，早年與蔡恩真（EJ）及朴喜秀（Heeju）組成日韓女子組合Girls Kingdom，無論MV或是推出寫真集，都樂意賣大包，不過最終只有松岡繼續留港發展。她曾演出不少電影，向周星馳拍片自薦演出《美人魚》成功爭得秘書一角，於電影《作家的謊言：筆忠誘罪》更有超大膽色誘場面。
傳介入洗米華與Mandy戀情
松岡熱愛香港，更曾與林德信傳了幾年緋聞，其後她又被指介入澳門賭業大享周焯華（洗米華）與Mandy Lieu的關係之中，不過事後松岡就否認與洗米華拍拖。2021松岡被拍得與美籍台灣富商撐枱腳，即被指蜜運中，雖然她事後否認戀情，但卻不時貼出與神秘人外遊照，又在IG晒鑽戒及收花相，令人疑惑。她更多次表示不會特別找有錢人做男友，反而重視心靈交流，更自爆有不少富二代追求者，都被她一一拒絕。
常見問題
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