松岡李那 豐胸

37歲日模松岡李那晒豐胸成果　視覺效果極衝擊

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日籍模特兒松岡李那（Linah）剛於1月慶祝37歲生日，雖然又大一歲，但松岡李那依然青春可愛動人。松岡李那不時大晒與愛犬Meko的合照之外，更大方分享性感照，她近日IG拍片透露自己因為減肥而令上圍縮水，但是靠秘密武器加持，松岡李那才能重拾自信，她大方展示僅穿運動Bra Top的胸部對比照，又拉彈Bra Top帶，極有視覺效果。

疫情期間為工作照樣港日兩邊走

過去三年疫情，松岡李那演藝事業並未因此而停步，即使要捱檢疫酒店，她都會不時穿梭香港與日本，甚至飛到美國、歐洲等地工作，極為勤力。為了保持美好身形接更多Job，松岡李那十分勤力做運動，不時在IG上載自己練習瑜珈及空中瑜珈的影片，不過未知是否因此而減肥過度，令上圍縮水！

松岡李那 豐胸 松岡早前亮相TVB節目《鋪鋪Poker》繼續性感。
松岡早前亮相TVB節目《鋪鋪Poker》繼續性感。（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸 上月生日的松岡開心與友人開派對慶祝。
上月生日的松岡開心與友人開派對慶祝。（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸 疫情期間仍然四圍飛工作的松岡，不時到美國出Trip。
疫情期間仍然四圍飛工作的松岡，不時到美國出Trip。（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸 勤做運動的松岡，未知是否減肥太落力而令上圍縮水。
勤做運動的松岡，未知是否減肥太落力而令上圍縮水。（圖片來源：[email protected]

曾用按摩方法豐胸

過去松岡都試過不同方法令上圍重拾狀態，2021年就曾用日本獨有按摩方法豐胸。今次上圍縮水，松岡李那決定改以含女性荷爾蒙成份的營養補充劑令上圍再度豐滿，期後她拍片放上網做豐胸對比。片段中松岡表示自己食了兩個月就回復狀態，令不少網友羨慕。

松岡李那 豐胸 松岡側身拍自己胸部，指因為運動而令上圍縮水。
松岡側身拍自己胸部，指因為運動而令上圍縮水。（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸
（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸 松岡拉Bra前帶勁性感。
松岡拉Bra前帶勁性感。（圖片來源：[email protected]
松岡李那 豐胸 松岡更貼出豐胸前後對比照，認真細心。
松岡更貼出豐胸前後對比照，認真細心。（圖片來源：[email protected]

拍美人魚片段向星爺自薦

其實2010年來港發展的松岡一向不吝嗇晒身材，早年與蔡恩真（EJ）及朴喜秀（Heeju）組成日韓女子組合Girls Kingdom，無論MV或是推出寫真集，都樂意賣大包，不過最終只有松岡繼續留港發展。她曾演出不少電影，向周星馳拍片自薦演出《美人魚》成功爭得秘書一角，於電影《作家的謊言：筆忠誘罪》更有超大膽色誘場面。

松岡李那 豐胸 松岡李那曾拍美人魚片自薦演出周星馳的電影《美人魚》，更參加淘汰賽成為最後六強之一。
松岡李那曾拍美人魚片自薦演出周星馳的電影《美人魚》，更參加淘汰賽成為最後六強之一。（圖片來源：[email protected]松岡李那）
松岡李那 豐胸 松岡最後獲星爺賞識，邀請加入《美人魚》劇組，不過就並非飾演美人魚，而是一名秘書。
松岡最後獲星爺賞識，邀請加入《美人魚》劇組，不過就並非飾演美人魚，而是一名秘書。（圖片來源：《美人魚》劇照）

傳介入洗米華與Mandy戀情

松岡熱愛香港，更曾與林德信傳了幾年緋聞，其後她又被指介入澳門賭業大享周焯華（洗米華）與Mandy Lieu的關係之中，不過事後松岡就否認與洗米華拍拖。2021松岡被拍得與美籍台灣富商撐枱腳，即被指蜜運中，雖然她事後否認戀情，但卻不時貼出與神秘人外遊照，又在IG晒鑽戒及收花相，令人疑惑。她更多次表示不會特別找有錢人做男友，反而重視心靈交流，更自爆有不少富二代追求者，都被她一一拒絕。

松岡李那 豐胸 松岡與林德信早年經常被拍到一起行街去派對，因而傳出緋聞。
松岡與林德信早年經常被拍到一起行街去派對，因而傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

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情人節有什麼好去處推介？

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圖片來源：[email protected][email protected]松岡李那資料或影片來源：新傳媒圖片庫

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