戀講嘢︱37歲松岡李那傳授冧佬攻略 自爆曾拒絕富二代揀窮藝術家下場淒慘
松岡李那公開冧佬絕技
松岡李那大放公開獨家冧佬絕技，她表示男生很喜歡女生有線條的S字身形，更即場示範如何用獨特甫士，再加慢動作來俘虜男人心。
大爆曾拒絕富豪銀彈攻勢
Linah大方承認多年來受過不同的富二代和富豪追求。雖然不少富豪都發動銀彈攻勢，大送名貴名牌包包做禮物，但Linah依然耍手擰頭拒絕：「要一步步，要Close啲先畀，因為我冇嘢畀返佢。如果佢係好靚仔、好有錢，一啲係好Popular（有名氣），佢可以得到好多女仔，所以我會驚。」Linah表示，因此多年來都沒有接受過富豪的追求，她表示大家都追求的太快、太急。
險與窮小子閃婚 未見家長就定婚約
Linah指在屢次拒絕富豪追求後，最終選擇與一個本地窮小子藝術家拍拖。Linah憶述，當時2人第一次見面時已經一見鐘情，光看男方眼神已經認定對方。雖然二人語言不通，但依然非常相愛，拍拖不足3、4個月時，更曾經一度決定要結婚，不過很快Linah就開始後悔：「我第2日就好驚，我就同佢講你都未見過我父母，我哋都係等等。跟住佢就設計咗一張假嘅結婚合約畀我，所以感覺上就已經結咗婚。」
受情所困 曾過度用藥企圖做傻事
不過甜蜜幸福的日子並不長久，2人拍拖只有一年半，對方就已經出軌。戀情告吹後，她曾經在男方提議下一度復合，不過二人之間依然存在很多矛盾，Linah亦因此而患上抑鬱症。她稱最嚴重試過做傻事，過度用藥而入院一星期。雖然她和窮小子最後還是決定分開，不過Linah指依然視對方為家人，時不時會會一齊打邊爐約食飯。
傳介入洗米華與Mandy戀情
松岡熱愛香港，更曾與林德信傳了幾年緋聞，但2人一直死口不認拍拖，其後她又被指介入澳門賭業大享周焯華（洗米華）與Mandy Lieu的關係之中，不過事後松岡就否認與洗米華拍拖。2021松岡被拍得與美籍台灣富商撐枱腳，即被指蜜運中，雖然她事後否認戀情，但卻不時貼出與神秘人外遊照，又在IG晒鑽戒及收花相，令人疑惑。她更多次表示不會特別找有錢人做男友，反而重視心靈交流，更自爆有不少富二代追求者，都被她一一拒絕。
疫情期間為工作照樣港日兩邊走
過去三年疫情，松岡李那演藝事業並未因此而停步，即使要捱檢疫酒店，她都會不時穿梭香港與日本，甚至飛到美國、歐洲等地工作，極為勤力。為了保持美好身形接更多Job，松岡李那十分勤力做運動，不時在IG上載自己練習瑜珈及空中瑜珈的影片，不過未知是否因此而減肥過度，令上圍縮水！
曾用按摩方法豐胸
過去松岡都試過不同方法令上圍重拾狀態，2021年就曾用日本獨有按摩方法豐胸。今次上圍縮水，松岡李那決定改以含女性荷爾蒙成份的營養補充劑令上圍再度豐滿，期後她拍片放上網做豐胸對比。片段中松岡表示自己食了兩個月就回復狀態，令不少網友羨慕。
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