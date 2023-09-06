戀講嘢︱37歲松岡李那傳授冧佬攻略 自爆曾拒絕富二代揀窮藝術家下場淒慘

37歲日藉模特兒松岡李那（Linah）留港發展多年講得一口流利廣東話，身形姣好的她亦向來不會吝嗇密密在IG派福利，深受宅男喜愛。ViuTV節目《戀講嘢》最新一集找來Linah分享愛情故事，更自爆一段放棄有錢佬選擇窮小子的經歷，不過卻令Linah一度睇唔開做傻事！