Jer枊應廷被女友Kelly取消追蹤兼刪合照 分享《春日》歌曲暗示5年情玩完？

Jer（柳應廷）@MIRROR與文青女友Kelly在《全民造星》第一季（2018）進行之前已經拍拖，至今已經第五年，雖然未見經常放閃，但感情向來都相當穩定。然而最近有網民發現Kelly已取消追蹤Jer的IG，驚現分手疑雲。

文：東方新地 圖：[email protected]、jeremylaous、MV《春日》截圖、連登討論區