Jer枊應廷被女友Kelly取消追蹤兼刪合照 分享《春日》歌曲暗示5年情玩完？
Jer（柳應廷）@MIRROR與文青女友Kelly在《全民造星》第一季（2018）進行之前已經拍拖，至今已經第五年，雖然未見經常放閃，但感情向來都相當穩定。然而最近有網民發現Kelly已取消追蹤Jer的IG，驚現分手疑雲。
文：東方新地 圖：[email protected]、jeremylaous、MV《春日》截圖、連登討論區
Kelly突然刪相兼取消追蹤
Jer與Kelly的感情一向穩定，但近日就有網民發現Kelly已取消追蹤男友Jer的IG，而且二人的合照亦在Kelly的IG突然消失。另一方面，Kelly的限時動態又分享了一段日語歌《春日》的MV，雖然此歌是筆小新劇場版電影《蠟筆小新 新婚旅行～散失的廣志～》的主題曲，但歌詞卻有玄機，例如「曾幾何時一個人 曾幾何時兩個」、「而我們立下了彼此的誓言」、「而太過怯懦的男人」等等，似乎意有所指。繼而不少網民都推測，Jer與Kelly 5年情已逝！
不少網民都讚好「分手」……
《春日》的歌詞似有弦外之音：
阿Jer回應
Jer就此事向傳媒回覆，承認自己與女友只係普通情侶鬧交，並非分手。另一方面，Jer的IG仍然有保留與Kelly的合照，而他亦有在限時動態中分享自己去錄音的情況，似乎未有因「分手」疑雲影響工作心情。