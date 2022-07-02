林二汶出新歌《中華·頌》慶回歸 歌詞一句「海納百川」回應音樂態度
林二汶稱一直對國樂有濃厚興趣
林二汶上載的《中華·頌》MV，她包辦作曲、填詞及MV監製等，她在帖文中寫道：「一直對國樂有濃厚興趣，也對中國文學文字著迷。小時候淺讀過中國文學，長大後也沒有停止學習，學習欣賞中國古今文字的美。中華民族有著千變萬化的歷史，就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一。」、「活著就是見證，見證改變，也擁抱改變。」
林二汶感激香港中樂團參與演出
林二汶又向香港中樂團的張重雪老師道謝：「特別感謝香港中樂團的張重雪老師答應參與這次演出，也由衷感激香港中樂團首肯張老師是次參與。能夠跟這位殿堂的藝術家一起製作音樂，夫復何求。也感激我的老師和前輩，鼓勵我從中國文化的根基中探索，開展不同創作的可能性。傳統國風音樂，配合中國文字，在中國文化源遠流長的歷史，一代一代人將這些美傳承下去，何嘗不是美事？」
在 Instagram 查看這則貼文
網民：返小紅書自high啦
網民對於林二汶發表新歌有不同看法：「其實冇咩事你可以返小紅書自high架啦」、「最後的信仰是人民幣」。 而上月內地社交軟件「小紅書」上，有位疑似林二汶的用戶出現，雖然該用戶一直都沒有申請身份驗證，但不少內地網民透露她發佈的文章風格甚似林二汶，不過經過傳媒的報道後，這位用戶沒有在小紅書上更新近況，但1/7該帳號與林二汶的Instagram差不多時間發佈《中華·頌》，令人更相信該用戶正是林二汶本人。
林二汶一句「海納百川」鋪陳8個月
去年林二汶現身TVB台慶並獻唱引發一連串網上罵戰之後，二汶及後Facebook Live開腔回應並解釋自己上TVB的原因，強調「音樂無分邊界」是自己的信仰，音樂不應分國界、邊間，最後一句「音樂係應該懂得海納百川」導出自己對音樂的態度。而在她的新歌《中華·頌》中，其中一段歌詞「傳承千古 海納百川 如水墨一點 中華盛放」，恰巧正回應了自己對音樂的「中心思想」。看來林二汶早於去年已有目標開拓內地音樂巿場。
重溫林二汶的自白：
其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。
讀者留言